Варшава, , 15:41 — REGNUM Население Варшавы из-за украинских беженцев выросло на 15%, городская инфраструктура испытывает большое давление. Об этом мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил 21 апреля на брифинге.

Рафал Тшасковский European People's

Он отметил, что Варшава уже потратила на помощь прибывшим с Украины сотни миллионов злотых, а через месяцы и годы эта сумма вырастет до миллиардов.

«Это огромное давление, если говорить о городских услугах — общественном транспорте, водоснабжении, вывозе мусора, образовании», — сказал Тшасковский.

По его словам, огромное значение имеет финансовая поддержка. Для того, чтобы справиться с наплывом беженцев, нужна международная и европейская стратегия.

По оценкам польского МВД, в стране остались не менее 1,5 млн беженцев, которые приехали в Польшу после 24 февраля, когда Россия начала на украинской территории военную спецоперацию. При этом 300 тыс. человек остались в Варшаве, где в 2021 году проживали 1,8 млн человек.

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