Горловка, ДНР, 21 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. При обстреле города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) киевскими боевиками пострадал один человек. Об этом 21 апреля сообщил городской градоначальник Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«В светлый праздник Чистого четверга обстрелян Центрально-Городской район Горловки… Ранение получил слесарь региональной энергопоставляющей компании, 1956 года рождения», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз всеми силами старается помочь Украине сохранить суверенитет и восстановить территориальную целостность, однако задачи участвовать в военных действиях у ЕС нет.