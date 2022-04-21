Джакарта, 21 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Джакарте Людмила Воробьева высоко оценила гармонию религиозного многообразия в Индонезии, сообщает российское посольство.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

«Что мне нравится в Индонезии, так это то, что вы празднуете много вещей. Это делает вашу страну такой уникальной. Вы празднуете Идул Фитри, Рождество, индуистский праздник. Я думаю, это подчеркивает толерантность общества и в некотором смысле сближает нас», — заявила Людмила Воробьева в Джакарте.

«В России Рамадан и Курбан-Байрам не являются главными праздниками. Но мусульмане по всей стране, конечно же, празднуют его», — добавила посол России в Индонезии.

По словам посла, религиозные традиции в России ничем не отличаются от индонезийских, где люди разных религий живут бок о бок и уважают друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии ответили на вопросы о присутствии президента России Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали.