Сеул, , 15:28 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на высшей ступени инвестиционного уровня «Aa2». Прогноз «стабильный» также не был изменен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей рейтингового агентства.

Известно, что Moody’s продолжает сохранять кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «Aa2» с 2015 года.

Агентство также сохранило прогноз темпов роста экономики Южной Кореи на уровне 2,7%.

Эксперты отметили, что полупроводниковый сектор и восстановление частных расходов, вероятно, компенсируют рост цен на энергоносители, вызванный украинским кризисом и глобальным экономическим спадом.

По прогнозам специалистов, темпы экономического роста страны будут колебаться в пределах 2% в течение нескольких лет.

Между тем в агентстве высказали опасения по поводу увеличения долгового бремени страны. Ожидается, что по итогам года отношение госдолга Южной Кореи к ВВП составит 50%, однако к 2025 году показатель может увеличиться до 58,4%.

По прогнозам министерства стратегии и финансов Южной Кореи, по итогам года государственный долг составит 1,07 квдрлн вон (~$870 млрд).