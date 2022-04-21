Москва, 21 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Мудрость представителей политических кругов Колумбии может помочь сохранить традиционно добрые отношения с Россией, развивать и приумножать их. На это рассчитывают в российском МИД, заявила 21 апреля официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Tokota Иван Дуке

Она отметила, что внимание Москвы привлекли и вызвали сожаление заявления президента Колумбии Ивана Дуке о двусторонних отношениях с Россией, составленные «в духе преисполненной негатива риторики, навязываемой другим странам администрацией США».

«Рассчитываем, что мудрость представителей колумбийских политических кругов позволит сохранить традиционно добрые отношения между нашими странами и народами, продолжить развивать и приумножать их с будущим правительством Колумбии», — подчеркнула Захарова.

Россия, добавила она, открыта к взаимоуважительному политическому диалогу с Боготой, в том числе по темам, в которых две страны существенно расходятся.

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