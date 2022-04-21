Москва, , 15:28 — REGNUM Разработанный в Госдуме законопроект об иностранных агентах вводит ряд ограничений на их деятельность, в том числе на обучение детей и на инвестиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») в ходе заседания комиссии.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Важным новым положением, которое предлагается закрепить в законе, станет запрет иностранным агентам инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — сказал Пискарёв.

Речь идет, например, о производителях вооружений и военной техники, компаниях, работающих в сфере авиации и космонавтики, осуществляющих разведку и добычу полезных ископаемых, и ряде других.

Кроме того, законопроект предусматривает, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку.

Также инициатива вводит запрет для иноагентов «осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков», отметил глава комиссии.

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