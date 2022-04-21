Москва, , 15:23 — REGNUM Работу по выбору провайдера для системы видеопомощи арбитрам VAR ведёт департамент судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом 21 апреля сообщили в службе коммуникаций РФС.

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«В данный момент департамент судейства ведёт работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у РФС действует соглашение с британской компанией Hawk-Eye Innovations Ltd, срок которого истекает в конце сезона 2021/22.

В РФС подчеркнули, что все обязательства по этому договору будут исполнены в полном объёме.

Ранее газета «Спорт-экспресс» сообщила, что британская компания, которая считается ведущим в мировом футболе провайдером системы VAR, может расторгнуть контракт с РФС.

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