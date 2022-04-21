Париж, , 15:32 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа от COVID-19 скончался 221 человек, сообщает Le Figaro.

Коронавирус

На данный момент во Франции госпитализированы 25 179 пациентов с COVID-19, в том числе 2537 человек за последние сутки. В реанимации находятся 1677 пациентов против 1681 днём ​​ранее.

За последние сутки во Франции выявлено 155 711 случаев заражения коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Франции Эммануэля Макрона выбирать между «деньгами» или «борьбой».

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