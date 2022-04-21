Москва, 21 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Отдельный законопроект об иностранных агентах разработали депутаты Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») в ходе заседания комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«В целях повышения эффективности регулирования института иностранных агентов, для обеспечения безотлагательной реакции на международно-противоправные действия недружественных стран по вмешательству в наши внутренние дела, мы подготовили единый законопроект», — сказал Пискарёв.

Документом вводится понятие «иностранный агент», определяется, кто не может быть признан иноагентом, даются пояснения таким понятиям, как «иностранное влияние», «иностранные источники», «политическая деятельность», перечислил парламентарий.

Инициативой также предусматривается ведение единого реестра иноагентов, определяется порядок включения и исключения из него.

«Как раз мы учли пожелания общественности. При этом предусмотрено, что реестр будет содержать информацию, как о самих иноагентах, так и об аффилированных с ними лицах», — добавил Пискарёв.

В настоящее время положения об иностранных агентах закреплены в пяти федеральных законах.