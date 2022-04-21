Москва, , 15:29 — REGNUM Важно отметить, что Турция уже достаточно давно заявляет о планах добывать газ в Чёрном море, чтобы снизить свою зависимость от импорта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Планы Турции никак не связаны с текущей политической ситуацией.

Пока что речь идёт об умеренных значениях добычи — от 3-4 млрд кубометров 2023 году до примерно 15 млрд кубометров к 2027 году, а объём потребления в стране составляет около 60 млрд кубометров.

При этом Турция в зависимости от рыночной конъюнктуры покупает либо российский газ, либо СПГ.

Учитывая, что политической цели снизить импорт газа из России у Турции нет, скорее всего, в будущем практика рыночной конкуренции СПГ и российского газа сохранится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция планирует вложить почти $10 млрд инвестиций в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном моря.

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