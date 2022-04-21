Берлин, 21 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Глава минфина Германии Кристиан Линднер призвал представителей бизнеса искать торговых партнёров за пределами Китая, сообщает агентство DPA.

Huffingtonpost.de Кристиан Линднер

Он рассказал о сильной ориентированности на внешнюю торговлю с КНР, что, по его оценке, «нездоровое явление». Министр призвал, не сокращая деятельности германских фирм в Китае, искать партнёров в других странах, диверсифицировав торговлю.

«Я ратую за то, чтобы Германия активнее искала экономические возможности в США, Канаде, на пространстве МЕРКОСУР, в странах АСЕАН», — заявил Линднер.