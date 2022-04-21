Москва, , 20:33 — REGNUM Несмотря на экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, с начала 2022 года из аварийного жилья переселены уже более 75 тыс. человек. Этому в значительной степени способствовал нацпроект «Жилье и городская среда». Актуальные данные обнародовал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Аварийное жильё Законное-жилье.рф

В 2021 году реализация нацпроекта составила 2 425,99 тыс. кв. м (или 103% от показателя на 2021 год — 2 355,79 тыс. кв. м), 132,56 тыс. человек (или 102% от показателя на 2021 год — 130,32 тыс. человек). Всего в период с 2019 по 2021 годы расселены 268,96 тыс. человек.

Работа со стороны федерального правительства по расселению аварийного жилья в нашей стране ведется достаточно давно, однако лишь с утверждением в 2019 году проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» темпы расселения существенно ускорились, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член комитета по строительству «Деловой России», координатор «Деловой России» в Северо-западном федеральном округе Дмитрий Панов.

«Безусловно, это во многом связано с оптимизацией процессов по всей организационной цепочке — от упрощения порядка признания домов аварийными до ускоренного перечисления средств Фондом содействия реформированию ЖКХ и в целом увеличения объема бюджетных средств на расселение жильцов», — пояснил эксперт.

Алтайский край вошел в число субъектов Федерации, которые планируют досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

»Опыт прошлого года показал, что программа пересечения из аварийного жилья действительно работает и весьма неплохо. Например, в Барнауле эта работа осуществляется в рамках двух программ: краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы», сроки реализации которой в июле 2021 года были сокращены с 2025 до конца 2023 года и муниципальной программы «Барнаул — комфортный город на 2015−2030 годы», в рамках которой осуществляется расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года.

В соответствии с краевой программой, городу Барнаулу необходимо расселить 4103 человека из 156 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01.012 017, общей площадью 63 239,10 кв. метров. По итогам 2021 года все целевые индикаторы данной программы выполнены», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

По его словам, в 2021 году также было увеличено финансирование муниципальной программы, в рамках которой осуществляется расселение многоквартирных домов, не вошедших в краевую программу.

«В прошедшем году полностью завершены мероприятия по расселению 221 человека из 100 помещений общей площадью 4676,40 кв. м. В настоящее время в Барнауле находятся 77 многоквартирных домов, общей площадью 34,0 тыс. кв. м, признанных аварийными после 01.01.2017.

В 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, объем финансирования на мероприятия по переселению граждан в рамках муниципальной программы увеличился на 32,8%. Возмещение выплачено 148 человеку, проживающим в 76 помещениях общей площадью 2812,63 кв. м.

Пока дальнейшую реализацию программы пересечения граждан из аварийного жилья частично осложняет рост ипотечных ставок из-за удорожания банковских кредитов и рыночной стоимости жилья. Для этого Барнаул изыскивает дополнительные средства в бюджете города и официально обращается за допсредствами в краевое правительство. В целом сомнений в реализации программы нет», — подчеркнулСергей Струченко.

По данным регионального минстроя, всего с 2019 года в Алтайском крае расселено более 84 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья, улучшены жилищные условия 5306 человек.

Как сообщало ИА REGNUM,национальный проект «Жилье и городская среда» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Он направлен на совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, модернизацию строительной отрасли и повышение качества жилищного строительства (в том числе, посредством внедрения передовых технологий), а также на создание механизмов развития комфортной городской среды, благоустройство населенных пунктов, переселение граждан из аварийного жилья.

С 2019 года в регионах России реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Программа рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку суммарно 0,5 млн человек должны быть переселены из 8,99 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.