Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости
Западные страны и компании продолжают вводить ограничения в отношении России в связи со спецоперацией по защите ДНР и ЛНР. Так, к эмбарго присоединились компании по продаже одежды, маркетплейсы, автоконцерны, мультимедиа-фирмы, технологические гиганты и многие другие. Ограничения также коснулись российских спортсменов, спортивных клубов и сборных страны.
Однако есть крупные компании, которые отказываются вводить санкции в отношении России. Так, в Coca-Cola заявили, что не планируют уходить с российского рынка; это заявление вызвало негодование на Украине, где сразу две сети супермаркетов в этой связи отказались от сотрудничества с корпорацией.
Правительство принимает ряд мер по поддержке экономической ситуации в России. Помимо этого, в некоторых городах вводятся дополнительные инструментарии экономической регулировки — в частности, в Москве создана комиссия по повышению устойчивости развития экономики города.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
В Калуге 5 марта на внеочередном заседании сессии Законодательного собрания области депутаты рассмотрят первый пакет мер поддержки экономики, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Читайте также: Депутаты Заксобрания Калужской области рассмотрят меры поддержки экономики
В связи с изменившейся экономической обстановкой вокруг России в Новгородской области обеспечили запас продуктов в магазинах сроком на три месяца. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности в материале: В Новгородской области обеспечили трёхмесячный запас продуктов
Глобальная спутниковая система Starlink, разворачиваемая американской компанией SpaceX, отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств». Об этом заявил глава компании Илон Маск.
Читайте также: Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в Starlink
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее отсрочку уплаты утилизационного сбора, для поддержки автопроизводителей. Об этом 5 марта сообщает сайт правительства.
Читайте также: Автопроизводителям России отсрочили уплату утилизационного сбора
Платёжная система PayPal приостановила работу в России.
Компания eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта.
Российские средства массовой информации не подвергаются цензурированию в Бразилии. Об этом 5 марта заявил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
Читайте также: Посол РФ заявил об отсутствии цензуры в Бразилии в отношении российских СМИ
Британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Белоруссии.
Американская образовательная платформа Coursera временно приостанавливает всю свою деятельность на территории России.
С инициативой рассмотреть возможность использования мощностей завода в Рязани для ремонта самолётов ИЛ-76 обратилась Рязанская область в федеральный центр. Об этом вечером 4 марта сообщил губернатор Николай Любимов.
Читайте также: В Рязани предложили мощности для ремонта самолётов ИЛ-76
Меры по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций обсудили в правительстве Якутии. Первоочередной задачей для республики премьер-министр региона Андрей Тарасенко назвал плановый и досрочный завоз грузов.
Читайте также: В Якутии в условиях санкций главной задачей стал северный завоз
Украина старается испортить отношения между Россией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил политолог Аслан Рубаев.
Подробности в материале: Политолог: Украина пытается поссорить Азербайджан с Россией
Миф о неприкосновенности частной собственности, на котором базируется правовая база США и стран ЕС, разрушен, спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендует воспользоваться четвертой волной амнистии капитала.
Читайте также: Володин: Рухнул миф США и ЕС о неприкосновенности частной собственности
Пивоваренная компания «Балтика» продолжит свою деятельность в России, несмотря на заявление о прекращении инвестиций в РФ со стороны одной из ведущих пивоваренных компаний мира — Carlsberg Group. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пивоваренной компании «Балтика».
Читайте также: «Балтика» адаптирует работу после прекращения инвестиций Carlsberg в Россию
Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов СДЭК работает в обычном режиме и готов доставить отправления из-за рубежа, сообщили в компании.
Читайте также: В компании «СДЭК» заявили о готовности доставить отправления из-за рубежа
Оборонное предприятие «Титан-Баррикады» в Волгограде не зависит от импорта или настроений западных партнеров, заявил генеральный директор и генеральный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», Герой Труда России Виктор Шурыгин.
Читайте подробнее: Оборонный завод в Волгограде не боится санкций США
Проблем с поставками сахарного песка в Ленинградской области не наблюдается. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.
Читайте подробнее: Магазины Ленобласти обеспечены сахарным песком
Угрозы для обслуживания отрезка газопровода «Северный поток — 2», проходящего в территориальных водах Германии, пока нет. Об этом сообщает 5 марта агентство DPA со ссылкой на министерство экономики федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.
Об этом: В Германии пока не видят угрозы для обслуживания «Северного потока — 2»
Введенные западными странами санкции против России вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод. Об этом сообщает французский портал Atlantico.
Читайте также: Санкции против России поставили Африку и Азию на грань голода —Atlantico
Для правительства Пермского края не будет трех выходных дней в честь 8 Марта. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Впереди три выходных дня, но для правительства региона все они будут рабочими. Поручил экономическому блоку правительства подготовить реальный план по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций. Уже 9 марта он должен быть представлен и принят. Сейчас реагировать на все изменения и принимать необходимые меры нужно без замедлений, это крайне важно для сохранения социальной и экономической стабильности в крае», — сказал глава региона.
Подробности в материале: Для правительства Прикамья отменили праздничные выходные дни
Команда «Формулы-1» «Хаас» расторгла контрактс «Уралкалием» и российским пилотом Никитой Мазепиным.
Глава Татарии Рустам Минниханов 5 марта заявил, что введенные против России санкции не обходят стороной региональные предприятия. Но в республике за последние годы заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями.
«Сейчас главное — сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача — спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости», — нацелил Минниханов.
Подробности в материале: Глава Татарии призвал к сплочённости и взаимной поддержке на фоне санкций
В Калуге депутаты Законодательного собрания области 5 марта приняли первый пакет законов для поддержки предпринимателей и предприятий в условиях санкций, сообщает председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев.
Об этом: Калужские депутаты приняли первый пакет законов для поддержки экономики
Российская экономика оказалась в экстраординарных условиях, которые требуют решительных мер, в том числе и в части использования программного обеспечения. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: «Нужны экстраординарные меры» — Песков об использовании ПО без лицензии
Совещания по ситуации в экономике проведет на будущей неделе президент России Владимир Путин. Об этом 5 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Путин на будущей неделе проведет совещания по экономике — Песков
Попытки Запада изолировать Россию экономически не смогут достичь цели. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: «Мир слишком большой, чтобы изолировать Россию» — Песков
Санкции западных стран против России не означают изоляцию страны, поскольку мир слишком большой, чтобы США и Европа могли нас изолировать. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: санкции против России не означают изоляцию страны
Россия вынуждена соответствующе реагировать на «экономический бандитизм» недружественных государств. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Россия будет бороться с «экономическим бандитизмом» Запада — Песков
Россия внимательно следит за обстановкой на рынке нефти и мировом энергетическом рынке в целом. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Мировые энергетические рынки может «изрядно перекосить» — Песков
Владелец бренда Zara, компания Inditex, закрывает оффлайн-магазины и онлайн-торговлю в РФ.
В некоторых сегментах российского рынки другие компании смогут занять нишу западных производителей, и это может произойти на фоне санкций безвозвратно. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: некоторый западный бизнес потеряет шанс вернуться в Россию
Сейчас ситуация в экономике России экстраординарная, и она требует экстраординарных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков считает нынешнюю ситуацию в экономике России экстраординарной
Намерения национализировать особняки российских бизнесменов в Великобритании, яхты в Италии — это и есть квинтэссенция экономического бандитизма Запада. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Запад покусился на святое право собственности — Песков
Компания Rockstar Games — разработчик серии игр GTA и Red Dead Redemption — прекратила продажи игр на территории России.
Напомним, новые антироссийские санкции Америка и Европа стали вводить после спецоперации на Украине. Ранее (2 марта) губернатор Забайкалья Александр Осипов на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе.
Подробности в материале: Власти Забайкалья ищут механизмы сдерживания цен
Планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков назвал последствия запрета покупки российской нефти
Белоруссия намерена в течение двух лет построить свои порты на российской Балтике. Об этом 5 марта рассказал белорусский президент Александр Лукашенко после своего участия в спортивно-массовом мероприятии «Минская лыжня», которое проходило в спортивном центре «Раубичи».
Читайте подробнее: Лукашенко пообещал построить на Балтийском море белорусские порты
Зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: планы по поддержке экономики в условиях санкций сейчас верстаются
В Росавиации заявили, что полеты российских авиакомпаний внутри РФ продолжаются без ограничений.
В планах российского президента Владимира Путина пока нет встреч с представителями иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 марта журналистам.
Песков добавил, что некоторые компании вынужденно приняли такое решение, и российским властям ясны эти причины. Речь идет об «экономическом бандитизме» со стороны других стран, пояснил он.
Об этом: Путин не планирует встречаться с иностранным бизнесом — Песков
Конфискацию своей виллы в итальянской Тоскане подтвердил депутат Госдумы РФ от Волгоградской области и предприниматель Олег Савченко 5 марта в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Депутат Госдумы от Волгоградской области подтвердил изъятие виллы в Италии
Стоимость цены нефти $130 за баррель станет концом мировой экономики, заявил генеральный директор сербской компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
Подробности в материале: Цена нефти в $130 станет концом мировой экономики, заявили в Сербии
Росавиация рекомендует ряду российских авиакомпаний приостановить все международные рейсы с 6 марта, сообщили в ведомстве.
Читайте подробнее: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ приостановить все рейсы за рубеж
В медицинских организациях Удмуртии сформирован достаточный запас медицинских препаратов для лечения пациентов в стационарах. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.
Она отметила, что при закупке нужных препаратов в первую очередь учитывается не торговое название лекарства, а действующее вещество.
«Большинство закупаемых и используемых в стационарах республики препаратов производятся на территории нашей страны», — заверила замминистра.
Об этом: Больницы Удмуртии сформировали запас лекарств на три месяца
Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara, Bershka и Oysho, приостановила работу в России. Это решение связано с проведением на Украине российской спецоперации, сообщает 5 марта газета Diario.
В заявлении компании говорится, что в сложившихся обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность своих операций в РФ. Работа 502 магазинов на время приостанавливается, как и онлайн-торговля.
Читайте подробнее: Магазины Zara, Bershka и Oysho приостановили работу в России
В Кемеровской области дефицита автомобилей не будет. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
Читайте также: В Кузбассе не ожидают дефицита автомобилей
Провести всенародную акцию поддержки президента РФ Владимира Путина и российских военных, задействованных в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, предложил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Толстой предложил поддержать Путина и военных концертом в «Парке Победы»
«Аэрофлот» с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы, сообщает телеграм-канал РИА Новости.
Предприятия Башкирии включаются в работу по обеспечению энергетической безопасности и независимости топливно-энергетического комплекса России. Об этом 5 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
Он привел в пример Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов, на котором производят катализаторы крекинга нефти.
Подробности в материале: Глава Башкирии сообщил об увеличении спроса на продукцию химического завода
Национальный банк Казахстана для поддержания курса тенге на международном валютном рынке с 1 по 5 марта продал $534 млн. Об этом сообщает пресс-служба кредитного регулятора.
Читайте также: Нацбанк Казахстана продал за пять дней более $0,5 млрд
В Госдуме не исключили установления ценовых коридоров на ряд товаров, включая продукты питания, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Подробности в материале: В Госдуме не исключили введения ценовых коридоров на некоторые товары
Масштаб антироссийских санкций и та легкость, с которой вводились различные ограничения, говорят о том, что их инициаторы очень спешили произвести впечатление и всерьез не задумывались о последствиях, а они серьезные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Об этом: Миронов видит основания для уверенности в преодолении трудностей
В Вологодской области запас лекарственных средств создан на пять-семь месяцев, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Подробности в материале: На Вологодчине создали запас лекарств на несколько месяцев
Правительство Франции посоветовало французским компаниям не торопиться с уходом из России. Об этом участник совещания в Елисейском дворце, на которое приглашали представителей ведущих французских компаний, рассказал газете Le Figaro.
«Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив», — рассказал собеседник издания.
Читайте подробнее: Власти Франции посоветовали компаниям не покидать Россию в спешке
Российские туристы, которые вынужденно задержались в странах Евросоюза из-за закрытия воздушного сообщения, могут вернуться домой на регулярных международных автобусных маршрутах. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
Об этом: Туристы могут вернуться в Россию из ЕС на автобусах до Петербурга
Российская сторона запросила у Вашингтона письменные гарантии того, что российско-иранское сотрудничество после восстановления ядерной сделки не будет сорвано из-за санкций. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 5 марта на пресс-конференции после встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.
По словам российского министра, «аваланш агрессивных санкций», извергаемый Западом, должен быть осмыслен, и в первую очередь юристами. Москве нужен очень чёткий ответ, нужны гарантии, что санкции не коснутся режима торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в Совместный всеобъемлющий план действий.
Подробности в материале: России нужны гарантии США, что санкции не помешают работе с Ираном — Лавров
Российская авиаотрасль выдержит санкционное давление Запада. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Об этом: «Летать мы будем» — Путин о санкциях Запада и авиаперевозках
Российскому дипломату, высланному из США, помогут вернуться в Псков с помощью поддержки местной администрации. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: В Псковской области помогут вернуться домой высланному из США дипломату
Антироссийские санкции, которые вводит Запад, это способ борьбы с Россией, сродни войне, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками российских авиакомпаний.
Он призвал так называемых партнеров понять, к чему может привести такой путь.
Читайте также: Санкции Запада сродни объявлению войны — Путин
ФАС России направила запрос в группу компаний «Детский мир» с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары для детей после жалоб на необоснованный рост цен на детское питание и подгузники.
Об этом: ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары
Для Грузии присоединение к антироссийским санкциям может иметь катастрофические последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил политолог Аслан Рубаев.
Читайте также: Эксперт: Грузия прямо сейчас в реальном времени учится на ошибках Украины
Известие о том, что Миланский университет в Италии вычеркнул книги русского писателя Федора Достоевского из своей программы на фоне ситуации на Украине, всколыхнуло российских пользователей соцсетей. Даже несмотря на существенное (на фоне санкций) сужение полей для обсуждения, люди негодуют, ведь до абсурда дошло: «Если не нравится то, что делает Путин, значит, не нужно знать Достоевского». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Историческая память — как у рыбок, восемь секунд! Нацисты тоже начинали со сжигания книг», — напомнила Наталья Кислева.
«Достоевский — это настоящий философ. У него очень много можно почерпнуть. Эти люди обделяют себя знаниями. Их жаль», — замечает М.
«Достала Достоевского, письма воспоминания, буду читать с особым удовольствием. Захотелось сильно», — поделилась Виктория Михайлова.
«Уму непостижимо. Клоуны вульгарные — пожалуйста, а литература, классика, всё, что сеет разумное, — это нет, запрет. Люди не должны быть думающими. Ими проще управлять», — приводит довод Елена.
Читайте также: В Милане запретили Достоевского. Сеть: «Европа снова больна нацизмом»
Законопроект, запрещающий публиковать данные о доходах и имуществе ряда категорий лиц, в частности, чиновников, подвергнутых санкциям из-за рубежа, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Об этом: ГД может запретить публиковать данные о доходах чиновников под санкциями
Королевский театр Мадрида «Реал» отменил запланированные на май балеты с участием артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Театр Мадрида «Реал» отменил выступления артистов балета из Большого театра
Россия предпримет пропорционально жёсткие ответные меры в отношении Британии из-за устроенной Лондоном «санкционной истерии», заявляет 5 марта МИД РФ.
Отмечено, что России не остаётся иного выбора, в то время как Лондон играет ведущую роль в санкционной истерии.
Читайте также: Москва жёстко ответит на «санкционную истерию» Лондона — МИД России
Протест заявлен Вашингтону в связи с высказыванием американского сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине, сообщили 5 марта в пресс-службе МИД РФ.
Читайте также: Послу США заявлен протест из-за слов американского сенатора о Путине
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что экономическая ситуация, которая складывается в условиях санкционного давления на Россию, не скажется на социальных расходах, а также не заморозит уже начатые проекты.
Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Социальные расходы — наш абсолютный приоритет»
Россельхознадзор с 5 марта снимает ограничения и разрешает ввоз ряда подкарантинной продукции из Китая, Молдавии, Сербии, Бангладеш и Азербайджана.
Читайте подробнее: Россельхознадзор снимает ограничения на импорт продукции из пяти стран
Дискриминации выходцев из России в Германии быть не должно, заявила 5 марта германский министр внутренних дел Нэнси Фезер. Подобным же образом высказался генсек партии ХДС Марио Чайя.
Подробности в материале: Глава МВД Германии выступил против дискриминации выходцев из России
В Югре для оперативного реагирования на изменение ситуации на потребительском рынке департаментом экономического развития совместно с органами местного самоуправления организован мониторинг розничных цен в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Об этом заявил 5 марта заместитель губернатора Югры Роман Генкель.
Руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами «Магнит» Регина Елагина отметила рост спроса на бакалею, сахар, детское питание.
Об этом: В Югре отмечается повышенный спрос на ряд продовольственных товаров
Минприроды Чувашии поддержало призыв главы Чувашии Олега Николаева и приняло участие в акции «Чувашия — Донбассу» по оказанию помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик. На собранные сотрудниками министерства и подведомственных учреждений приобретены холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, утюги.
Тему российской спецоперации на Украине обсуждают 5 марта на встрече в Москве российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет.
Об этом: Песков заявил о начавшейся встрече Путина с премьер-министром Израиля
Американские сенаторы приглашены на виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телемост собирается организовать посольство Украины в США утром 5 марта. При этом общение с украинским президентом будет проходить через программу Zoom. Другие подробности мероприятия пока неизвестны.
Читайте также: «Узнают: уничтожены ли улики их коррупции» — сеть о встрече США с Зеленским
В Ульяновской области для экспортно ориентированных компаний заработал ситуационный центр и запущена «горячая линия». Данные площадки созданы для того, чтобы «совместными усилиями найти пути решения возникающих проблем», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Читайте подробнее: В Ульяновской области заработал ситуационный центр для компаний-экспортёров
Украинский кризис и введённые в связи с ним санкции против России оказывают значительное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, заявляет Международный валютный фонд.
Читайте подробнее: МВФ: санкции против России окажут серьёзное влияние на глобальную экономику
В Курганской области создан штаб по обеспечению социально-экономической стабильности. Его возглавил губернатор Зауралья Вадим Шумков, сообщает оперштаб региона.
Штаб создан в целях мониторинга и оценки ситуации, обеспечения социально-экономической стабильности, поддержания всех реализуемых проектов в условиях действия санкционных мер.
Читайте также: В Курганской области создали штаб по социально-экономической стабильности
Вице-президент США Камала Харрис с 9 по 11 марта отправится с официальным визитом в Европу, где она встретится с лидерами Польши и Румынии, чтобы выразить поддержку Штатов на фоне наплыва беженцев в Европу. Вице-президент остановится в Варшаве, Польше, Бухаресте и Румынии. При этом некоторые сенаторы, недовольные работой Харрис, выразили негодование по поводу предстоящей поездки.
Читайте подробнее: «Пусть они оставят ее себе» — сети о поездке вице-президента США в Европу
Решение Международного агентства Standard & Poors Global Ratings (S&P) понизить суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «ВВ+» до «ССС-» стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 5 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Засуньте свои рейтинги…» — сети о снижении кредитного рейтинга России
Отказ ЕС от приграничного и трансграничного сотрудничества с Россией приносит многолетние взаимовыгодные наработки в жертву политической конъюнктуре, говорится в опубликованном 5 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Читайте также: В МИД РФ ответили на отказ ЕС от трансграничного сотрудничества с Россией
Европейский союз должен полностью избавиться от поставок нефти, газа и угля из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте подробнее: Еврокомиссия призывает полностью отказаться от нефти, газа и угля из России
В Югре пройдут Параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для параолимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призерам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет», — пояснил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Дата проведения состязаний определится в ближайшее время.
