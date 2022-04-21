Курск, , 15:20 — REGNUM Бывшему начальнику ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрию Борзенкову вынесли приговор по обвинению в государственной измене (шпионаже). Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Курского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Борзенков обвинялся в сборе и передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. Расследованием занимались следственные органы ФСБ России.

Подсудимый вину не признал. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 13 лет в исправительной колонии строгого режима, штрафу в 200 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на один год. Борзенкова также лишат звания подполковника полиции.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.