Об этом: В Югре пройдут альтернативные Параолимпийские игры 2022 года
В Госдуме допускают, что при соблюдении ряда условий может восстановиться авиасообщение с Грузией, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Читайте подробнее: В Госдуме допустили восстановление авиасообщения с Грузией
Агентство гражданской авиации Черногории 4 марта приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.
Читайте подробнее: Черногория закрыла небо для российских самолетов
Министерство транспорта России подготовило проект постановления правительства о мерах по поддержке гражданской авиации в условиях санкций на период до сентября 2022 года.
Об этом: Минтранс предложил меры по поддержке гражданской авиации в условиях санкций
Информация, согласно которой фьючерсы на газ в Европе продолжают дорожать, а цены преодолели рекордную отметку в $2400 за тысячу кубометров, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «У кого комфорт отняли?» — цены на газ в Европе вновь побили рекорд
Любые энергетические санкции Вашингтона против России навредят Америке и ее союзникам больше, чем Москве, ответил госсекретарь США Энтони Блинкен конгрессменам, призывающим к сокращению импорта российской нефти и газа на фоне ситуации на Украине. Глава Белого дома Джо Байден также сопротивляется данным призывам, а пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки утверждает, что Вашингтон продолжает рассматривать энергетические санкции.
Читайте подробнее: «Нет стратегического интереса» — Блинкен о запрете импорта нефти из России
Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 марта заявил, что до тех пор, пока Сербия не согласилась подписать декларацию о ненападении на Косово, не дистанцировалась от спецоперации России на Украине, а также не присоединилась к санкциям против России, она представляет прямую угрозу региону, его долгосрочному миру и безопасности.
Об этом: Премьер-министр Косово назвал Сербию «прямой угрозой миру»
В США был уволен учитель из средней школы Суонсон в Вирджинии за пророссийские высказывания на фоне ситуации на Украине. Речь идет о 65-летнем Джоне Стэнтоне, который на протяжении десяти минут пытался рассказать ученикам об альтернативной точке зрения на российско-украинский конфликт. За это учитель был обвинен родителями учеников в российской пропаганде.
Читайте также: «Учитель не ошибся» — в США учителя отстранили за пророссийские комментарии
Решение незамедлительно прекратить продажу своих товаров и услуг в России принял американский разработчик программного обеспечения компания Adobe, 5 марта организация сообщила на своем сайте.
Читайте подробнее: Adobe прекратила продажу товаров и услуг в России
Американская транснациональная корпорация Visa объявила, что приостанавливает работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили 5 марта в пресс-службе организации.
Об этом: Visa объявила о приостановке своей деятельности в России
Российский авиаперевозчик Royal Flight прекратил с 5 марта перелеты из России из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Читайте также: Royal Flight приостановила полеты из России
Карты Mastercard, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой корпорации. Также карты Mastercard, выпущенные за пределами России, больше не будут работать в торговых точках и банкоматах страны.
Об этом: Mastercard приостанавливает оказание услуг на территории России
Уточняется, что все карты Visa и Mastercard клиентов Сбербанка будут работать на территории России в обычном режиме. С помощью данных карт можно будет совершать любые банковские операции на территории России, в том числе совершать оплату в интернет-магазинах, делать переводы по номеру карты и снимать наличные.
Читайте также: Сбербанк разъяснил ситуацию с ограничением работы Visa и Mastercard в РФ
Американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание своих книг в России. Об этом он написал 5 марта на своей странице в Twitter.
Читайте также: Стивен Кинг решил не продлевать контракты с издательствами из России
Центробанк России заявляет, что операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, обрабатываются внутри страны в Национальной системе платёжных карт, санкционные меры не могут на них повлиять никоим образом. Средства клиентов, привязанные к таким картам, будут сохранены и полностью доступны владельцам.
Читайте также: VISA и Mastercard российских банков продолжат работать на территории России
Крупнейший производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения, американская корпорация IBM не будет продавить свои технологии на территории России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте компании.
Об этом: IBM отказалась от продажи своих технологий в России
В настоящее время согласовываются альтернативные маршруты, это может занять определенное время. Российских туристов вернули в отели до разрешения ситуации.
Читайте также: Самолёт «Уральских авиалиний» с российскими туристами задержан в Египте
Президент США Джо Байден одобрительно оценил приостановку работ платежных систем Visa и Mastercard в России, сообщает пресс-служба Белого дома.
Подробности в материале: Байден одобрил приостановку работы Visa и Mastercard в России
МИД Канады выпустил обращение для своих граждан с призывом уехать из России, пока для этого есть возможность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте также: Канада призвала своих граждан уехать из России
Итальянский дом моды Prada приостанавливает розничные продажи в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство ANSA 5 марта со ссылкой на пресс-службу компании.
Читайте далее: Prada прекратила продажи в России
Антироссийские санкции будут усиливаться до тех пор, пока Россия не завершит специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта в ходе общения с журналистами.
Подробности в материале: Блинкен: давление на Россию будет расти до завершения военной операции
Соединенные Штаты снова просчитались с введением санкций против России, сообщает китайская газета Global Times.
По мнению авторов статьи, Вашингтон пытался нанести удар по военно-промышленному комплексу России путем санкций. Однако, как считают в Китае, этот ущерб оказался несущественным, так как российский ВПК является самостоятельным и не зависимым от западных технологий.
Об этом: В Китае заявили о провале антироссийских санкций США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуждает британско-нидерландскую нефтегазовую компанию Royal Dutch Shell за покупку российской нефти. Об этом он написал 5 марта на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: Глава МИД Украины осудил компанию Shell за покупку нефти у России
Делегация состоит из высокопоставленных представителей Госдепартамента и Белого дома, они планируют встретиться с представителями правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Подробности в материале: США направили делегацию в Каракас с целью ослабить связи Венесуэлы с РФ
Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников предложил молодёжи обсудить происходящее в стране и мире на всех уровнях.
Вместе с депутатами молодёжного парламента региона готовится форум — расширенное заседание молодежных парламентов, на котором школьники, студенты, общественники и молодежные депутаты всех уровней обсудят происходящие сейчас в стране и мире события, проанализируют информацию, которая идёт из различных источников, их достоверность, борьбу с фейками. Планируется выработать системуразъяснительной работы, которая должна распространиться на всю область.
Приглашения отозваны в связи с агрессией России по отношению к Украине. Правительство Чили осудило действия России на территории Украины и приняло решение не допускать российские компании к участию в международной аэрокосмической выставке FIDAE.
Читайте подробнее: Власти Чили отозвали приглашения российским компанияv для участия в FIDAE
Российская авиакомпания Azur Air временно прекратит пассажирские рейсы за границу с 8 марта в связи с рекомендацией Росавиации на фоне санкций против России, 5 марта сообщили в пресс-службе организации.
Читайте подробнее: Azur Air приостановит пассажирские рейсы за рубеж
Параолимпийская сборная России, отстранённая от участия в зимних Паралимпийских играх «в наказание» за проведение Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, вылетела из Пекина в Москву рейсом «Аэрофлота».
Читайте также: Из Пекина в Москву вылетела параолимпийская сборная России
В Курганской области не наблюдается дефицита продовольственных товаров. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель регионального управления ФАС России Татьяна Соболевская.
Читайте также: ФАС мониторит состояние продовольственного рынка в Курганской области
Решение приостановить с 7 марта все свои полеты из России за рубеж приняли авиакомпания Nordwind Airlines и ее партнер PegasFly, сообщается на сайте перевозчика.
Читайте также: Nordwind Airlines и PegasFly с 7 марта приостановят полеты за рубеж
Компании Visa и Mastercard объявили 6 марта о том, что они приостанавливают свою деятельность в России.
Читайте также: Компании Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России
Транснациональная корпорация Stellantis не планирует останавливать производство на заводе в Калужской области из-за обострения отношений между Россией и странами Запада. Об этом заявил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес в интервью CNN.
Ранее некоторые иностранные автопроизводители, включая General Motors, Ford и Mercedes-Benz, объявили о приостановке локального производства в России и поставок автомобилей.
Читайте также: Концерн Stellantis продолжил производство автомобилей в России
На заседании Генеральный Ассамблеи ООН 2 марта сербская дипломатия впервые приняла сторону Запада и Североатлантического альянса, противоречащую интересам России. Об этом ИА REGNUM заявил лидер сербского движения «Двери» Бошко Обрадович.
Читайте также: Против России. Власти Сербии готовятся сменить внешнюю ориентацию
На заседании Генеральный Ассамблеи ООН 2 марта сербская дипломатия впервые приняла сторону Запада и Североатлантического альянса, противоречащую интересам России. Об этом ИА REGNUM заявил лидер сербского движения «Двери» Бошко Обрадович.
Подробности в материале: Против России. Власти Сербии готовятся сменить внешнюю ориентацию
В Калмыкии создан штаб, который займётся разработкой антикризисных мер в условиях санкций. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.
Подробности в материале: В Калмыкии примут антикризисные меры в условиях санкций
Россия в ответ на санкции примет против Великобритании жесткие меры, которые подорвут британские интересы в стране, говорится в заявлении официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
«Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную роль играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры. Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России», — говорится в заявлении.
Представитель МИДа обвинила британские власти в угрозах, лжи и хамстве, которые содержатся в «истеричных заявлениях официальных лиц этой страны». Захарова считает, что неотъемлемыми элементами британской внешней политики являются «русофобия и стремление расшатать российскую государственность».
Россиянам предложили оформить кобейджинговые карты «Мир-UnionPay» для проведения финансовых операций за рубежом. Они работают в 180 странах. С рекомендацией выступила Национальная система платёжных карт. Сейчас вариант создания такой карты прорабатывает «Сбербанк».
Цитата канала «Говорит Москва».
Экс-министр Италии Паоло Савона отметил, что санкции против России вредят жителям Запада. «Я был уверен, что санкции введены против России, пока не заехал на бензоколонку», — написал итальянский экономист в Twitter.
Возможность выпуска кобейджинговой карты (совместная карта двух платежных систем — ред.) «Мир» — UnionPay прорабатывается в настоящее время российским Сбербанком. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.
Западные антироссийские санкции негативным образом отразятся на работе экспортных компаний из Финляндии. Это следует из результатов опроса Центральной торговой палаты страны, которые 6 марта приводит финская газета Seinäjoen Sanomat.
Читайте также: В Финляндии считают, что санкции против РФ негативно отразятся на экономике
Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello, сообщили в ведомстве. Это приложение работает по принципу рации для связи между пользователями.
Возможный уход из РФ иностранных компаний в области энергетического машиностроения не вызовет катастрофу в электроэнергетике, заявили в Минпромторге РФ.
Банковские переводы из РФ за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам ограничены Банком России в целях обеспечения финансовой стабильности суммой в $5 тыс. в месяц. Это 6 марта следует из опубликованного письма регулятора.
Об этом: Банк России ограничил переводы за рубеж физлицами суммой $5 тыс. в месяц
Возможный уход из России производителей из других стран не станет причиной катастрофы в машиностроительной отрасли, российские предприятия способны обеспечить выпуск практически всего необходимого для энергосистемы страны оборудования. Об этом 6 марта заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения.
Об этом: Россия может наладить выпуск нужного стране энергооборудования — Мантуров
В Ростове-на-Дону торговые сети ограничат продажу ряда продовольственных товаров. Такие меры принимаются, чтобы избежать спекуляций и ажиотажа. Об этом сообщил глава городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.
Об этом: В Ростове-на-Дону торговые сети ограничат продажу продуктов
Россельхознадзор снял ограничения на ввоз продукции в Россию из нескольких стран. Об этом сообщается на сайте Объясняем.РФ.
«Теперь разрешены поставки ряда фруктов из Молдавии и Сербии, фруктов и орехов из Китая, груш из Боснии и Герцеговины, картофеля из Бангладеш, яблок из Азербайджана. Из Белоруссии разрешили ввозить молочные и мясные продукты, а также корма с 19 предприятий, из Турции — инкубационные яйца с шести предприятий», — говорится в сообщении.
Также Россельхознадзор разрешил поставлять молочную продукцию с 15 предприятий Грузии.
До завершения срока своего действия будут работать на территории России карты международных платежных систем Visa и Mastercard, а после этого банки самостоятельно выпустят им на замену карту «Мир». Об этом 6 марта говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК).
Читайте также: Карты Visa и Mastercard будут работать в РФ до окончания срока их действия
Компания-разработчик инструментов для программистов Qt Group заблокировала загрузку своих продуктов с территории России. 6 марта об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарии специалистов в сфере информационных технологий.
Главным продуктом Qt Group является фреймворк Qt. Фреймворками называются платформы, облегчающие разработку больших программных проектов. По данным РБК, фреймворк Qt применяется в некоторых продуктах «Яндекс» и офисных решения «МойОфис».
Читайте подробнее: Qt Group прекратила сотрудничество с российскими программистами
Западные страны введением антироссийских санкций показал, что бизнес США — это тоже оружие, наряду с американскими авианосцами или корпусами морской пехоты. Такое мнение 6 марта высказал российский политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: Эксперт: Запад своим санкциями показал, что бизнес США — это тоже оружие
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации и поручил подготовить меры по защите Рунета.
Главное:
Напомним ключевые меры поддержки IT-отрасли:
▪️субсидии на улучшение жилищных условий и повышение зарплат сотрудников,
▪️грантовая поддержка перспективных решений,
▪️льготные кредиты,
▪️ставка 0% по налогу на прибыль,
▪️отсрочка от армии для IT-специалистов,
▪️поддержка госзакупок критически важных российских разработок,
▪️налоговые льготы.
Цитата телеграм-канала правительства России.
Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер высказался в эфире ГТРК «Чита»:
"Нам пообещали наши предприниматели, что необоснованного колебания цен не будет. Создан штаб, который в постоянном режиме мониторит ситуацию с ценами. Орган контроля будет проводить соответствующие проверки. На следующей неделе мы будем усиливать эту работу, в том числе с учётом поступающей информации о повышении цен».
Жёсткие меры намерены применять к продавцам, необоснованно увеличивающим цены, в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания 5 марта.
Подробности в материале: В Крыму обещали жёсткие меры в отношении спекулянтов
Все выпущенные российскими банками карты платежных систем Visa и Mastercard будут работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Банка России.
Читайте также: Банк России: карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать
Из Пекина в Москву прилетела сборная России, которая готовилась принимать участие в зимних Параолимпийских играх в Пекине. Об этом 6 марта сообщает «Матч ТВ».
Подробности в материале: Параолимпийская сборная России вернулась из Пекина в Москву
Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало разъяснения, как американские санкции против России затрагивают ее энергетический сектор, в частности торговлю российскими энергоносителями в долларах.
Подробности в материале: В США назвали способ легального обхода санкций при торговле нефтью из РФ
В Тюменской области в 2022 году темпы ввода жилья выше показателей прошлого года на 76%. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Представители застройщиков заверили, что все начатые жилищные проекты в 2022 году будут доведены до полной готовности. Производители строительных материалов не снижают объёмов производимой продукции, отмечают в областном управлении.
Читайте также: Тюменские строители на 76% перевыполнили план по вводу жилья
Министерство промышленности и торговли Кемеровской области организовал ежедневный мониторинг ситуации на потребительском рынке и товарных запасов в торговых организациях. Данные направляются в Минпромторг России, сообщили в министерстве.
Читайте также: В Кузбассе почти все торговые сети ограничили размер наценок — минпромторг
Власти России обратили внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: В МИД России обвинили Грецию в разрушении связей с Москвой
Флористы отмечают, что на тюменском рынке практически все цветы поставляются из стран Европейского Союза. Даже розы из Кении поступают в Россию по европейским каналам — через Белоруссию.
«Скорее всего, этот канал поставок будет закрыт. Мы, конечно, надеемся на лучшее. Как возместить этот рынок? Думаю, будем переориентироваться на Китай. С ним мы ещё не работали, но знаем, что там выращивают много цветов. Разумеется, на это потребуется время. Цены тоже существенно вырастут», — сделала неутешительный прогноз тюменский флорист.
Читайте подробнее: Тюменские флористы присматриваются к китайскому рынку цветов
Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами из Евросоюза возможность запрета поставок нефти из России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире телекомпании CNN.
Читайте также: США обсуждают с ЕС возможность запрета поставок нефти из России
Связи между санкциями, которые вводят против России из-за операции на Украине, и восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе никакой нет, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Читайте также: Блинкен: санкции против России не имеют отношения к восстановлению СВПД
Цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Читайте также: Мир ждет голод без российской пшеницы, предупредили в Германии
Евросоюз не сможет найти полной замены газу из России, заявила генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор в интервью газете Les Echos.
Подробности в материале: Глава Engie: Евросоюз не сможет найти замену российскому газу
Введение антироссийских санкций может привести к непредсказуемым последствиям в сфере экономики для Соединенных Штатов и их союзников, пишет The Hill.
Об этом: The Hill: санкции против России могут нанести непредсказуемый ущерб США
Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины. Об этом Шольц написал в Twitter.
Читайте также: Шольц обсудил с председателем ЕК ситуацию вокруг Украины
Находящиеся в Молдавии и на Украине российские туристы могут вернуться на родину через Румынию. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Подробности в материале: Ростуризм: находящиеся в Молдавии туристы могут вернуться через Румынию
Производитель кондитерских, шоколадных и хлебобулочных изделий Fazer (Финляндия) приостанавливает экспорт продукции в Россию, сообщили 6 марта в пресс-службе компании.
Читайте также: Финский Fazer приостанавливает экспорт шоколада в Россию
Представитель компании Netflix сообщил, что решение о приостановке деятельности в России принято с учётом обострения ситуации на Украине.
Читайте также: Сервис кино и сериалов Netflix приостанавливает деятельность в России
Глава МВД Британии уточнила, что письмо было написано вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В нём содержится обращение к штаб-квартире Интерпола о приостановке доступа России к системе организации в связи со спецоперацией на Украине.
Об этом: Глава МВД Британии призвал Интерпол приостановить доступ РФ к организации
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила отметку в 130 долларов за баррель впервые с 2008 года.
Читайте подробнее: Нефть марки Brent преодолела ценовой барьер $130 за баррель
Из Нью-Йорка в Москву вылетели спецбортом 50 человек, включая российских дипломатов и членов их семей.
Об этом: Российские дипломаты при ООН, объявленные персонами нон грата, покинули США
Третий уровень опасности, согласно классификации МИД Японии, означает рекомендацию отказаться от поездок в Россию. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало граждан Японии покинуть территорию России любыми коммерческими рейсами.
Подробности в материале: МИД Японии присвоил России третий уровень опасности из четырёх возможных
Представители США пытались оказать влияние на взаимоотношения Каракаса с Москвой и оценить готовность Венесуэлы «дистанцироваться» от России, учитывая проведение спецоперации на Украине.
Читайте также: США и Венесуэла не смогли достигнуть договорённостей по ослаблению санкций
В случае прекращения поставок российского угля или газа предстоящая зима для Германии окажется проблемной, предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF.
«Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме».
Федеральная антимонопольная служба России внимательно следит за ценами. Запрещены необоснованное повышение цен, злоупотребление доминирующим положением на рынке, картельные и ценовые сговоры. Заметив нарушение законодательства, ведомство незамедлительно принимает меры — от предостережений до возбуждения антимонопольных дел.
Торговые сети приняли добровольные обязательства по ограничению наценок на отдельные виды социально значимых продуктов. Для контроля запущена горячая линия, на которую можно сообщить о завышении цен на продукты в сетевых магазинах.
Кроме того, правительство России предусмотрело возможность использовать резервы госфонда — такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При росте цен на 10% и выше по сравнению со средней ценой фонд сможет продавать эту продукцию, стабилизируя ситуацию на рынке.
Фото с сайта Объясняем.РФ.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 млрд долларов. Китайский экспорт в Россию за январь-февраль вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,617 млрд, поставки из России в КНР выросли на 35,8%, составив 13,813 млрд — оборотная сторона санкций.
Показ российского художника-модельера Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Париже отменён по решению организаторов. Об этом сообщил глава Федерации высокой моды Ральф Толедано агентству France-Presse.
Толедано заявил, что организаторы отменили показ Юдашкина из-за того, что он «не выразил сомнения» в отношении российской специальной военной операции на Украине. Также в агентстве France-Presse напомнили, что Юдашкин занимался разработкой дизайна униформы российской армии.
Читайте подробнее: Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже
В Конгрессе США рассмотрят исключение России из Всемирной торговой организации. Россия вступила в ВТО в 2012 году, после 18 лет переговоров.
Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня — с B3 до Ca с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Это связано с опасениями «по поводу способности и готовности» России оплачивать свои долговые обязательства.
«Понижение рейтингов России обусловлено ожиданием Moody’s, что контроль за движением капитала со стороны Центрального банка России ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям», — отмечается в сообщении.
Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, который, по мнению спикера палаты Нэнси Пелоси, ещё больше изолирует Россию от мировой экономики.
Подробности в материале: Конгресс США рассмотрит исключение России из ВТО и запрет на поставки нефти
Отказ руководства OneWeb от выполнения условий для дальнейшего сотрудничества с Россией по этому проекту сделал компанию фактическим банкротом, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу.
Ранее в Роскосмосе потребовали от компании OneWeb предоставить гарантии того, что их спутники не будут использоваться в военных целях. В OneWeb не выполнили это условие, поэтому российская сторона объявила о прекращении сотрудничества и отменила запланированные запуски спутников российскими носителями.
Читайте также: Рогозин заявил о фактическом банкротстве компании OneWeb
Россия медлит с контрсанкциями. И это пугает Запад больше всего, считают популярные телеграм-каналы.
Читайте также: Запад боится: «Незыгарь» предрёк месть России за санкции против неё
Ситуация вокруг Украины сказывается на французском сельском хозяйстве — миру грозит продовольственный кризис. К этому может привести рост цен из-за дефицита поставок из двух государств, предупреждает сельскохозяйственный информресурс Pleinchamp.
Отмечается, что на РФ приходится почти 25% всех азотных удобрений, импортируемых в Европу. Россия и Украина вместе обеспечивают 30% мирового экспорта пшеницы, являются крупными экспортёрами зерна, масличных культур, топлива, природного газа и удобрений.
Возможность разработки законопроекта о запрете поставок в США нефти и энергоресурсов из России рассмотрит палата представителей американского Конгресса. Об этом говорится в распространённом 6 марта письме спикера палаты Нэнси Пелоси.
Читайте подробнее: Конгресс США изучит возможность запрета импорта в страну нефти из России
Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды из-за его позиции по военной операции на Украине. Российский модельер не сможет провести дефиле в Париже.
В Федерации высокой моды заявили, что решение принято из-за того, что Юдашкин не осудил военные действия на Украине.
«Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно», — цитирует AFP главу Федерации высокой моды Ральфа Толедано.
В случае закрытия Японией своего воздушного пространства для российских самолетов, это может стать причиной сбоев в поставках товаров. Об этом 7 марта сообщает телеканал NHK.
Читайте подробнее: Власти Японии боятся сбоя поставок при закрытии неба для самолетов из РФ
Попытки властей Польши занять недвижимость России в Варшаве противоправны, в случае их реализации Москва ответит адекватно, сообщили РИА Новости в российском МИД.
Председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко поздравил женщин Донбасса с Международным женским днём, вручив в преддверии праздника цветы и подарки. Он посетил пункт временного размещения в Батайске.
Об этом: Спикер Заксобрания Ростовской области поздравил женщин Донбасса с 8 Марта
Для предприятий вводимые санкции должны стать возможностью расширения производств и выхода на российский рынок. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов Приволжского федерального округа.
Об этом: От регионов ПФО ждут заявок на федеральные заказы и научные разработки
«Мы не останавливаем реализацию отобранных в рамках института кураторства приоритетных проектов и окружных инициатив. Наоборот, сейчас необходимо использовать вводимые Правительством краткосрочные инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель — продолжать исполнять взятые на себя обязательства загружать экономику, непосредственно стройки. Предложения от субъектов по разработке дополнительных мер поддержки Правительством также будут рассмотрены. Для предприятий вводимые санкции должны стать возможностью расширения производств и выхода на российский рынок. Нам необходимо заполнять освобождающиеся ниши товарами собственного производства. У субъектов ПФО в этом отношении большой потенциал: здесь расположены крупные промышленные кластеры», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер также добавил, что регионам необходимо сейчас сформировать заявку на федеральные отраслевые заказы, а также на научные разработки. Ресурсы на них заложены в новую госпрограмму научно-технологического развития России. На её реализацию ежегодно будет направляться свыше 1,2 трлн рублей.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании 6 марта с главами регионов ПФО по мерам поддержки, принимаемым для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением санкций: на базе Координационного центра ведётся ежедневный мониторинг всех системообразующих предприятий, а также запасов, объёмов продаж и цен на розничные социально значимые товары. Это позволяет оперативно и объективно оценивать эффект, который санкции оказывают на экономику, и принимать оперативные действия для их минимизации.
Заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий на совещании 6 марта с главами регионов ПФО по мерам поддержки, принимаемым для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением санкций:
«Вызовы, возникающие в условиях нарастания санкционного давления на нашу страну, несут значительные риски для всех отраслей экономики и уклада жизни людей. С другой стороны, данные вызовы можно и нужно рассматривать как окно новых возможностей, использовать как дополнительный импульс для развития и быть готовыми к любым сценариям изменения ситуации в будущем. Потенциал округа должен быть всецело задействован в сфере импортозамещения с применением имеющихся компетенций в науке, образовании, промышленности, IT-сфере».
Замполпреда ПФО акцентировал внимание на том, что основной объём практической работы должен проводиться на местах и особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан.
«Важная составляющая — ускорение процедур межведомственного взаимодействия и координации действий федерального и регионального уровней власти», — добавил он.
Россия рассчитывает на то, что в Германии осознают отсутствие перспектив в «сжигании мостов», так как от российско-германских отношений зависит мир в Европе. Об этом 7 марта заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.
Читайте подробнее: От отношений России и Германии зависит мир в Европе — МИД РФ
Автогонщик Даниил Квят отказался подписывать декларацию Международной автомобильной федерации о приверженности принципам мира и политического нейтралитета.
По этому документу, пилоты из России могли выступать в соревнованиях в нейтральном статусе — без флага, гимна и с официальным запретом на упоминание слова «русский».
Доктор экономических наук Никита Кричевский высказался по поводу того, что Конгресс США хочет исключить РФ из ВТО и запретить импорт российской нефти. В своём телеграм-канале 7 марта он написал:
— По поводу ВТО все здравомыслящие люди в России двумя руками «за», поскольку условия, на которых Россия вступила в ВТО, «благодаря» антироссийским усилиям главы департамента МЭ Максима Медведкова (вот кого нужно привлекать к ответственности, в первую очередь), были если не кабальными, то явно невыгодными.
За 10 лет внутренний российский рынок превратился в проходной двор, а значительная часть промышленности, прежде всего конечного потребления, была уничтожена. Вы еще Черкизон постановите восстановить.
Что до запрета импорта в Америку российской нефти, то вчера по этому поводу исчерпывающе высказалась компания Shell. Добавить тут нечего. Запретив нефтяной импорт, американские сенаторы и конгрессмены столкнутся с резким недовольством своих избирателей вследствие роста цен на моторное топливо.
Рост цен уже происходит и по последним котировкам на мировых рынках стремительно приближается к пикам лета 2008 г. Тогда ценовой рекорд по нефти составил $147 за баррель.
Новая Зеландия вводит санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу, всего в списке около 100 граждан России.
Toyota возвращает в Японию работавших в России сотрудников. Как сообщает канал «Говорит Москва», автоконцерн отзывает 26 человек, а также членов их семей. Сотрудники будут возвращаться в Японию через третью страну, поскольку в настоящее время между Москвой и Токио нет прямых авиарейсов.
Американская компания — разработчик Epic Games (создатель Fortnite, Battle Breakers, Unreal) решил приостановить коммерческие отношения с Россией, но при этом не стала блокировать доступ к играм.
«Epic прекращает коммерческие отношения с Россией в наших играх», — говорится в сообщении.
Компания не будет блокировать доступ к своим играм «по той же причине, по которой другие средства коммуникации остаются онлайн: в свободном мире должны быть открыты все линии диалога».
Цитата канала «Экономика».
На совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко 6 марта главы регионов ПФО доложили о принимаемых на местах мерах поддержки бизнеса и озвучили предложения по решению наиболее существенных проблемных вопросов.
«Необходимо с учётом роста ключевой ставки ЦБ РФ предусмотреть льготные кредиты для системообразующих предприятий. Предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили продукцию иностранным партнёрам, но не могут вернуть свои деньги. Для сохранения занятости в федеральном бюджете нужно предусмотреть средства на компенсацию расходов на оплату простоя работников, временную занятость», — сказал глава РТ Рустам Минниханов.
Из интервью директора Третьего Европейского департамента МИД России О. Н. Тяпкина МИА «Россия сегодня».
О намерении Польши изъять российскую недвижимость:
— МИД Польши заявил об инициировании процесса изъятия объектов российской недвижимости в Варшаве. Посмотрим, каковы будут практические действия польских властей. Можем заверить, что противоправные попытки занять нашу собственность не останутся без адекватного ответа.
О решении ФРГ одобрить поставки оружия Украине:
— Этот шаг, к сожалению, вызывает в памяти все те катастрофические по последствиям периоды нашей общей истории в ХХ веке, когда немецкое оружие использовалось против советских солдат. Вызывает серьезную озабоченность и тот факт, что поставленное на Украину оружие в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров.
МИД РФ.
Из интервью директора Третьего Европейского департамента МИД России О. Н. Тяпкина МИА «Россия сегодня».
О позиции Венгрии:
— В ней нет «пророссийской» составляющей. Да, венгерское правительство <…> заявило, что не намерено допустить втягивания своей страны в вооруженный конфликт на территории сопредельного государства, включая поставки туда вооружений или содействие в их переброске. Однако при этом Будапешт сохраняет лояльность установкам блоковой солидарности ЕС и НАТО.
МИД РФ.
«В Нижегородской области идёт формирование перечня комплектующих и оборудования импортного производства, которое необходимо замещать. Сейчас там около 850 позиций. Оперативно связываемся с промышленниками, способными производить аналоги. Для скорейшего старта этой работы считаем правильным максимально снизить административную нагрузку и после испытаний сразу начинать серийное производство. Параллельно наш экспортный центр перепрофилировался и начал поддержку бизнеса по вопросам импорта. Будем искать необходимые компоненты в странах-партнёрах. Также на федеральный уровень выносим предложения по повышению самостоятельности регионов в вопросах поддержки бизнеса и реализации проектов. Необходимые закупки сейчас должны осуществляться немедленно», — отметил на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко 6 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Правительством Пензенской области принят ряд мер, направленных на поддержку промышленности и бизнеса. В строительстве — это компенсация затрат, связанных с удорожанием работ на государственных и муниципальных объектах. Для промышленных предприятий — возмещение части затрат за приобретённое оборудование в целях модернизации производства. А также льготная ставка по займам для экспортёров и социальных предприятий — на уровне 6,75%», — проинформировал губернатор Олег Мельниченко.
Кроме того, по его словам, разработан комплекс новых региональных мер оказания помощи предпринимательству по аренде и налоговым льготам.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость сдерживания роста цен на строительные материалы, по отдельным позициям возможно государственное регулирование. Ещё одно предложение касалось отрасли фармацевтики: производителям, работающим сегодня с европейскими поставщиками упаковки, нужно дать возможность заменять контрагентов без внесения изменений в нормативные документы. Кроме того, отметил Дмитрий Азаров, для развития связей на восточном направлении важна поддержка строительства международного коридора Европа — Западный Китай, крупнейшим объектом которого является мост через Волгу и трасса в районе Тольятти.
Американская развлекательная компания Netflix, предоставляющая стриминговый сервис по трансляции фильмов и сериалов, приостановила свою работу в России на фоне специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 6 марта сообщило издание Variety со ссылкой на представителя компании.
Читайте подробнее: Американская компания Netflix сообщила об уходе из России
Сеть магазинов косметики Sephora закрывает торговые точки и прекращает онлайн-продажи в России.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что его беспокоит судьба Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Он напомнил, что в проекте должны были участвовать зарубежные учёные.
Подробности в материале: Глава Новосибирска обеспокоен судьбой синхротрона «СКИФ»
В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за тысячу кубометров. Это 7 марта следует из данных лондонской биржи ICE.
Читайте подробнее: Цена на газ в Европе впервые превысила $2600 за тысячу кубометров
В России ситуация на рынке труда усугубилась уходом иностранных компаний с российского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 марта заявила профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Наталья Красюкова. Так она прокомментировала планы властей РФ поддержать занятость в стране в связи с тем, что ряд зарубежных компаний решили уйти с российского рынка.
«Экономические санкции Запада против России нарушают баланс во многих сферах общественных отношений как внутри страны, так и за ее пределами. Это справедливо и для рынка труда, — сказала она. — Появляются реальные угрозы спада экономики, снижения уровня и качества жизни, заработной платы, ухудшения условий труда и ряд других. Нынешняя ситуация на рынке труда усугубилась с уходом иностранных компаний с российского рынка».
Об этом: Экономист рассказала, как власти РФ могли бы поддержать занятость в стране
На реализацию комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» из резервного фонда правительства будет выделено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, опубликовано на правительственном сайте 7 марта.
Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий.
Бюджетные средства получит Минобрнауки — ему планируется выделить почти 3 млрд рублей, а также госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», которые получат по 1 млрд.
В мае прошлого года в Курчатовском институте при участии Михаила Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии.
«Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира», — отметил председатель Правительства.
По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подписал «дорожную карту» по привлечению якорного инвестора для дальнейшего опережающего развития курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. Сделка станет результатом планомерных усилий государства по привлечению частных инвестиций в социально-экономическое развитие регионов, в том числе в туристическую сферу, сообщает сайт правительства РФ 7 марта.
«В настоящее время институт развития «Кавказ.РФ» управляет тремя всесезонными горными курортами на Северном Кавказе. «Архыз» на сегодня самый популярный из них. За восемь лет существования управляющая компания вывела курорт на самоокупаемость и турпоток порядка 700 тысяч человек в год, и эта цифра ежегодно растет на 10−15%. Уверен, что привлечение частных инвестиций даст дополнительный стимул развитию курорта. Речь в первую очередь о продолжении строительства необходимой инфраструктуры», — отметил Александр Новак.
Согласно «дорожной карте», до конца 2022 года планируется разработать проекты учредительных документов новой управляющей компании АО «Управляющая компания «Архыз», что будет утверждено соответствующим распоряжением Правительства РФ.
Курорт «Архыз» функционирует с 2013 года. Сейчас на курорте 27 км трасс. На территории ОЭЗ зарегистрировано 36 резидентов. Объём заявленных частных инвестиций составляет 13,5 млрд рублей.
В ведении управляющей компании «Кавказ.РФ» находятся шесть туристско-рекреационных ОЭЗ в составе Северо-Кавказского туристического кластера. «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» — первые действующие курорты туркластера. В правительстве РФ СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.
Финские компании Valio и Paulig уходят из России.
Фейк: Россияне больше не смогут выехать за границу без пачки наличных. Пластик от Visa и Mastercard, выпущенный российскими банками, не будет работать в других странах, так что придется снова вспомнить путешествия в стиле 90-х. Никаких альтернатив этому нет.
Правда: В ближайшее время Альфа-Банк, Тинькофф и Сбербанк начнут выпускать кобейджинговые карты «МИР» — UnionPay, которые можно будет использовать и в России, и за рубежом. Их будут принимать в 180 странах мира. Ждем сообщений о начале выпуска. Напомним, Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ. С их помощью по-прежнему можно расплачиваться в магазинах, совершать переводы и проводить операции в банкомате.
Цитата канала «Война с фейками».
У жителей Кемеровской области не должно быть ажиотажа вокруг выплат, которые связаны с мерами социальной поддержки. Об этом сказала зампредседателя правительства региона по вопросам социального развития Елена Воронина.
Читайте подробнее: Кузбассовцев попросили не беспокоиться из-за пенсий и пособий
Наталья Партасова, заместитель генерального директора АО «Элара» (Чебоксары, Чувашия):
«За 52 года своей деятельности АО «ЭЛАРА» не раз переживала кризисные времена. Мы помним и потрясения 90-х годов, и кризис 2008 года. Основным приоритетом АО «Элара» является сохранение коллектива. В компании разработан план по продолжению деятельности в текущих условиях.
Основные проблемы, которые сегодня стоят перед приборостроительными предприятиями, связаны с нехваткой оборотных средств (поставщики компонентов массово приостанавливают или пересматривают условия поставки даже по уже законтрактованным договорам) и поиском аналогов ключевых электронных компонентов.
Одновременно мы наблюдаем вал запросов от компаний, которые раньше даже говорить не хотели про российские АСУ ТП, в том числе из нефтегазовой и металлургической отраслей. Причина — уход иностранных компаний типа Сименса и АББ, ранее занимавших более 70% рынка».
«НПО «Элара» им. Г. А. Ильенко» — разработчик автоматических систем управления (АСУ ТП). Приоритетными направлениями компании являются железнодорожная техника, промышленная и автомобильная электроника, контрактное производство электроники.
Елена Колесникова, врио генерального директора ПАО «Химпром» (Новочебоксарск, Чувашия):
«ПАО «Химпром» предлагает ввести субсидирование на сумму роста процентных расходов за счет повышения ключевой ставки, субсидирование на сумму дополнительных транспортных расходов, возникших за счет изменения логистических маршрутов (замены стран экспорта, импорта, портов).
Установить мораторий на погашение кредитов системообразующих предприятий и ковенантные каникулы; временно приостановить /отменить начисление пеней и штрафных санкций по налогам, а также ввести мораторий на банкротство юрлиц.
Кроме того, значимой мерой поддержки станет отмена взимания комиссии за покупку валюты для оплаты расходов по импорту, при условии отсутствия аналогов на рынке России и отмена требования по продаже 80% валютной выручки при условии ее расходования в течение 30 дней на импортные закупки».
ПАО «Химпром» — одно из ключевых предприятий отечественной химической индустрии, чья деятельность сосредоточена на крупнотоннажной химии. Производит более 150 наименований и марок продукции, которая пользуется спросом на внутреннем и международном рынках. Основные производственные комплексы — неорганический, органический, хлорорганический, фосфорорганический, кремнийорганический, резинохимикаты, поверхностно активные вещества, а также реагенты для теплоэнергетики, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Завод развивает крупнейшее в России производство пероксида водорода, которое соответствует международным стандартам и обеспечивает потребность текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности в экологически чистых отбеливателях.
Вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов:
«Сельское хозяйство и пищевая промышленность, как и другие отрасли экономики, оказались затронуты ограничительными мерами. Сегодня главная задача отрасли — вовремя провести сев, и аграрии готовы к проведению весенних полевых работ. Влаги в этом году в почве будет достаточно, состояние 99% посевов озимых зерновых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное.
Обеспеченность всеми основными ресурсами выше, чем в прошлом году, в том числе семенами — 100% от потребности (в 2021 году — 85%). Удобрения поступают по зафиксированным решениями Минсельхоза и Минпромторга России ценам. Для обеспечения минеральными удобрениями в полном объеме решается вопрос дополнительных поставок трех тысяч тонн аммиачной селитры. Техника также готова выйти в поля.
В целом бюджет 2022 года на развитие сельского хозяйства превышает первоначальный бюджет 2021 года на 18%. Чувашская Республика одним из первых регионов страны начала финансирование весенне-полевых работ. С начала года до конечных получателей уже доведено 184 млн рублей».
Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов обновила исторический максимум, поднявшись до 4 тысяч долларов за тонну.
В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Подробности в материале: Цена на газ в Европе впервые превысила $2600 за 1000 куб. м
Цена палладия превысила 3300 долларов за унцию, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Проводимая Россией военная операция на Украине вынуждает Евросоюз переосмыслить потребление природного газа, в то же время фиксируется кардинальное снижение его потребления. Об этом комиссар Евросоюза по вопросам энергетики, эстонский политик Кадри Симсон заявила в интервью гостелевидению своей страны ETV.
Об этом: Еврокомиссар по энергетике: потребление природного газа резко снижается
Компании из Финляндии — производящая молочную продукцию Valio и производитель кофе Paulig — объявили о прекращении своей работы в России. Об этом говорится в обнародованных 7 марта заявлениях названных компаний.
Об этом: Финские компании Valio и Paulig сообщили, что уходят из России
Латвийское министерство экономики рассматривает различные варианты по отключению от единой энергосистемы с Россией, решением может стать природный газ из литовского терминала. Об этом сообщило гостелевидение Латвии.
Читайте также: Латвия готова отказаться от электроэнергии РФ, но нужен газ
С предложением запретить въезд на территорию России бизнесменам и актерам, которые уехали из нашей страны во время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса, выступил депутат российской Госдумы (партия «Единая Россия») Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости.
Читайте также: Депутат ГД призвал запретить въезд покинувшим Россию олигархам и актерам
Глава администрации Читы Александр Сапожников пообещал разобраться с растущими ценами на сахар в супермаркетах города.
Uniqlo продолжит работать в России, сообщает Bloomberg.
«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — заявил генеральный директор компании Тадаси Янаи.
Жителям Франции следует постараться снизить расходы энергии — министр экономики страны Брюно Ле Мер.
Говоря о необходимости разумнее расходовать энергию в условиях роста цен на неё, он посоветовал «сделать усилие».
Новый рекорд этого дня. Газ на торгах в Европе продают уже за 4000 долларов за тысячу кубов.
Известие о том, что 7 марта в ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $3700 за тысячу кубометров, взорвала интернет. Люди полагают, что это — не предел: такова цена антироссийских санкций, введённые безответственными политиками. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.
«Нормально так Европа сама себе харакири сделала», — поделился черным юмором Олег Ш.
«Зря вы так хаете Европу. Об «энергетических покойниках» либо хорошо, либо никак», — замечает В.
«Ждём газ по 10К за тысячу кубов. Аналитики прогнозируют такую цифру до конца года. Посмотрим, кому будет тяжелее — русским без баленсиаги и найков, или Европе без газа», — иронизирует Злата.
Об этом: Цены на газ в Европе ставят рекорды. Сеть: «За русофобию надо платить»
Власти Иркутской области в течение нескольких дней сформировали пакет предложений по повышению устойчивости экономики области в условиях санкций. Об этом сегодня, 7 марта, в своем телеграм-канале сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.
«Минэконом развития Иркутской области совместно с крупнейшими предприятиями региона выработали список мер, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансового рынка, малого и среднего бизнеса. Все предложения отправлены в правительство РФ для дальнейшего рассмотрения», — отметил иркутский губернатор.
Об этом: Приангарье знает, как бороться к антироссийскими санкциями
Глава министерства экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС прорабатывает дополнительные варианты санкций против РФ из-за ситуации на Украине.
Подробности в материале: Во Франции заявили о подготовке новых санкций против России
Дмитрий Медведев о цене на газ в $3500: могу лишь поздравить дальновидных европейских коллег, надёжно защитившихся от коварных русских и «Северного потока — 2».
Boeing приостановил закупку титана в России — The Wall Street Journal.
В ходе торгов на рынке Forex курсы американского доллара и евро по отношению к российскому рублю обновили исторические максимумы. Это 7 марта следует из данных торговой площадки.
Читайте подробнее: Курсы доллара и евро на рынке Forex обновили исторические максимумы
Компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из РФ и закрывает технические отделы в Москве и Киеве, сообщает газета Wall Street Journal.
По итогам двух первых месяцев текущего года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 38,5%, составив $26,431 млрд. Это 7 марта следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Подробности в материале: Товарооборот между Россией и Китаем вырос за два месяца более чем на 38%
Решение компании Adobe прекратить продажу своих товаров и услуг в Российской Федерации, а также закрыть доступ «подконтрольных правительству СМИ» к ряду услуг на фоне ситуации на Украине стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Да здравствуют торрент-трекеры!» — компания Adobe ушла из России
Решение немецкой компании Puma, занимающейся производством спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, прекратить поставки своих товаров в Россию стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Вернуться будет трудно» — Puma прекратила поставки товаров в Россию
Просмотры и загрузки клипов в российской социальной сети «ВКонтакте» выросли в два раза и установили новый рекорд. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба указанной соцсети.
Подробности в материале: Просмотры клипов в российской соцсети «ВКонтакте» установили новый рекорд
Глава Сургута Андрей Филатов считает, что западные санкции России не страшны, так как мы живём в самодостаточной стране. Об этом он заявил на пресс-конференции.
«В связи с тем, что Россия всегда декларировала и показывала своё желание интегрироваться в мировое сообщество экономически, социально, конечно, ряд производственных цепочек, создаваемых продуктов были на аутсорсинге в других странах. Нам просто взяли и пытаются их отключить. Вот и вся история. Но вы должны другое понимать, что у России есть всё, абсолютно всё, чтобы воспроизвести эти производственные цепочки. А самое главное — у нас есть колоссальный жизненный опыт наших дедов и прадедов, это поколение, которое рядом, которое всё это производило. Научимся, сделаем. Будем теперь аккуратнее. Вот и всё, и не надо здесь сильно печалиться. Ну не попьем какого-то вина и не поедим сыра. Обойдёмся без них, у нас своего достаточно», — цитирует Андрея Филатова «СургутинформТВ».
Подробности в материале: Глава Сургута о западных санкциях: «Научимся. Сделаем. Обойдёмся без них»
Практическое применение санкций Евросоюза в отношении российского миллиардера Петра Авена тормозится сложным законодательством, многоступенчатым характером оформленной собственности и формальными действиями следователей.
Читайте подробнее: СМИ Латвии: изъятие собственности «санкционного олигарха» забуксовало
Власти Югры разработали дополнительные меры по повышению устойчивости экономики в регионе. Об этом сообщил на оперативном штабе 7 марта заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.
В развитие федеральных решений о дополнительных мерах по повышению устойчивости экономики в условиях санкций в Ханты-Мансийском автономном округе разработан пакет дополнительных предложений для инвесторов, малого и среднего бизнеса, а также торговых сетей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2022 года Госдума приняла закон, направленный на защиту граждан России и экономики в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций.
Читайте также: В Югре разработаны меры поддержки для бизнеса и торговли в условиях санкций
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») предложил распространить понятие «нежелательная персона» (персона нон грата) на граждан РФ.
Подробности в материале: В Госдуме предложили определить персон нон грата среди граждан России
Грузия неминуемо присоединится к режиму антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Читайте также: Эксперт: в ближайшее время Грузия присоединится к антироссийским санкциям
Заявление Олафа Шольца о закупках газа, альтернативного российскому, звучит странно. Об этом 7 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
Читайте подробнее: Эксперт: иногда трудно понять, что имеет в виду Олаф Шольц
В социальных сетях обсудили новость о том, что фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в $3000 за тысячу кубических метров.
Читайте также: «Европа, не рой России яму!..» — соцсети о рекордных ценах на газ в Европе
Компании из Германии продолжат бизнес с Россией в области поставок энергоносителей. Об этом 7 марта сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, заявление которого обнародовала пресс-служба правительства страны.
Читайте также: Шольц: Германия продолжит бизнес с РФ в области поставок энергоносителей
В социальных сетях обсудили заявление экс-министра Италии Паоло Савона, который указал на то, что санкции против России вредят жителям Запада. Об этом экономист написал после посещения автомобильной заправочной станции.
Читайте: «И это ещё Россия не ответила!» — санкции против РФ вредят жителям Запада
Перед западными инвесторами в России встал русский вопрос: что делать?
Читайте: Истерику западного бизнеса в России остановит пощёчина
Производство. Иван Шилов @ ИАREGNUM
В социальных сетях обсудили заявление генерального директора французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор о том, что Евросоюз не сможет найти полной замены газу из Российской Федерации.
Читайте: Сеть: «Переобуваемся на лету» — глава Engie: ЕС не найдет замену газу из РФ
В Сети обсудили заявление руководителя пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии о том, что НАТО не готово обсуждать членство украинской стороны в альянсе в ближайшие пять-десять лет, а Киев, по его словам, не намерен бороться за заявку на вступление в альянс.
Читайте: Сеть: «Поздно уже…» — Киев не будет бороться за вступление в НАТО?
Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.
Читайте также: Правительство утвердило перечень недружественных России стран
Распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.
Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).
Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Постановление, устанавливающее такой порядок, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании.
На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения.
Главная цель этой работы — обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления.
Постановление принято для реализации указа президента России Владимира Путина от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
Отдельным распоряжением Михаил Мишустин расширил состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В неё включены представители Центрального банка и Администрации президента.
В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавших в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение — часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций.
В перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право её получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.
Потенциальным участникам программы не придётся проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) — этот пункт исключён из правил для упрощения доступа к господдержке.
Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития.
В своём видеоблоге бывший высокопоставленный сотрудник КГБ СССР, а ныне журналист и гражданин США Юрий Швец заявил, что некоторые государства, в том числе Грузия, вели секретные переговоры с Кремлём, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Подробности в материале: Грузию обвинили в проведении секретных переговоров с Россией
Власти Ямала приглашают предпринимателей к открытому онлайн-диалогу о создании условий устойчивой работы бизнеса в регионе в условиях санкций. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Читайте также: Бизнесменов Ямала зовут на обсуждение условий для устойчивости экономики
Власти Канады, которые не поддерживают специальную операцию России на Украине, вводят ограничительные меры против еще 10 российских физических лиц. Об этом 7 марта сообщил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Лондон.
«Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек (из России)», — сказал Трюдо.
Читайте также: Канада вводит санкции против еще 10 жителей России
Министр экономики Грузии Леван Давиташвили опроверг обвинения, раздающиеся с Украины, о секретных переговорах между Тбилиси и Москвой и тесном экономическом сотрудничестве между ними, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Читайте также: В Тбилиси отвергли обвинения Киева в сотрудничестве с Москвой
Запретить прокачку голубого топлива через «Северный поток — 1» из-за заморозки «Северного потока — 2» имеет возможность Россия, но не делает этого. Об этом 7 марта сообщил вице-премьер России Александр Новак журналистам.
Читайте также: Россия имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток — 1» — Новак
На настоящий момент президент США Джозеф Байден не принимал никакого решения касательно запрета импорта нефти из России. Данный вопрос обсуждается как внутри США, так и с коллегами и партнёрами в мире и странах Европы.
Читайте подробнее: Белый дом не принял решения о возможном запрете импорта нефти из России
Были заблокированы основной и резервный YouTube-каналы проекта «Соловьев Live». Журналист и автор проекта Владимир Соловьёв заявил о готовности выйти в эфир уже к утру, через несколько часов после блокировки.
Подробности в материале: Видеохостинг YouTube заблокировал каналы журналиста Владимира Соловьёва
Санкционные меры предприняты властями Японии в отношении 20 российских и 12 белорусских граждан. Также санкции будут применяться к двум российским и 12 белорусским организациям,
Читайте также: Власти Японии ввели новые санкции в отношении России и Белоруссии
Корпорация IBM полностью приостанавливает весь бизнес в России в связи с событиями на Украине.
Подробности в материале: Корпорация IBM полностью приостановила свою деятельность в России
Криптобиржа в ходе проведённого собственного расследования выявила ряд юридических и физических лиц, которые подозреваются в осуществлении незаконной деятельности.
Подробности в материале: Криптобиржа Coinbase заблокировала кошельки более 25 тыс. граждан России
Новые санкции властей Австралии направлены против 16 российских граждан, а также против Вооружённых сил России, включая Сухопутные войска, ВМФ, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска.
Читайте подробнее: Австралия ввела новые санкционные меры против граждан Вооружённых сил РФ
Сеть строительных гипермаркетов OBI останавливает свой бизнес в России, где у нее 27 крупных магазинов и примерно 4,9 тысячи сотрудников, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление компании: «Группа OBI заявила, что «глубоко обеспокоена трагическими событиями и последствиями войны на Украине».
По заявлению компании, других вариантов, кроме как остановить бизнес в России, у нее нет.
Ультиматум Новака:
Цитата канала «Пул №3».
Начиная с 2014 года в отношении России были введены 5532 санкционные меры, большая часть из них — персональные.
Подробности в материале: Россия стала лидером по количеству введённых против неё санкций
Против России введено уже 5,5 тыс. санкций — это больше, чем против Ирана, Сирии и Северной Кореи. При этом больше половины — после признания ДНР и ЛНР. Больше всего санкционных ограничений ввела Швейцария.
Цитата канала «Пул №3».
В социальных сетях обсудили заявление экс-министра Италии Паоло Савона, который указал на то, что санкции против России вредят жителям Запада. Об этом экономист написал после посещения автомобильной заправочной станции.
Читайте: «И это ещё Россия не ответила!» — санкции против РФ вредят жителям Запада
Да, наука России должна стать, наконец, независимой от западного наукометрического колониализма. Санкции Запада против России сейчас — не то чтобы просто особый, но буквально последний, крайний повод к его преодолению.
Читайте: Наукометрия: перестанет ли наука в России быть колонией Запада?
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь:
— Мы глубоко обеспокоены наращиванием односторонних санкций. Санкции — это неэффективный путь для нахождения прочного решения проблемы. Напротив, это создаст катастрофические гуманитарные последствия, их пагубный эффект лишь нанесет ущерб другим странам. Поставки наступательных вооружений на Украину и отправка наемников могут лишь еще больше ухудшить ситуацию, создать еще больше рисков.
Отмечаем важность равноправного диалога США, НАТО и Евросоюза с Россией при внимательном отношении к озабоченностям Москвы в области безопасности. Эти озабоченности связаны с угрозами для России, проистекающими от продвижения НАТО на восток в течение длительного времени.
Цитата канала «Пул №3».
Американская Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, приостанавливает новые инвестиции в России, а также рекламную, медийную активность и промо-кампании.
Заявление вице-премьера России Александра Новака об энергетических вопросах. Из стенограммы:
«К сожалению, сегодня мы слышим заявления европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет. Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы.
Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке.
Что касается поставок газа в Европу. Европа потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий Россия, несмотря ни на что, всегда была надёжным партнёром. И сегодня «Газпром» полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.
Более того, увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 млн кубометров в сутки, что примерно эквивалентно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 млрд кубометров в год. Это транзит через Украину, и он сегодня на 100% исполняется. Также осуществляются поставки через «Северный поток — 1», «Ямал — Европа», «Турецкий поток» и «Голубой поток».
При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока — 2», у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток — 1», который сегодня загружен на 100%.
Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают.
Что касается поставок российской нефти и нефтепродуктов на Европейские рынки. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн (или 30%) поставляется из России, плюс ещё 80 млн тонн нефтепродуктов.
Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме.
Однако нашу озабоченность вызывают обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление на наших партнёров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения.
Хочу подчеркнуть, что такие заявления и действия только подогревают рынок. Мы видим, что сегодня цены уже поднимались выше 130 долларов за баррель. Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок.
Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель, если не больше.
При этом заместить объём российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. Кроме того, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими.
Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает, и что цены на топливо заправках, на электричество и отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский.
Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, — пожалуйста, мы к этому готовы. Мы понимаем, куда перенаправить эти объёмы. Только возникает вопрос — кому это выгодно, и зачем это нужно?
Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределённости и приводят к существенному ущербу для потребителей.
Хотел бы также прокомментировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Раздуваются различные фейки, что российские вооруженные силы атакуют Запорожскую АЭС.
Ещё раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения! Это неправда!
Российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции. Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ. Мы информируем руководство МАГАТЭ и всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС.
Более того, по имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно газотранспортной системы Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций.
Хочу заранее об этом предупредить, это крайне опасно.
Россия в этом не заинтересована. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы не допустить этого!»
Генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна выражает протест из-за внесения в список недружественных государств России.
Об этом: Япония заявила протест из-за внесения в список недружественных стран РФ
В Тюмени за последнюю неделю спрос на сантехнику и светильники вырос в два раза. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на одну из тюменских студий.
При этом цены на европейский товар уже выросли на 30−50% и далее будут лишь увеличиваться. В студии заверили, что без сантехники и светильников тюменцы не останутся, так как у испанского популярного бренда, к примеру, есть завод в России и уходить с рынка нашей страны эти производители не собираются.
«Плюс сотрудничество с Китаем: у них широкий ассортимент и можно выбрать качественную продукцию. И конечно, надеемся, что закрытие границ с Европой стимулирует местные фабрики и они выйдут на новый уровень», — пояснили изданию в студии.
Читайте также: Продавцы сантехники в Тюмени заинтересовались китайским рынком
Ответные шаги Вашингтона могут последовать в случае, если Китай не будет соблюдать антироссийские санкции. Об этом 7 марта заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте подробнее: Псаки пригрозила Китаю последствиями за несоблюдение антироссийских санкций
Компания приостанавливает всю коммерческую деятельность в России, закрывает все магазины, которыми владеет и управляет, и отменяет поставки любому из своих ретейлеров на территории России.
Об этом: Estee Lauder приостанавливает коммерческую деятельность в России
Поправки в Бюджетный кодекс, направленные на обеспечение срочных мер для поддержки граждан и бизнеса, внесли в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлёв, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Законопроект о поддержке бизнеса и экономики внесен в Госдуму
Компания из США Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, решила приостановить свою деятельность в России на фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба компании.
Об этом: Компания Estee Lauder приостановила свою деятельность в России
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила о введении санкций против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, 6 военачальников и 10 лиц, якобы «разжигающих вражду» и «распространяющих пропаганду».
Об этом: Глава МИД Австралии объявила о введении новых антироссийских санкций
Депутат Европарламента Тьерри Мариан предрек ЕС катастрофу в случае отказа от импорта российского газа.
Читайте также: ЕС предрекли катастрофу в случае отказа от российского газа
В Европарламенте предупредили о последствиях запрета импорта газа у России. Это станет катастрофой для Брюсселя, заявил депутат ЕП Тьерри Мариани.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте. В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского топлива, мы пойдём к объявленной катастрофе», — уточнил он в интервью РИА Новости.
Мариани также добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым рестрикциям». Он считает, что санкции — это история о том, как кусают кусающего.
Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) решило прекратить сотрудничество с Россией на фоне ситуации на Украине, также из новых рейтингов будут исключены российские и белорусские вузы.
Евросоюз назвал Белоруссию «соагрессором» в ситуации на Украине.
Цена никеля на LME впервые превысила $100 тыс. за тонну — данные торгов.
Российская сторона полностью выполняет свои обязательства по поставкам в Европу нефти и газа, и именно европейская сторона препятствует этим поставкам для того, чтобы затем обвинить в этом Россию.
Об этом: Россию хотят обвинить в желании «заморозить Европу»
Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) приняло решение прекратить сотрудничество с Россией.
Читайте также: QS решило прекратить сотрудничество с Россией
С 7 марта нынешнего года закупки российских компаний, которые попали под действие санкций стран Запада против РФ, не будут размещаться в Единой информационной системе (ЕИС), так как теперь они носят конфиденциальный характер. Об этом 8 марта сообщает Минфин России.
Об этом: Закупки попавших под санкции компаний перестали размещаться в ЕИС — Минфин
В отношении порядка 90 000 граждан России, живущих на постоянной основе в Эстонии, никто никаких ограничений вводить не собирается. Об этом министр госуправления Яак Ааб заявил в интервью гостелевидению страны ETV.
Читайте также: Министр госуправления Эстонии: чинить ограничения гражданам РФ не планируем
При открытии торгов на бирже во вторник, 8 марта, цена на газ в Европе превысила отметку $3200 за тысячу кубометров. Это 8 марта следует из данных лондонской биржи ICE.
Об этом: Цена на газ в Европе превысила $3200 за тысячу кубометров
Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма по отношению к России, до безумия, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Это обернётся катастрофой» — МИД РФ: Запад довёл людей до безумия
МИД Китая призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине и исследовавшихся там вирусах.
Российские власти запретили вывозить из страны отечественные медицинские изделия.
Японская платёжная система JCB приостановит операции в России.
Цитата канала «Говорит Москва».
Проставление, согласно которому запрещается вывоз из России иностранных медицинских изделий, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба российского правительства.
Об этом: Правительство РФ запретило вывоз иностранных медицинских изделий из страны
В Европе на фоне антироссийской истерии и волны санкций резко подорожало топливо. «При всех опасениях роста цен на бензин в США важно помнить, что в Европе они выросли более чем в два раза», — пишет американский журналист Мэттью Карничниг.
Ранее Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к непредсказуемому всплеску цен — более $300 за баррель.
При этом он отметил, что Россия не имеет никакого отношения к взлёту цен на нефть и газ — это следствие безответственных заявлений европейских политиков.
Цитата RT.
Лондон планирует ввести новые санкции против России на следующей неделе, приводит газета The Express слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
Подробности в материале: Трасс допустила введение новых санкций против России
Шеф-редактор эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елена Черышева объявила о закрытии журналистского проекта из-за невозможности вести административно-хозяйственную деятельность проекта в нынешних условиях.
Об этом: Сайт Sputnik Meedia закрыт из-за давления властей Эстонии
Правительство России: закупки медизделий будут проводиться по упрощенной схеме.
Медицинские организации смогут приобретать больше медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов по упрощенной схеме — через электронный запрос котировок (процедура выбора поставщика, при которой информация публикуется для неограниченного круга лиц, а победитель конкурса предложил наименьшую цену). Это позволит значительно сократить сроки закупок.
Решение о приостановке с 8 марта транзакций с Банком России, Российским фондом прямых инвестиций и Фондом национального благосостояния РФ приняли из-за спецоперации российских ВС по защите Донбасса наряду с США и ЕС власти Южной Кореи. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба южнокорейского МИД.
Читайте подробнее: Власти Южной Кореи приостановили транзакции с Банком России
Позицию Северной Кореи, в последнее время ставшую более часто проводить ракетные пуски после полутора лет воздержания от таковых, понимают в Москве. Об этом 8 марта заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Читайте также: В МИД России прокомментировали информацию о ракетных запусках КНДР
ЕС запретит экспорт морских технологий в Россию в рамках нового пакета санкций — источники Reuters.
С 9 марта на частоте «Эха Москвы» станет вещать радио Sputnik.
«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг», — заявила главред радиостанции Маргарита Симоньян.
Bloomberg: Shell объявила об отказе от российских нефти и газа.
Shell намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки нефти. Об этом 8 марта говорится в заявлении компании.
Об этом: Shell объявила об отказе от российских нефти и газа
Кадыров прокомментировал введённые против него Японией санкции и пообещал «ответку»:
"Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди, вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было?
Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя…
Я просто обязан принять точно такие же ответные меры. Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки. Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения. Всё их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов».
Расследование предполагаемых «военных преступлений» на Украине начато генеральным прокурором Германии Петером Франком. Об этом 8 марта сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в судебных кругах.
Подробности в материале: В ФРГ начали расследование «военных преступлений» на Украине — Spiegel
Количество зарегистрированных пользователей в российском видеохостинге Rutube за последнюю неделю увеличилось в 5,5 раз, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Топливная компания Shell закроет свои заправки в России. Об этом говорится в сообщении компании.
Читайте также: Shell закроет свои АЗС в России
Ситуацию, которая сложилась в настоящее время на Украине, обсудил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом 8 марта сообщает Центральное телевидение Китая.
Подробности в материале: Си Цзиньпин обсудил ситуацию на Украине с Шольцем и Макроном
Кузбассовцев интересует, что будет с кредитами в связи с увеличением Центробанком ключевой ставки. Это следует из их вопросов в социальных сетях, сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
Читайте подробнее: Кузбассовцам рассказали, что будет с кредитом с плавающей ставкой
Нефтегазовая компания из Великобритании British Petroleum (BP) не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России. Об этом 8 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
Об этом: Компания BP не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из РФ
Новосибирскую филармонию покидает главный дирижер симфонического оркестра Томас Зандерлинг. Об этом стало известно сегодня, 8 марта, сообщает редакция «НГС Новости».
Читайте подробнее: Новосибирскую филармонию покинул дирижер Томас Зандерлинг
Странам мира нужно прикладывать совместные усилия для уменьшения кризиса, который происходит из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 8 марта заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Подробности в материале: Си Цзиньпин призвал уменьшать влияние кризиса из-за ситуации на Украине
Экономические последствия антироссийских санкций, включая последствия в сфере энергетики, ощутят на себе рядовые жители Великобритании. Об этом 8 марта заявила глава британского МИД Элизабет Трасс во время своего выступления в парламенте этой страны.
Читайте также: Жители Великобритании ощутят последствия антироссийских санкций — Трасс
Болельщики белградского футбольного клуба «Црвена Звезда» перед матчем команды, который состоялся 7 марта, спели популярную советскую песню «Катюша» в поддержку России. Видеозапись этого выложена на канале RT в видеохостинге Youtube.
Об этом: Болельщики «Црвены Звезды» из Белграда спели «Катюшу» в поддержку России
Санкционное давление на Россию необходимо усиливать, несмотря на его последствия для жителей Великобритании. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
Подробности в материале: Глава МИД Британии призвала усилить санкции против России
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей.
Читайте подробнее: Блинкен: Россия использует энергоносители в качестве оружия
Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подробности в материале: Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
Италия впервые вошла в список недружественных России стран. Многие итальянцы считают это результатом некомпетентности властей, которые вместо развития отношений с Москвой отправляют оружие на Украину.
Читайте: «Виноваты наши политики» — итальянцы о списке враждебных России стран
Введя санкции против Путина, в Токио делают невинное лицо.
Читайте: Враждебная Япония лицемерно обиделась… и даже протестует
Милитаристская Япония. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Белград поддержал антироссийскую резолюцию в ООН, осуждающую Россию за специальную военную операцию на Украине. Президент Александр Вучич совсем недавно в униженных выражениях просил у России скидку по газовым контрактам и получил ее — цена на газ для Сербии на ближайшее время самая низкая в Европе и на порядок ниже нынешних биржевых цен.
Читайте: Сербия Вучича неизбежно уходит от России, но пользуется её благодеяниями
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Россия и Сербия. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Президент США Джо Байден объявит о новых ограничительных мерах против Российской Федерации 8 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщается в обнародованном Белым домом графике американского лидера.
Подробности в материале: Байден объявит о новых санкциях против России 8 марта
Последствием отказа от «Северного потока — 2» (СП-2) стал стремительный рост цен на голубое топливо на европейском рынке. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
Подробности в материале: В МИД РФ назвали отказ от СП-2 причиной роста цен на газ в Европе
Предложение секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака национализировать производства компаний, ушедших из России после санкций, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Начало национальной политики» — сети поддержали идею национализации в РФ
Решение администрации американского видеохостинга YouTube лишить монетизации видеоролики российских блогеров привело к массовому переходу отечественных производителей видеоконтента на альтернативные площадки, 8 марта передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Российские блогеры покидают YouTube, оставшись без монетизации
McDonald’s на время сворачивает в России 850 ресторанов, сообщили в компании.
Подробности в материале: McDonald’s временно закроет в России 850 ресторанов
Инвестировать финансовые средства в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) запретили жителям США. Данная мера входит в пакет ограничительных мер США, объявленных президентом страны Джо Байденом. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Белого дома.
Подробности в материале: Власти США запретили новые инвестиции в российский ТЭК
Решение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева поздравить «дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток — 2» после того, как в Европе цена на газ достигла рекордных €3500 за тысячу кубометров, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Ещё и нефть на очереди» — Медведев поздравил Европу с ценой за газ
Советы министерства финансов Соединённых Штатов Америки о том, как обойти американские санкции против России, затрагивающие её энергетический сектор, используя при этом третьи страны, которые не находятся под санкциями, стали поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Это шизофрения?» — США ищут пути обхода своих антироссийских санкций
США определили Европе участь оплатить санкции в отношении России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин: За санкции против России заплатят европейцы
Подходы для сохранения рабочих мест в сегментах экономики, откуда ушли зарубежные компании, могут быть различными, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин рассказал о подходах в сохранении рабочих мест в санкции
Указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности Российской Федерации подписал президент страны Владимир Путин. Документ 8 марта обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Об этом: Глава РФ подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья
Вводить заперт на импорт энергоносителей из Российской Федерации не намерен Европейский союз. Об этом 8 марта в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя решение властей США ввести запрет на импорт нефти и газа из России.
Об этом: ЕС не планирует запрещать импорт энергоносителей из России — Боррель
Власти США не просили от союзников в Европе ввести запрет на импорт нефти из России. Об этом 8 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Читайте подробнее: США не просили союзников отказаться от импорта российской нефти — Псаки
Экономика РФ, безусловно, испытает спад из-за санкций и ухода с ее рынка ряда иностранных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы международного рейтингового агентства Moody’s о том, что в 2022 года экономика РФ может испытать 7-процентный спад.
«Влияние санкций на экономику России очень противоречиво. С одной стороны, они, безусловно, ограничат работу многих предприятий — из-за нехватки комплектующих, программного обеспечения и прочего. С другой стороны, для того, чтобы восполнить нехватку тех или иных товаров, которые поступали из-за рубежа, может быть развернуто импортозамещающее производство внутри страны. Это, соответственно, будет давать прирост внутреннего производства. В какой степени эти процессы будут уравновешены друг другом в количественном плане, пока неясно», — сказал Колганов.
Читайте подробнее: Экономист Колганов объяснил, как санкции повлияют на рост российского ВВП
Прогноз агентства Moody’s о том, что в 2022 году экономика РФ может упасть на 7%, выглядит вполне объективно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Мне кажется, что эта оценка вполне объективна. Я бы взял интервал падения 6−9%. Месяца два-три мы проживем на запасах — у нас пока есть и комплектующие, и оборудование. Потом будет разбираться, что делать. И в конце года, может быть, найдем какую-то логистику, и импорт снова начнет поступать. Проблема именно в высокотехнологичном импорте. Например, в чипах. Мы даже холодильник или стиральную машину не можем сделать без этих чипов», — сказал Остапкович.
Подробности в материале: Экономист Остапкович рассказал, как может упасть российский ВВП
The Coca-Cola Company прекращает свою деятельность на территории России.
Читайте также: Компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории Росси
Временный порядок для выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан устанавливается Центробанком на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года.
Читайте подробнее: Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой
Компания PepsiCo продолжит производство в России молока, детского питания и ряда других продуктов. Приостанавливается производство напитков и рекламная деятельность.
Читайте также: Компания PepsiCo приостанавливает в России продажу напитков и рекламу
Заявление главы крупнейшего ретейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи о том, что у российских граждан «есть такое же право на жизнь, как и у нас», поэтому все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «А что, так можно было?!» — магазины одежды Uniqlo останутся в России
Решение правительства Новой Зеландии ввести санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Колониальная страна» — Новая Зеландия ввела санкции против Путина
Universal Music Group немедленно приостанавливает свою деятельность на территории России и закрывает все свои офисы. При этом сотрудники компании будут получать зарплату какое-то время.
Читайте также: Компания звукозаписи Universal Music приостановила деятельность в России
Возмущение Трампа вызвал отказ стран Европы последовать примеру США и прекратить импорт нефти и газа из России.
Читайте также: Трамп обвинил Европу в манипуляциях и использовании США в своих целях
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару около трёх часов вели переговоры по стратегическим вопросам. Об этом сам Болсонару рассказал в ходе встречи с представителями евангелических церквей, сообщает ТАСС.
«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — сказал Болсонару.
Подробности в материале: Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире
В отдельные моменты торгов данный показатель достигал 88 тыс. иен. (759 долларов), чего не случалось уже с августа 2008 года.
Подробности в материале: Цена на нефть в Японии выросла до максимума с августа 2008 года
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал правительству региона неделю на разработку плана первоочередных мер по поддержке экономики и помощи жителям.
Читайте также: Власти Хабаровского края составят антисанкционный план
Генеральный директор по Северной и Южной Америке Европейской службы внешних связей Брайан Глинн заявил, что Евросоюз собирается «тесно сотрудничать» со странами Латинской Америки, чтобы «изолировать Россию». Об этом пишет агентство EFE.
По его словам, необходимо показать России, что «мир един» в своём отношении о «несправедливости» военной спецоперации в защиту ДНР и ЛНР.
Читайте также: Евросоюз намерен «обработать» Латинскую Америку для «изоляции» России
Отмечается, что около половины урана, необходимого для работы АЭС в США, поставляется из России, Казахстана и Узбекистана.
Об этом: Власти США исключили уран при запрете на импорт энергоносителей из России
Введение ЦБ РФ временных ограничений на выдачу валюты было ожидаемым. Об этом 9 марта в своем телеграм-канале заявил доктор экономических наук Никита Кричевский.
«Ожидаемо. Здравствуй, чёрный рынок. Но не печальтесь: до 9 сентября не дотянем. Отменят раньше. К тому же спецоперация в общих чертах закончится до конца марта», — отметил эксперт.
Читайте подробнее: Экономист Кричевский об ограничении выдачи наличной валюты: «Ожидаемо»
Частью антироссийской кампании являются выдвинутые в США претензии в отношении председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон. Об этом 8 марта говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне в его телеграм-канале.
Читайте также: Посольство РФ в США потребовало прекращения гонений на граждан России
Товарооборот через пункты пропуска таможен Дальнего Востока за десять дней с начала специальной военной операции России в Донбассе не уменьшился, сообщает ТАСС. При этом отмечается даже некоторый рост.
Подробности в материале: На таможнях Дальнего Востока увеличился товарооборот
Депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине.
Подробности в материале: В Европарламенте призвали ввести меры против поддерживающих Россию стран
В Великобритании рассматривают возможность добычи газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) для снижения энергетической зависимости от России.
Читайте также: В Британии изучают возможность возвращения к добыче газа методом фрекинга
Высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.
Об этом: В МИД РФ рассказали о судьбе высокотехнологичных отраслей под санкциями
Турция ожидает дальнейшего роста цен на нефть после введения западными странами санкций в отношении России. Об этом заявил заместитель министра энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Подробности в материале: В Турции спрогнозировали дальнейший рост мировых цен на нефть из-за санкций
В Ульяновской области в условиях санкционного давления особое внимание будет уделяться предприятиям, которые «готовы заниматься импортозамещением». И примут «новые стабилизационные меры» для поддержки предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты. Об этом на своей странице в телеграм-канале заявил губернатор Алексей Русских по итогам работы регионального штаба.
Читайте также: В Ульяновской области примут новые стабилизационные меры для бизнеса
Больницы и аптеки Магаданской области обеспечены необходимыми лекарствами. В аптеках запас медикаментов достигает четырёх месяцев, поставки продолжаются.
Читайте также: На Колыме сформировали запас медикаментов на несколько месяцев
С призывом к властям Китая не сохранять нейтралитет по ситуации вокруг Украины обратилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она заявила об этом 8 марта в ходе слушаний в американском Конгрессе.
Подробности в материале: Нуланд призвала Китай не сохранять нейтралитет по ситуации вокруг Украины
В вопросе о введении запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины Япония планирует сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с партнёрами по «Группе семи» (G7). Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
Читайте также: Токио оценит возможность введения запрета на импорт нефти из России
Любой российский самолет, оказавшийся в воздушном пространстве Великобритании, может быть задержан, заявил британский министр транспорта Грант Шэппс.
Подробности в материале: Власти Британии определили как преступление пролет самолетов РФ над страной
Сроки работы над импортозамещённой версией самолёта Sukhoi Superjet 100 будут ускорены, заявили в Минпромторге России. Об этом сообщает 9 марта телеканал «Звезда».
«Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12−14 месяцев», — заявили в министерстве.
Об этом: Создание импортозамещённого самолёта SSJ100 будет ускорено — Минпромторг
Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») порадовался решению компании McDonald’s временно закрыть свои рестораны фастфуда в России из-за событий на Украине. Депутат надеется, что больше они не откроются никогда.
Об этом: Депутат Милонов предложил «Макдоналдсу» убраться из России навсегда
Соединённые Штаты, возможно, и переживут прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка повлечёт за собой «огромные финансовые потери». Об этом сообщает The Hill.
Читайте подробнее: The Hill: отказ от российской нефти грозит США «огромными потерями»
Регламент торгов по валютной паре тенге — доллар США изменён по решению Национального банка Казахстана и Казахстанской фондовой биржи (KASE) для недопущения дестабилизации валютного рынка. Об этом говорится в совместном заявлении Нацбанка и KASE.
Читайте подробнее: Нацбанк Казахстана задержал валютные торги из-за внешнего давления
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично возглавил штаб по обеспечению стабильного функционирования региональной экономики. Об этом он заявил на оперативном совещании сегодня, 9 марта
Об этом: Новосибирский губернатор лично возглавил оперштаб поддержки регэкономики
Власти Японии, включившись в «западный мейнстрим» против России, действуют разрушительно в отношении своих национальных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности в материале: Захарова: действия Японии против России разрушают её собственные интересы
Жители Забайкалья обращаются в министерство экономического развития региона из-за роста цен на продукты питания и непродовольственные товары. Об этом 9 марта сообщила помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская.
По её словам, для удобства населения в ведомстве работает телефон горячей линии.
«Все эти дни, включая выходные, для нас выдались очень напряженными. Большинство вопросов касается цены на сахар. Спрос на этот товар резко увеличился в нерабочие дни, поэтому «взлетела» цена. К тому же в некоторых торговых точках Читы пришлось ограничивать покупку социальных товаров в одни руки. Это было связано с тем, что мы фиксировали покупки свыше одной тонны товаров. Это и многое другое мы подробно разъясняем тем, кто обращается в министерство», — пояснил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.
Читайте также: В Забайкалье разбираются в причинах роста цен на сахар
В 2022 году производствая, которые закупают оборудование у предприятий нефтегазового кластера, получат кешбэк 1,5−5% в зависимости от общего объёма закупок в течение года. Аналогов такой меры поддержки в других регионах нет, сообщают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
По данным Минпромторга РФ, тюменский нефтегазовый кластер — крупнейший в России.
Читайте также: Участники тюменского нефтегазового кластера получат кешбэк за оборудование
От антироссийских санкций, которые вводят страны Европейского союза, пострадают их же граждане. Решения об ограничениях против России оторваны от реальности, заявил 9 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран — членов ЕС», — заявил Биричевский в беседе с РИА Новости.
Об этом: Санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС — МИД России
Власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.
Подробности в материале: Британия ввела запрет на экспорт авиационных и космических технологий в РФ
Государственный комитет по ценовой политике Якутии получил в марте уже 81 жалобу на повышение стоимости социально значимых товаров. Повышение цен жители региона считают необоснованными, ведомство начало административное расследование.
Подробности в материале: Якутяне жалуются на необоснованный рост цен на продукты питания
Вашингтон изучает способы ограничения доступа России к криптовалютам. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Читайте также: США задумались об ограничении доступа России к криптовалютам
В Новосибирской области в ежедневном режиме осуществляется мониторинг товарных запасов на отдельные группы продовольственных и непродовольственных товаров. По официальным данным, сейчас ситуация в регионе стабильная — в торговых объектах федеральных и региональных сетей представлена линейка продовольственных товаров разной ценовой категории от разных производителей.
Читайте также: В Новосибирской области отследили цены на сахар и гречку
Слухи, что Казахстан останется неподключенным к интернету, если от глобальной сети отключат Россию, не имеют оснований. Об этом 9 марта сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек журналистам.
Подробности в материале: В Казахстане не ожидают полного отключения от интернета
В Сети обсудили отток российских блогеров из видеохостинга YouTube после прекращения монетизации их видеороликов.
Читайте также: Российские блогеры покидают YouTube, оставшись без монетизации
Россия выдержит санкционное давление со стороны западных стран, поскольку сами санкции, несмотря на их масштабный вид, носят половинчатый характер. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM экономист Алдар Бадмаев. По его словам, ограничительные меры напоминают забор со множеством дыр и проломов, сделанных вполне сознательно.
Об этом: Экономист сравнил антироссийские санкции с дырявым забором
Российская сторона не собирается отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа в Европу. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Читайте также: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу — МИД РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров попал под санкции Японии, которые она ввела для ряда лиц и предприятий России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Включение в санкционный список нисколько не огорчило Рамзана Кадырова. Он лишь удивился, что «страна с вековыми традициями морали и благородного поведения <…> вдруг прогнулась под Европу», и в шутку предложил свои санкции против руководства Японии.
Подробности в материале: Кадыров попал под санкции Японии
Власти России в условиях санкционного давления на страну предпринимают существенные усилия для поддержания экономики. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Подробности в материале: В МИД РФ перечислили шаги по защите экономики страны в условиях санкций
Российская сторона готова к оспариванию во Всемирной торговой организации (ВТО) торговых ограничений, которые были приняты в нарушение правил и норм. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Подробности в материале: Россия готова оспорить в ВТО введенные торговые ограничения — МИД РФ
«Временное» закрытие ресторанов McDonald’s в России, кажется, ничуть не расстроило сибиряков. Своё мнение по этому поводу они выражают в соцсетях.
Читайте также: «Пора возвращаться старым добрым пельменным» — сети о закрытии McDonald’s
Таможенные пошлины на нефть из третьих стран отменят власти Сербии, если ЕС запретит импорт российского газа и нефти. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«Мы приняли сегодня решение: <…> если будет необходимость в нефти из третьих стран, мы <…> откажемся от таможенных пошлин», — сказал Вучич.
Об этом: Сербия будет ввозить нефть из третьих стран при запрете импорта из России
Достаточный запас медикаментов, продовольственных и непродовольственных товаров поддерживается на территории Новосибирской области. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».
Читайте подробнее: Новосибирские власти заявили о достаточном запасе медикаментов
Введенные Евросоюзом и США в авиационной отрасли антироссийские санкции являются беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения России. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Об этом: В МИД России прокомментировали санкции ЕС и США в авиационной отрасли
Исторически сложившаяся кооперация России с Украиной в ракетно-космической отрасли имеет все шансы на восстановление. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Читайте также: Рогозин оценил перспективы демилитаризации Украины для космической отрасли
В Новосибирской области предприятия и организации агропромышленного сектора работают устойчиво. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».
Читайте также: Новосибирские аграрии получили ещё 800 млн рублей господдержки
В штатном режиме подает российский природный газ для его транзита в Европу через территорию Украины компания «Газпром». Об этом 9 марта сообщил журналистам официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов.
Подробности в материале: Газпром в штатном порядке подает газ для транзита в Европу через Украину
Исполнительный директор Федерации бокса ЕАО Михаил Рабичев считает несправедливыми решения, которые принимаются в отношении олимпийцев и паралимпийцев России. Он тяжело переживал скандалы в мировом спорте, но, несмотря на сложную ситуацию, всецело поддерживает решения президента РФ Владимира Путина.
Подробности в материале: Спорт используют для продвижения политических амбиций — мнение
Вероятность того, что цены на энергоносители в мире будут расти, велика как никогда, поскольку 8 марта США и Великобритания приняли решение полностью отказаться от углеводородов из России. На этом фоне генеральный директор крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas Алан Джойс предупредил, что авиакомпании могут быть вынуждены повысить стоимость авиабилетов, поскольку рост стоимости нефти приводит к увеличению расходов на топливо для операторов. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News.
Читайте подробнее: Из-за санкций против РФ в Австралии поднимут цены на авиабилеты
Россия более 30 лет была для Турции надёжным поставщиком газа, Анкара рассчитывает на продолжение поставок. Об этом заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
«Как я уже говорил, РФ была надёжным поставщиком газа на протяжении примерно трёх с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится», — сказал Байрактар РИА Новости.
Об этом: Турция уверена в надёжности поставок российского газа
В результате введения санкций против экспорта из России нефти и газа возникнут экономические проблемы, от которых пострадают все стороны. Об этом 9 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Подробности в материале: От санкций на экспорт из России энергоресурсов пострадают все — МИД КНР
В Мурманской области начал работу штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики.
Об этом: В Мурманской области начал работу антисанкционный штаб
Во время биржевых торгов стоимость голубого топлива в Европе снизилась на 14%. Это 9 марта следует из данных лондонской биржи ICE.
Подробности в материале: Цена газа в Европе снизилась на 14% в ходе торгов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золота в слитках.
Читайте также: Путин подписал закон, освобождающий покупку золота в слитках от НДС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золота в слитках.
Подробности в материале: Путин подписал закон, освобождающий покупку золота в слитках от НДС
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читайте подробнее: Путин подписал закон об отмене НДС для граждан на покупку золотых слитков
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в соцсетях обсуждают решение иностранного руководства о приостановке работы в России.
Об этом: Сотрудники «Макдоналдса» гадают о сроках приостановки работы сети в России
Санкции поставили российский IT-сектор в непростое положение. Они могут сказаться не только на электронной промышленности, считает председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций парламента Кемеровской области Анастасия Панькова.
Читайте также: Санкции могут стать катализатором нового витка в IT-отрасли — депутат
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о временном закрытии ресторанов McDonald’s в стране.
Об этом: Захарова оценила реакцию на закрытие McDonald’s в России
В Башкирии есть компании, которые смогут заместить закрывающиеся из-за санкций рестораны быстрого питания в республике. Об этом 9 марта сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства региона ИльшатФазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Фазрахманов сообщил, что одно из предприятий, которое было представлено на «Инвестчасе», может спокойно заменить и «Макдоналдс», и другие зарубежные компании.
Об этом: В Башкирии нашли замену закрывающимся ресторанам быстрого питания
Концерн Heineken (Нидерланды) отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения из-за проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом 9 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Heineken в России.
Подробности в материале: Heineken отказался от получения финансовой выгоды на российском рынке
Запрет на поставку российской нефти, введенный в США, не касается Казахстана, в том числе проектов российско-казахстанского Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом 9 марта сообщил в соцсети Twitter журналист Financial Times Джеймс Полити.
Об этом: Запрет на поставки в США российской нефти может не коснуться Казахстана
Решения правительства США, связанные с ситуацией на Украине, привели к скачкообразному росту цен на топливо. Ответственность за это лежит на президенте Джо Байдене, заявила ведущая телеканала Fox News.
«Однако его команда не захотела отказываться от перспективы вступления Украины в НАТО. В ретроспективе это громадная ошибка», — сказала ведущая.
Читайте подробнее: В США журналистка раскритиковала решения Байдена по Украине
Россия не должна ждать, когда Великобритания вслед за США запретит импорт нефти и газа из России, этот запрет Москва должна ввести сама, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 марта, комментируя заявления президента США Джозефа Байдена.
Ранее Байден сообщил, что власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России.
Подробности в материале: Россия должна сама лишить Англию нефти и газа. Европа оценит
В Кемеровской области производство продуктов питания налажено. На территории региона работают предприятия по производству хлеба, молочной продукции, яиц, мяса, овощей, напитков, кондитерских изделий и рыбы. Об этом сообщили в правительстве региона.
Подробности в материале: Аграрии могут обеспечить Кузбасс базовыми продуктами питания — власти
В Великобритании в рамках введенных санкций в авиационном секторе уже задержали один российский самолет. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс.
Читайте подробнее: В Британии задержали российский самолет
Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нанесёт вред экономике республики. Об этом 9 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своем телеграм-канале.
Об этом: Молдавию ждёт «коллапс» в случае присоединения к санкциям против РФ — Додон
Российские энергоресурсы играют решающую роль в Восточной Европе, поэтому Венгрия не примет решений из-за океана в ущерб своему народу. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Об этом: Сийярто: энергоресурсы из России играют решающую роль в Восточной Европе
Финский концерн UPM, из-за специальной военной операции России на территории Украины, временно приостанавливает закупки древесины в России и из России, а также деятельность фанерного завода UPM Чудово в Новгородской области, где работает 610 человек.
Читайте также: Финский концерн UPM приостанавливает работу фанерного завода в Чудово
5,7 млрд рублей предусмотрено региональным бюджетом на содержание автомобильных дорог в 2022 году в Башкирии. Об этом 9 марта сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Из них на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения — 4,5 млрд рублей, местного значения — 1,2 млрд рублей», — сообщил министр.
Он также сообщил, что текущее санкционное давление никак не отразится на проведении работ по ямочному ремонту дорог в 2022 году.
Читайте подробнее: В Башкирии раскрыли планы по ремонту дорог в 2022 году
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть вложены в облигации федерального займа и акции российских компаний. Соответствующий закон об изменениях в Бюджетный кодекс РФ для повышения устойчивости экономики страны в условиях санкций подписал президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в российские акции
Двадцать семь стран ЕС отключают три белорусских банка от международной финансовой платформы Swift, сообщает Le Parisien.
Читайте подробнее: ЕС вводят новые санкции в отношении России и Белоруссии
Новые санкции против российских руководителей и бизнесменов, а также членов их семей согласовали постоянные представители стран Европейского союза. Сообщение об этом опубликовано 9 марта на странице французского председательства в Совете ЕС в Twitter.
В сообщении отмечено, что одобрены новые санкции «против российских руководителей и олигархов, членов их семей, причастных» к проведению спецоперации России на Украине.
Читайте также: Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против власти и бизнеса в РФ
Страны Северной Европы и Евросоюза приостанавливают сотрудничество с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Заявление об этом распространило 9 марта правительство Норвегии.
Читайте также: Северная Европа и ЕС останавливают сотрудничество с Россией по Арктике
Около 760 туристов из Башкирии находятся за рубежом. Об этом 9 марта сообщил исполняющий обязанности председателя госкомтуризма Ринат Фаткуллин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По информации Фаткуллина, этих туристов доставят в республику вывозными рейсами до 12 марта.
Подробности в материале: В Башкирии сообщили о работе по возвращению туристов из-за рубежа
7 марта министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг созвала пресс-конференцию, на которой сообщила журналистам, что спецоперация России на Украине является прямой угрозой безопасности страны. В этой связи она поручила Шведскому агентству оборонных исследований (FOI) составить «список российских инвестиционных проектов и экономических интересов России в Швеции», передает телеканал SVT.
Читайте также: В Швеции назвали спецоперацию России на Украине «прямой угрозой»
Курс тенге, национальной валюты Казахстана, 9 марта на торгах обновил «рекорд» в отношении доллара США. Итоги дневных торгов были обнародованы на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Об этом: Курс национальной валюты Казахстана обновил «рекорд»
Теневой рынок обмена валюты «выйдет из сумрака», в скором времени желающие подзаработать на попытках граждан купить или продать валюту будут предлагать свои «услуги» у дверей обменных пунктов и банков. Такое мнение высказал 9 марта ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин.
Подробности в материале: Экономист предупредил о риске теневого рынка в связи с решением ЦБ РФ
Европейский союз должен сокращать зависимость от российского газа. Уже намечен ряд мер по реагированию на рост цен на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на следующую зиму. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Об этом: Закупленного газа хватит ЕС до конца зимы, заверили в Еврокомиссии
9 марта редакция шведского телеканала SVT смогла установить, что вооруженные силы Швеции, Транспортное агентство и несколько других органов власти заключили сделки на сумму около 100 миллионов шведских крон (порядка 10 млн евро) с компанией, владельцем которой является Виктор Вексельберг.
Читайте также: В Швеции сообщили об экономических связях страны с Вексельбергом
Региональные меры поддержки для бизнеса разрабатывают власти Севастополя. Об этом 9 марта в своём телеграмм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.
Читайте подробнее: Власти Севастополя разрабатывают меры поддержки бизнеса
США фактически объявили России экономическую войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он 9 марта прокомментировал слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о стремлении Вашингтона довести Россию до «стратегического поражения».
«Де-факто так и есть», — подтвердил он в беседе с журналистами.
Читайте также: Песков: США фактически ведут экономическую войну с Россией
Власти США объявили России экономическую войну. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«США, безусловно, объявило экономическую войну России», — сказал Песков.
Читайте также: Песков объявил об экономической войне США против России
Ввести мораторий до 1 января 2023 года на взимание пеней и штрафных санкций с граждан за просрочку оплаты ЖКХ предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.
Об этом: Миронов просит Мишустина ввести мораторий на пени и штрафы за неоплату ЖКХ
Россия была и продолжит быть надежным гарантом энергетической безопасности на мировом уровне, и она дорожит этим реноме надежного поставщика энергоресурсов. Об этом 9 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Россия была и продолжит быть надежным гарантом энергобезопасности — Песков
В связи с началом Российской Федерацией специальной операции на территории Украины правительство Финляндии постановило присоединиться к блокаде ряда стран по отключению России от международной системы SWIFT. Об этом 9 марта сообщил шведский телеканал SVT.
Подробности в материале: В Финляндии поддержали отключение России от SWIFT
Западные страны, которые ввели санкции против России, больше навредили сами себе. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: Санкциями против России Запад нанёс себе сокрушительный удар — Захарова
Перечень недружественных России стран может меняться, так как он является не догмой, а руководством к действию. Об этом 9 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: перечень недружественных России стран может меняться
Чтобы выиграть у США в экономической войне, Россия должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил 9 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков рассказал о шагах для победы над США в экономической войне
Закрытие ресторанов McDonald’s открывает перспективы доя развития российских компаний, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Об этом: Перспективы для развития отечественных компаний: о закрытии McDonald’s
Правительство РФ обсудило очередной пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан на фоне санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме рассказали о втором пакете мер поддержки во время санкций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил законопроекты, которые должны повысить устойчивость российской экономики в условиях санкций.
Об этом: Мишустин представил меры по защите экономики России
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что его поражает позиция «европейских малышей», которые забыли о зависимости от газа из России.
Читайте подробнее: Постпред РФ при ОБСЕ: поражает позиция «европейских малышей» по газу
Правительство России рассмотрит законопроекты, упрощающие порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
Подробности в материале: Мишустин: иностранному бизнесу могут упростить регистрацию спецрайонах
В США уран не производят и не перерабатывают. Темпы роста ядерных реакторов свидетельствуют о том, что скоро появится дефицит урана, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Подробности в материале: Эксперт объяснил, почему США исключили уран из списка санкций против РФ
В условиях санкций строительные объекты России не должны остановиться. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Об этом: Мишустин поставил задачу «не дать стройке остановиться»
Со стороны Европейского союза введение эмбарго на нефть из России сравнимо с «совершением харакири». Такое мнение 9 марта высказала депутат парламента Франции, кандидат в президенты этой страны Марин Ле Пен в эфире телеканала France-2.
Подробности в материале: Марин Ле Пен предостерегла ЕС от «харакири» в виде эмбарго на нефть из РФ
Законопроект о внешней администрации по правлению организациями может быть внесен в Госдуму правительством РФ 9 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Об этом: Госдума обсудит законопроект об управлении иностранным бизнесом
Стоимость газа, поставляемого в Молдавию из России, может стать дороже. Об этом на телеканале N4 сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Подробности в материале: Газ для Молдавии может снова подорожать — Спыну
Законопроект, предполагающий освобождение граждан с большими банковскими вкладами от НДФЛ по доходам по ним, Госдума может обсудить в первом чтении 10 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Подробности в материале: Госдума может освободить доходы со вкладов от НДФЛ
Поправки, запрещающие российским компаниям участвовать в процедурах государственных закупок в Румынии, предложил председатель Сената (верхней палаты румынского парламента) Флорин Кыцу. Об этом сообщает 9 марта бухарестский телевизионный канал Digi24.
«Сегодня я представил поправки к постановлению 25/2021, чтобы российские компании больше не могли участвовать в госзакупках в Румынии», — написал политик на своей странице в Facebook.
Читайте подробнее: В Румынии предлагают исключить российские компании из госзакупок
Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в непростых условиях. Об этом 9 марта на заседании правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Подробности в материале: В России временно отменят взимание НДФЛ с процентов по банковским вкладам
Законопроект о новом «пороге» цен для определения автомобилей предметом роскоши правительство РФ может внести в Госдуму 9 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Читайте также: Госдума обсудит новый порог налога на роскошные автомобили
Правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий ответные меры на запреты для российских судов. Об этом 9 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Об этом: Мишустин объявил об ответе странам, закрывшим для России морские порты
Против введения запрета на поставки российского природного газа из-за событий вокруг Украины высказался премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он заявил об этом 9 марта в эфире телеканала ZDF.
Подробности в материале: Премьер-министр Саксонии высказался против запрета на поставки газа из РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров увидел только позитивные моменты в том, что в России не станет продукции «Макдоналдса» и «Кока-Колы». По мнению руководителя республики, от этого шага, сделанного компаниями в рамках санкций Запада против российской военной специальной операции на Украине, жители России только выиграют, так как перестанут есть вредный фастфуд.
Читайте подробнее: Кадыров обрадован уходом из России «Макдоналдса» и «Кока-Колы»
Правительство России предлагает поддержать гостиничный бизнес в условиях санкций, сообщил 9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте подробнее: В России поддержат гостиничный бизнес в условиях санкций
Владельцев банковских вкладов в размере более 1 млн рублей могут освободить от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: В России могут освободить от налога с процентов по вкладам
В новые санкционные списки Европейского союза будут включены еще 160 физических лиц из России, включая членов Совфеда РФ и представителей российского бизнеса. Об этом 9 марта сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Боррель рассказал, кто войдет в новый санкционный список Евросоюза
Страны, которые взяли в руку «санкционную дубину», пострадают из-за своей враждебности и жажды мести. Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил 9 марта журналистам.
«Вражда и жажда мести за нашу операцию в экономическом смысле, конечно, как мне кажется, как нормально думающему человеку, скорее, может больнее ударить по экономикам тех стран, которые взяли в руки «санкционную дубину», — сказал Лукашевич.
Читайте также: Постпред России при ОБСЕ предупредил о последствиях «санкционной дубины»
В России могут зафиксировать курс иностранных валют в некоторых случаях, сообщил 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Курс валют для расчёта «тонкой капитализации» могут зафиксировать
На фоне отказа США от российских нефти и газа энергетические сложности с ураном могли бы достичь критического уровня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Подробности в материале: Для США отказ от российского урана станет катастрофой: эксперт
Законопроект о государственном регулировании цен намерены внести в Госдуму депутаты от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Подробности в материале: ЕР планирует внести в Госдуму законопроект о госрегулировании цен
Повышенный транспортный налог будет платить меньшее число автомобилистов, сообщил 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Подробности в материале: В РФ могут уменьшить число плательщиков повышенного транспортного налога
Экономике Европейского союза угрожает сильная рецессия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы аналитиков из Goldmoney Holding, которые полагают, что санкции ЕС против РФ могут спровоцировать падение системы евро.
Об этом: Эксперт рассказал, какой удар ждет экономику ЕС из-за санкций против РФ
Ситуация по обеспечению продовольствием населения стабильна, однако по ряду направлений фиксируется зависимость от импорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») в ходе партийного совещания.
Читайте также: В Госдуме указали на проблемы в продовольственной безопасности России
С рекомендацией к гражданам США уже сейчас покинуть Россию или решить, как они смогут обходиться без помощи американского посольства, которое якобы могут закрыть российские власти, обратился 9 марта на брифинге посол этой страны в Москве Джон Салливан.
Читайте подробнее: Американский посол рекомендовал гражданам США покинуть Россию
Новые антибелорусские санкции согласованы 9 марта странами ЕС, сообщается в распространённом заявлении Европейской комиссии. Санкции подразумевают отключение трёх белорусских банков от SWIFT.
Об этом: ЕС согласовал санкции против Белоруссии, включающие отключение от SWIFT
Отказ арктических государств от сотрудничества в рамках программ развития Арктики — это очередной сговор о вредительстве не только против России, но и народов Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Читайте также: В Госдуме осудили отказ государств от сотрудничества по Арктике
Российские бизнесмены и члены Совфеда внесены ЕС в новый санкционный список, сообщается в распространённом 9 марта заявлении Европейской комиссии. В общей сложности согласовано 160 персон, внесённых в чёрный список.
Об этом: ЕС вводит санкции против членов Совфеда и бизнесменов из России
На строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры в семи регионах РФ будет выделено дополнительно свыше 160 млрд рублей. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте подробнее: Семи регионам РФ выделят на дороги ещё 160 млрд рублей
В Госдуме обеспечат контроль за расходованием выделенных 25 млрд рублей на проведение весенних полевых работ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.
Читайте также: В Госдуме проконтролируют расходование средств на весенние полевые работы
Раньше при СССР жили прекрасно, нас уважали и боялись, и теперь, наверное, можно к этому вернуться. Подобные сообщения оставляют пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что правительство России утвердило перечень недружественных России стран.
Читайте также: «Давно пора поставить на место!» — сети о недружественных России странах
Решение британско-нидерландской компании Shell прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Скатертью дорога!» — сети обрадовались отказу Shell работать с Россией
Заявление верховного представителя Европейского союза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не будет запрещать импорт энергоносителей из России и не следует в данном вопросе политике США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Боится бунта» — ЕС не готов отказаться от энергоносителей из России
Потолок цен, выше которых нельзя будет повышать тарифы на газ для потребителей, может быть установлен ЕС, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Европейской комиссии Тим Макфи.
Читайте также: ЕК обещает европейским потребителям защиту на фоне газового кризиса
В Курской области сотрудникам приостановивших работу торговых точек окажут помощь. Об этом заявил 9 марта губернатор Роман Старовойт.
Читайте также: В Курской области обещают помощь сотрудникам закрывшихся магазинов
Российский автогонщик Никита Мазепин «объявил о создании фонда, который займётся оказанием помощи спортсменам, отстранённым от соревнований из-за ситуации на Украине» — НТВ-Плюс Спорт.
Порядка 850 ресторанов компании McDonald’s, расположенных на территории России, временно приостанавливают свою работу.
«На данном этапе невозможно предсказать, когда мы сможем вновь открыть наши рестораны в России. Мы испытываем сбои в нашей цепочке поставок, а также другие операционные последствия. Мы также будем внимательно следить за гуманитарной ситуацией», — заверили в компании.
Подробности в материале: «Здоровее будем!» — сети об очередных санкциях против России
Неформальный саммит ЕС, который состоится в Париже, будет посвящён антироссийским санкциям и гипотетическому членству Украины в Евросоюзе. Об этом сообщил 9 марта журналистам высокопоставленный европейский представитель.
Читайте подробнее: Саммит ЕС в Париже посвятят членству Украины и санкциям против РФ
В основных обменных пунктах Болгарии зафиксировано резкое падение курса российского рубля. Об этом 9 марта сообщает БНР.
Читайте также: В болгарских обменных пунктах обесценился рубль
Вопрос запрета импорта российской нефти будет рассмотрен на неформальном саммите ЕС в Париже. Об этом сообщил 9 марта журналистам высокопоставленный европейский представитель.
Читайте подробнее: На саммите ЕС рассмотрят вопрос запрета импорта нефти из России
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, в числе мер — национализация иностранного бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.
Читайте также: В правительстве РФ одобрили национализацию имущества ушедшего бизнеса
В Липецкой области с 11 марта продовольственные ярмарки начнут работать по новому расписанию. Продовольствие от местных производителей без торговых наценок в в муниципалитетах можно будет купить по выходным, в областном центре — ежедневно.
Читайте также: В Липецкой области чаще будут проводить ярмарки социально значимых товаров
Палата представителей Конгресса США 9 марта проголосует по ряду важных вопросов, в числе которых заперт на импорт российской нефти. Законодатели уже поддержали выделение новых средств для помощи Украине и продлили финансирование федерального правительства, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: США обсуждают запрет импорта нефти из России и доппомощь Украине
Российское подразделение финского концерна Valio продолжило операционную деятельность в России. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании. Отметим, что ранее было объявлено о намерении финского концерна уйти с российского рынка.
Подробности в материале: Российское подразделение финского концерна Valio продолжает работу
Информационная продукция сети Deutsche Welle признана экстремистскими материалами, — МВД Белоруссии.
Увеличить размеры пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Об этом: В Госдуме предложили повысить пособие по безработице
Взрывного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары на Урале пока не наблюдается. Однако при нынешнем курсе доллара и евро, при импортной составляющей, цена на товары не может оставаться прежней, отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском ФО Владимир Якушев.
«Если пустить дело на самотек, когда стоимость сначала повысят оптовики, а затем розница, то вместо объективного удорожания мы получим ничем необоснованный рост. Чтобы этого не допустить, важно правильно использовать имеющиеся инструменты. Своевременно выявлять факты необъективного повышения стоимости и подключать к этим ситуациям ФАС и прокуратуру. Чем эффективнее мы будем пресекать спекуляции, тем меньше будет социальное напряжение. Ведь замысел всех санкций — надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть. Поэтому очень много зависит сейчас от слаженной работы на местах», — заявил Владимир Якушев.
Читайте также: Уральский полпред призвал пресечь спекуляцию в розничной торговле
В Ленинградской области разработали конкретные меры по поддержке бизнеса в условиях санкций. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.
Подробности в материале: В Ленобласти разработали меры по поддержке бизнеса в условиях санкций
Министерство финансов предлагает разрешить российским гражданам осуществлять покупку инвестиционного золота в слитках за наличную валюту, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.
Об этом: Минфин предлагает разрешить гражданам покупку золота за наличную валюту
В Уральском федеральном округе с учётом приостановки деятельности ряда иностранных компаний, их ухода с российского рынка, ситуация на рынке труда может измениться в худшую сторону. Об этом предупредил главных федеральных инспекторов на совещании 9 марта полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Однако это не первый кризис, который переживает Россия. У центров занятости наработаны эффективные механизмы по поддержке людей, оставшихся без работы, отметил полпред УрФО. Это переобучение, практика временного трудоустройства на сезонные работы.
На совещании прозвучало, что на 4 марта в Уральском федеральном округе зарегистрировано 51,4 тысячи безработных. В банке вакансий — 145 тысяч рабочих мест.
Читайте подробнее: На Урале ЦЗН готовы к наплыву безработных после ухода иностранных компаний
Нижегородские супермаркеты решили минимизировать наценки на хлеб и бакалейные изделия, молочные продукты и «борщевой набор» — картофель, капусту, лук, свеклу и морковь.
Об этом: Нижегородские магазины ограничили наценки на «борщевой набор»
В Совфеде предупредили о продовольственном и миграционном кризисе из-за санкций в отношении России.
Читайте также: В Совфеде предупредили Европу о голоде, волне беженцев и новом рынке оружия
В Тюмени ситуация в розничной торговле продовольствием стабильная. Об этом сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.
В магазинах областного центра в ежедневном режиме ведётся мониторинг товарных запасов по 11 основным позициям социально-значимых товаров, в том числе по сахару.
В последнее время в Тюмени замечен ажиотажный спрос на ряд продуктов питания со стороны населения. При этом, скупая продукты в большом количестве, тюменцы искусственно создают дефицит товара. Предприятия розничной торговли, оптовое звено едва успевают заместить запасы на полках магазинов при повышенном спросе со стороны населения.
Читайте подробнее: Тюменцы искусственно создают дефицит продовольственных товаров
Потребительские цены в России за период с 16 февраля по 4 марта выросли в среднем на 2,22% после роста на 0,45% в предыдущую неделю, сообщает Росстат.
Подробности в материале: Инфляция в России за неделю составила 2,2%
Власти Ямала вводят дополнительные меры для поддержки бизнеса.
Для всех организаций, включённых в реестр малого и среднего предпринимательства, будет действовать отсрочка до 1 сентября 2022 года по платежам для специальных налоговых режимов, включая УСН, ЕСХН и патентную систему налогообложения.
Также на 1 сентября 2022 года переносится срок внесения авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Будет действовать отсрочка на три месяца по всем текущим займам в агентстве «Мой бизнес» с возможностью продления её до полугода. До 1 июня 2022 года процентная ставка на займ агентства «Мой бизнес» зафиксирована на уровне 9,5% годовых.
Подробности в материале: Власти Ямала ввели дополнительные меры поддержки бизнеса
47% опрошенных жителей Нижнего Новгорода заявили о готовности полностью или частично отказаться от покупки товаров компаний, покидающих российский рынок из-за ситуации вокруг Украины.
Подробности в материале: Почти половина нижегородцев готовы отказаться от товаров из США и ЕС
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 25 февраля по 4 марта выросла на две копейки и составила 50,93 рубля, цена на дизельное топливо в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 55,04 рубля за литр, сообщает Росстат.
Об этом: Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки
С уходом зарубежных брендов с российского рынка для регионального бизнеса открывается больше возможностей для торговли, — правительство Нижегородской области.
Подробности в материале: Нижегородские магазины сменят импортную одежду на товары местных модельеров
Инфляция в России по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42% в годовом выражении с 9,05% неделей ранее, сообщает Минэкономразвития.
Подробности в материале: Минэкономразвития: годовая инфляция в России превысила 10%
К закрытию торгов на Московской бирже в среду, 9 марта, курс доллара вырос до 120 рублей, курс евро — до 127 рублей.
Об этом: Курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы
Необоснованного роста цен на стройматериалы нужно избегать. Об этом 9 марта заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.
Подробности в материале: На Урале призвали избегать необоснованного подорожания стройматериалов
Телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом намерен завтра, 10 марта, провести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 9 марта в его администрации.
Подробности в материале: Эрдоган запланировал телефонный разговор с Байденом
На устранение «зависимости» Италии от поставок российского газа может хватить 24−30 месяцев, заявил в среду, 9 марта, министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.
Он признал, что вследствие такого решения стране придется «принести жертвы», но выразил уверенность, что «остановки машин» не произойдет.
Италия уже достигла договоренности с другими поставщиками о закупке 15 млрд кубометров газа к концу весны 2022 года (около около 20% от общей годовой потребности), сообщил министр.
В случае, если «Россия решил перекрыть поставки», ситуация станет критической, однако и на этот случай уже «подготовлен ответ», задействовать угольные электростанции не планируется, сказал Чинголани.
Он выразил сомнение в том, что такое решение в Москве может быть принято, поскольку поставки энергии в Европу «приносят России почти миллиард евро в день».
Подробности в материале: Власти Италии обещают устранить зависимость от российского газа за два года
Администрация президента США Джо Байдена вводит запрет на импорт нефти и газа из России. При этом сам Байден отметил, что понимает союзников Вашингтона в Европе, которые не могут присоединиться к данному запрету.
Об этом: «Пострадают же не богатые» — сети США о запрете на импорт нефти и газа из РФ
Большинство граждан Италии поддерживают спортивные и «культурные» санкции против России, таковы итоги опроса SWG, опубликованные в среду, 9 марта.
В частности, решение ряда медиакомпаний (Netflix, Disney и др.) приостановить работу в России одобряют 68% граждан, в том числе 49% — одобряют полностью, против — 17%.
Изгнание российской команды с Параолимпиады 59% респондентов, 45% из них — одобрили полностью, 21% выступили против, 20% считают эту меру неизбежной.
Подробности в материале: Итальянцы одобрили спортивные и «культурные» санкции против России
Оговорки ряда иностранных компаний о временной приостановке работы не по политическим причинам, очевидно, не касаются зарубежных сервисов бронирования в сфере туриндустрии. Booking должен не просто поселить в России людей, забронировавших февраль-март, но и выплатить комиссии средствам размещения. Пока сервис обещает это сделать. Airbnb тоже уверяет клиентов, что вернет деньги. Но как это будет происходить технически с учетом санкций, наложенных на российские банки?
Читайте также: Политический уход «аполитичных» иностранных сервисов бронирования из России
В Сети обсудили заявление вице-премьера Российской Федерации Александра Новака о том, что у российской стороны имеются сведения о подготовке провокаций в отношении газотранспортной системы Украины.
Читайте: «Нужно отключить трубу!» — Сеть о возможной провокации на ГТС Украины
В азербайджанских социальных сетях пользователи обсуждают подорожание газа.
Цены. Дарья Антонова @ ИА REGNUM
В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что власти США вводят запрет на импорт нефти из России.
Читайте также: Сеть: «Весело скоро в Америке будет!» — в США запретили импорт нефти из РФ
В Сети обсудили новость о том, что в Соединенных Штатах Америки розничные цены на бензин достигли исторического максимума.
Читайте также: «Будут знать, как стравливать народы!» — Сеть о ценах на бензин в США
О прекращении американской компанией Amazon.com Inc. отправки в Россию товаров сообщает 9 марта Bloomberg.
Читайте также: Amazon прекратил отправлять в Россию товары
Послепраздничный день — 9 марта нынешнего года — один из редчайших в отечественной истории. Редок он сочетанием, казалось бы, разнонаправленных событий, способных в корне изменить ход истории нашей страны. Результат нынешних событий ждать себя не заставит. Истинная независимость страны и процветание её народа — вот ожидаемые последствия начатых перемен.
Читайте также: В ожидании золотого рубля: завершит ли нынешний март тот «февраль»?
Общественный транспорт Тираны существенно сократил число выездов маршрутных такси и автобусов в связи с существенным ростом цен на нефть.
Об этом: Из-за роста цен на нефть в Албании перестали ходить автобусы
Рубль. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Действие двухсторонних санкций не должно приносить вред простым гражданам, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 9 марта в ходе брифинга.
Подробности в материале: В ООН призвали отменить санкции, наносящие ущерб гражданам
Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно решили ограничить свою работу в России в связи со спецоперацией российских войск на Украине.
Подробности в материале: Visa и Mastercard временно перестают работать в России
Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания временно прекращает заключение новых контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов из России. Об этом 9 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.
Подробности в материале: Компания Eni не будет заключать новые контракты на поставку нефти из России
Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 8 марта в эфиле телеканала RTV Dukagjini заявила, что проект 'Open Balkan' провалился после того, как Сербия поддержала Россию и не присоединилась к санкциям.
Читайте также: МИД Косово: Сербия покупает отзывы признания Косово за сладкое и оружие
Великобритания намерена ввести новые пакеты санкций против России для нанесения максимального экономического ущерба. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.
Подробности в материале: Джонсон пообещал Зеленскому ввести новые санкции против России
Холдинговая компания группы Epson, являющейся частью японского концерна Seiko Group, приостанавливает поставки своей продукции в России и Белоруссию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Подробности в материале: Epson приостанавливает поставки продукции в Россию
Решение руководства оркестра связано со спецоперацией России на Украине, которая якобы сделала «неуместным и недопустимым» исполнение увертюры «1812 год» русского композитора Чайковского.
Читайте также: Британский оркестр исключил из программы исполнение увертюры Чайковского
«Политика расширения НАТО, предусмотренная 10 статьей учредительного трактата Североатлантического альянса, полностью соответствует нашим государственным устремлениям», — заявила министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц.
Об этом: В Косово сообщили о составе рабочей группы по вступлению в НАТО
Решение приостановить работу своих заводов в России приняла американская компания Caterpillar, которая занимается производством строительной и горнодобывающей техники. Об этом 9 марта организация сообщила на своем сайте.
Читайте подробнее: Компания Caterpillar приостановила работу своих заводов в России
Сумма в размере $1,4 млрд будет выделена Международным валютным фондом в качестве экстренной финансовой помощи Украине, 9 марта сообщила организация на своем сайте.
Подробности в материале: МВФ одобрил выделение $1,4 млрд для экстренной помощи Украине
Крупнейшие японские банки намерены в связи с ситуацией на Украине перевести в другие страны часть сотрудников российских отделений, являющихся гражданами Японии. Об этом 10 марта сообщает газета Yomiuri.
Читайте также: Японские банки начинают выводить своих сотрудников из российских отделений
Американская машиностроительная компания Deere & Company, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, прекращает поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Об этом 9 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя организации.
Об этом: Американская компания Deere приостановила поставки в Россию и Белоруссию
Швейцарская корпорация Nestle приостанавливает инвестиции на территории России из-за ситуации вокруг Украины, 9 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Читайте также: Nestle приостановила инвестиции в проекты на территории России
Руководство американских ресторанов быстрого питания McDonald’s приняло решение о приостановке работы в России. После долгих лет освоения российского рынка такие компании, как Starbucks, PepsiCo и Coca-Cola, также заявили, что временно закроют свои представительства в России или прекратят продажу продукции.
Читайте подробнее: «Для России это выигрыш» — сети США о приостановке работы «Макдоналдса»
Японская компания Sony приостанавливает поставки в Россию своих игровых приставок и периферии, а также работу онлайн-магазина Playstation Store. Об этом пресс-служба компании 10 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: Sony отлучает Россию от Playstation и Gran Turismo
Во Владивостоке 12 марта пройдёт ежегодный флешмоб по угону льдины на сапах. В этом году организаторы посвящают угон поддержке России против санкций и русофобии.
Подробности в материале: Приморцы устроят на льдине флешмоб против санкций и русофобии
В Якутии увеличат объём фонда предпринимательства, субсидируют проценты по кредитам для бизнеса и снизят ставку налога по УСН. О таких мерах поддержки заявила министр экономики региона Майя Данилова.
Читайте также: Власти Якутии поставили задачу не допустить скачка цен в магазинах
Евросоюз намерен резко нарастить расходы на оборону и на обеспечение экономической независимости. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС.
Читайте также: Евросоюз собрался увеличить расходы на оборону — Reuters
Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo откажет российским партнёрам в продаже прав на телесериалы и не будет покупать права на российские кинофильмы, телесериалы и мультфильмы.
Читайте подробнее: Бразильский холдинг Globo оставит Россию без телесериалов
Японская корпорация Nintendo приостановила поставку своих игровых консолей в Россию. Об этом сообщает газета Nikkei.
Читайте подробнее: Nintendo приостановила поставку своих консолей в Россию
На Сахалине власти держат на контроле цены в магазинах и аптеках и заверяют, что не допустят их необоснованного роста.
Читайте подробнее: Власти Сахалина держат на контроле цены в магазинах и аптеках
Главы государств и правительств Евросоюза намерены в ходе неформального саммита в Версале обсудить постепенный отказ от российских энергоресурсов.
Подробности в материале: Главы стран и правительств ЕС обсудят в Версале отказ от энергоресурсов РФ
В Якутии продолжаются попытки решить проблему нехватки железнодорожных вагонов для доставки продуктов питания. Эту тему обсудили на заседании специального оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий, торгующих продовольствием.
Об этом: Власти Якутии просят РЖД помочь в обеспечении северного завоза
Будут прекращены производство и продажи ведущего бренда пивоваренной компании Carlsberg. Заводы по производству пива «Балтика» — дочерней компании Carlsberg будут управляться как отдельный бизнес.
Читайте также: Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России
Японская Nintendo вслед за Sony приостанавливает поставки своих игровых приставок и ПО на рынок РФ.
Производитель шоколада Alpen Gold сворачивает капвложения и расходы на рекламу в России.
Посол РФ в США Антонов призвал Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и заявил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия.
На сайте правительства Кемеровской области опубликовано распоряжение о создании штаба по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения. Его возглавил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Подробности в материале: В Кузбассе заработал штаб по развитию экономики
McDonald’s, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать.
«В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России… Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие» — сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
По его словам, к работе над этим списком будут подключены правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор. Список является открытым, в него вносятся компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям.
Представителям строительной отрасли не нужно гоняться за курсом доллара, важно переходить на отечественные материалы. Об этом на совещании с ними заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.
Читайте подробнее: Челябинский губернатор призвал не гоняться за курсом доллара
В Оренбургской области возобновит свою работу региональный ситуационный центр УФНС России. Граждане могут информировать об ухудшении социально-экономического положения и возникающих трудностях, внести свои предложения по мерам поддержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.
Специалисты центра будут рассматривать обращения налогоплательщиков, испытывающих затруднения, проводить мониторинг и оценку влияния различных факторов на экономическую ситуацию, передавать информацию в налоговую службу России и далее российскому правительству для поиска вариантов адресной и эффективной помощи.
Читайте также: В Оренбуржье возобновил работу центр по мониторингу экономической ситуации
Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Ульяновской области продолжают выполнять государственный оборонный заказ, работа идёт в «штатном режиме».
Об этом: ВПК в Ульяновской области работает «в штатном режиме» — губернатор
СМИ сообщили о планах ЕС постепенно отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС.
«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — говорится в проекте документа.
Зависимость от российских энергоресурсов в странах-членах разная, поэтому лидеры ЕС решили не устанавливать крайний срок отказа от российских поставок. В наибольшей степени от энергоресурсов из России зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.
Цитата канала «Говорит Москва».
Цены на противовирусные препараты в Забайкалье не превышают предельную стоимость — служба по тарифам и ценообразованию.
Жители Якутии констатировали сильный рост стоимости овощей, в том числе произведённых в республике местной компанией «Саюри». По информации телеграм-канала «Противодействие коррупции в Якутии», цена выращенных в регионе огурцов превысила 400 рублей.
Об этом: В Якутии резко подскочили цены на помидоры и огурцы
Конгрессмены США проголосовали за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.
Искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом: Госдума готовится отрегулировать цены на социально значимые товары
Законопроект предполагает запрет на импорт энергоносителей из России и на прямые инвестиции в российский энергетический сектор. Кроме того, представитель США на торговых переговорах будет добиваться заморозки участия России во Всемирной торговой организации.
Подробности в материале: Конгресс США принял законопроект о запрете поставок энергоносителей из РФ
Экспорт нефти из Казахстана продолжает осуществляться без каких-либо ограничений, заявил глава казахстанского минэнерго Булат Акчулаков в ходе пресс-конференции.
Об этом: В Казахстане заявили об отсутствии ограничений на экспорт нефти из страны
На Сахалине все стройки, начатые в рамках адресной инвестиционной программы, обеспечены финансированием и будут завершены, об этом на заседании при губернаторе области Валерии Лимаренко 10 марта заявил заместитель председателя правительства островного региона Сергей Олонцев.
Об этом: На Сахалине планируют завершить все начатые стройки
Ответные меры последуют со стороны США в случае, если Россия будет вести конфискацию собственности американских компаний, покинувших российский рынок из-за санкций Запада за военную операцию ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 10 марта заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: Псаки: США ответят России в случае национализации активов ушедших фирм
Все экзамены в России отменены международной системой оценки знания английского языка IELTS. Об этом 10 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо IELTS.
Читайте подробнее: Экзамены по английскому языку IELTS в России отменены
В Тюменской области 10 марта 2022 года подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и российско-немецкой компанией West-Ost Energie GmbH, работающей в энергетической сфере. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.
Об этом: К тюменскому нефтегазовому кластеру проявил интерес зарубежный инвестор
Ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Афганистане и на Украине, обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей встречи в Вашингтоне. Об этом 9 марта говорится в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса.
Об этом: Блинкен и глава МИД Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане
Из-за введенных странами Запада за спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса антироссийских санкций и отсутствия запчастей грузовая авиакомпания «Атран» приостановила полеты своих самолётов. Об этом 10 марта сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое было отправлено компанией пилотам.
Об этом: Авиакомпания «Атран» приостановила полеты из-за отсутствия запчастей
В России нет дефицита социально значимых товаров, рост цен носит необоснованный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин: недопустимо завышать цены под прикрытием санкций
Список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, направлен в правительство России и Генеральную прокуратуру. В него вошли IBM, Apple, IKEA — всего около 60 компаний, пишет 10 марта газета «Известия».
«Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил руководитель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Читайте также: IBM, Apple, IKEA: в России составили список компаний для национализации
Лишь 7,5% экспорта Томской области приходилось на страны ЕС, Северную Америку, а также Японию и Южную Корею. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин.
Читайте также: На недружественные России страны приходилось лишь 7,5% томского экспорта
Цены на золото утром 10 марта снизились ниже отметки в $2000 за тройскую унцию. Это 10 марта следует из данных биржевых торгов.
Подробности в материале: Цены на золото снизились до менее $2000 за унцию
Японская компания Epson, являющаяся производителем копировального оборудования, приняла решение о приостановке своего сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба корпорации из Японии.
Подробности в материале: Компания Epson приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией
Россия после отказа Соединенных Штатов и отдельных стран Европы от российских энергоносителей сможет без труда переориентировать их поставки на Китай и Индию, считают обозреватели китайской газеты Global Times.
Подробности в материале: Global Times: РФ сможет переориентировать поставки энергоносителей на Китай
Платёжные системы Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт с 10 марта. Такое решение компании приняли в связи с проведением спецоперации России на Украине.
Читайте подробнее: Обслуживание российских карт Visa и Mastercard прекратится с 10 марта
Корпорация Mars приостановила рекламу и инвестиции в России. Помимо производства сладостей, компания также владеет брендами жевательных резинок, кормов для домашних питомцев, продуктов питания и напитков.
Японская компания Hitachi временно приостановит деятельность в России, сообщили в компании.
Читайте подробнее: Hitachi временно приостановит экспорт в Россию
Иностранные студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) могут рассчитывать на всестороннюю помощь в решении финансовых, бытовых, психологических и других проблем, вызванных сложившейся международной обстановкой.
Об этом: В Приморье иностранные студенты столкнулись с трудностями
Видеохостинг YouTube полностью приостановил ряд функций для российских пользователей. Об этом говорится в сообщении сервиса, распространённом для авторов роликов.
Подробности в материале: YouTube приостановил ряд функций для пользователей из России
Бурятия в меньшей степени зависит от введённых ограничений со стороны западных стран. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, выразив надежду, что регион переживёт сложное время с минимальными потерями.
Об этом: Бурятия в меньшей степени зависит от санкций — глава республики
Объединённые Арабские Эмираты остаются привержены соглашению ОПЕК+ и существующим механизмам корректировки объёмов добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Читайте подробнее: ОАЭ привержены соглашению ОПЕК+, заверили в Абу-Даби
Минтранс предложил не возвращать иностранные самолёты без решения правительства. Новый проект затронет договоры о лизинге, заключённые до 24 февраля 2022 года. Общественное обсуждение документа продлится до 23 марта.
Там говорится, что если лизингодатель расторгнет договор с авиакомпанией и потребует досрочно вернуть судно или двигатель, решение о возврате должна будет одобрить правительственная комиссия по импортозамещению. Без одобрения перевозчик сможет продолжить использование самолёта. Рассчитываться с лизингодателем компании смогут в рублях.
Цитата канала «Говорит Москва».
С предложением в условиях антироссийских санкций Запада удерживать на российской территории зарубежные самолеты, которые были взяты у иностранных компаний в лизинг (аренду — ред.), а также платить за них в национальной валюте, выступил Минтранс РФ. Это 10 марта следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
Читайте также: В Минтрансе предложили не возвращать зарубежные самолеты, взятые в лизинг
В Коми начали наращивать объемы товарных запасов, в том числе с помощью продукции местных товаропроизводителей, сообщает республиканское правительство.
Читайте также: В Коми наращивают объемы товарных запасов
Цены в региональных торговых сетях и магазинах поставлены под контроль управления Федеральной антимонопольной службы и министерства экономического развития Забайкальского края. Любое неоправданное завышение стоимости, а в особенности продовольствия социальных групп, будет рассматриваться как правонарушение с соответствующими санкциями. Об этом представитель министерства экономического развития края Денис Сысев рассказал в эфире ГТРК «Чита» в программе «Интервью-24 «на телеканале «Россия 24».
Google ограничивает работу магазина приложений Google Play в России, скачать можно будет только бесплатные приложения.
Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции на российский рынок.
В Саратовской области для стабилизации ценовой ситуации на рынке товаров и обеспечения устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка ежедневно проводится мониторинг товарных запасов в объектах розничной торговли. Установлено, что количество продуктов, в том числе сахара, соли, круп, подсолнечного масла обеспечивает спрос, а запасы регулярно пополняются, заверил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Об этом: Жителей Саратовской области призывают не создавать ажиотажа в магазинах
Итальянские СМИ с ретрансляции украинской пропаганды о ходе спецоперации переходят на описание трудностей, с которыми столкнётся Россия после введения санкций. В Corriere della Sera появилась статья под названием «Из Москвы в Санкт-Петербург: как изменится жизнь в России».
Об этом: «Мы начнём голодать раньше» — итальянцы о санкционной войне с Россией
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— FT уверяет, что поставки китайских смартфонов в Россию после начала боевых действий сократились вдвое. Правда, газета утверждает, что Пекин давит на компании с целью поддержки российского рынка.
Повышенный спрос на сахар со стороны населения зафиксировали в Башкирии. Об этом 10 марта сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на своей странице в социальной сети.
Чиновник отметил, что в последние дни в адрес минторга региона поступает много обращений от жителей республики по поводу цен и наличия некоторых продуктов на полках магазинов, в том числе сахара.
Читайте также: В Башкирии назвали факторы, влияющие на наличие сахара в магазинах
Европейский союз со временем откажется от закупок нефти, газа и угля у России, сообщает 10 марта Reuters со ссылкой на проект декларации саммита стран — членов ЕС в Версале.
Читайте подробнее: Reuters: ЕС постепенно откажется от покупки российских энергоносителей
Примерная стоимость имущества иностранных бизнесменов в Петербурге, которое может попасть под национализацию, оценивается в 150 млрд рублей.
Подробности в материале: В Петербурге могут быть национализированы объекты на 150 млрд рублей
Возможность отказа на шесть месяцев от системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн для возмещения вреда, которые они причиняют федеральным дорогам, рассматривает российское правительство. Об этом 10 марта сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях санкций.
Подробности в материале: Власти России могут на полгода отказаться от системы «Платон»
Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в РФ, говорится в заявлении компании. McDonald’s, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, и еще 55 иностранных компаний могу быть национализированы из-за прекращения работы в России. Перечень и само предложение о национализации составил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
В Новосибирской области появился региональный телеграм-канал «Объясняем.РФ». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».
Об этом: У Новосибирской области появился свой телеграм-канал достоверной информации
В настоящее время французские власти готовятся к «худшему сценарию»: к остановке поставок природного газа из России в Европу или к «срыву» ввоза голубого топлива с российской стороны из-за ситуации вокруг Украины и санкций Запада. Об этом 10 марта сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Читайте подробнее: Власти Франции готовятся к остановке поставок газа из России в Европу
Правительство РФ и Госдума разрабатывают меры по поддержке производств в сфере АПК. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме настаивают на увеличении средств на инвестпроекты в АПК
Американская компания Mars Inc., выпускающая сладости и корма для животных, приостановит рекламную активность в России и Белоруссии и на время откажется от инвестиций на территории РФ. Об этом говорится в опубликованном заявлении президента компании Гранта Рида.
Решение связано с ситуацией вокруг Украины.
Читайте также: Компания Mars приостановила рекламу и инвестиции в России
В Соединённых Штатах растёт уровень русофобии, сообщила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости.
Подробности в материале: КСОРС: в США нарастает уровень русофобии
В Кемеровской области все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.
Читайте подробнее: В Кузбассе увеличивают объёмы производства продуктов питания
Ввести уголовное наказание для завышающих цены предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для спекулянтов
Американские власти всегда провоцируют военные конфликты для продажи оружия, захвата природных ресурсов и размещения военных баз. Об этом РИА Новости заявил экс-президент Боливии Эво Моралес.
«США всегда провоцируют войны, чтобы продавать оружие, [размещать свои] военные базы, чтобы захватывать природные ресурсы. Приведу один факт: в 1932 году начинается Чакская война между Боливией и Парагваем, но это была война между США и Англией. США через частную компанию имели контроль над продажей топлива. США продавали топливо парагвайцам и боливийцам. США продавали оружие Боливии и Парагваю. США ищут пути продажи оружия и завладения ресурсами», — сказал Моралес.
Об этом: Экс-президент Боливии заявил о планах США захватить ресурсы Украины
Запад должен немедленно предпринять жёсткие меры для того, чтобы восстановить «разрушенную Россией» «архитектуру глобальной безопасности. Об этом в ходе предстоящего выступления в Вашингтоне 10 марта намерена заявить министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Читайте также: Трасс обвинила Россию в разрушении «архитектуры глобальной безопасности»
В метрополитене Новосибирска сегодня, 10 марта, перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом сообщила пресс-служба подземки.
Об этом: В новосибирском метро перестали работать сервисы Apple Pay и Samsung Pay
Россия отказывается от участия в Совете Европы — заявление МИД.
На автозаправочных станциях в Румынии резко подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом 10 марта сообщило «Румынское телевидение».
Читайте также: В Румынии на АЗС подорожало топливо
Жители Новосибирской области могут сообщить о росте цен на продукты питания на электронную горячую линию Федеральной антимонопольной службы России. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».
Подробности в материале: Новосибирцам предложили сообщать о фактах завышения цен на продукты питания
По итогам рейда по крупным строительным и продовольственным магазинам Казани не выявлено дефицита товаров и существенного роста цен.
«По непродовольственным товарам действительно в последнюю неделю был повышенный ажиотажный спрос, но тем не менее все распределительные центры республики заполнены. По непродовольственной группе запас товаров имеется на срок от трех месяцев до одного года. Татарстан по этой группе товаров полностью себя обеспечивает», — подчеркнул замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.
Читайте подробнее: В Татарии не выявили дефицита товаров и существенного роста цен
Китай жёстко отреагирует в случае применения санкций США в отношении него из-за Украины, заявили в МИД КНР.
Россия больше не намерена принимать участия в Совете Европы, так как недружественные ей страны — участницы Евросоюза и НАТО ведут линию на разрушение названного совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом 10 марта говорится в заявлении российского МИД.
Читайте также: Россия не будет принимать участия в Совете Европы — МИД РФ
Активы компаний из недружественных России стран могут быть заблокированы после их ухода из страны. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, в отношении иностранных компаний, которые приняли решение покинуть Россию в связи с проведением военной спецоперации на Украине, может быть принят ряд мер, включая национализацию. Также им может грозить «ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов».
Подробности в материале: Сенатор Клишас допустил блокировку активов покидающих Россию компаний
В Новокузнецке разработают дополнительные меры по недопущению роста цен на социально значимые категории товаров. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
Подробности в материале: Мэр Новокузнецка назвал виновных в скачке цен на продукты питания
Приморские производители продуктов питания заверили, что не планируют повышать цены на свою продукцию в ближайшие месяцы.
Об этом: В Приморье производители не будут повышать цены на продукты питания
Страны — участницы Евросоюза и НАТО злоупотребляют своим большинством в Совете Европы и этим ведут линию на разрушение названного совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом 10 марта говорится в заявлении российского МИД.
Читайте подробнее: ЕС и НАТО злоупотребляют своим большинством в Совете Европы — МИД России
Более сотни студентов крупнейшего вуза Прибалтики, Тартуского университета, выступили против решения Совета учебного заведения об отказе в приеме на учебу гражданам РФ и Белоруссии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.
Читайте также: Студенты Тартуского университета против дискриминации граждан РФ
Немецкий город Дуйсбург и международная организация «Породненные города» выступили за сохранение дружеских связей с Пермью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Пермского края.
На имя главы Перми Алексея Дёмкина поступило письмо из города-побратима. Акцент сделан на важности сохранения добрых отношений в период специальной военной операции России в защиту населения Донбасса.
Как сообщает портал rifey.ru, городской совет Оксфорда заявил о разрыве соглашения о побратимских отношениях с Пермью. Причиной стала военная спецоперация России. В свою очередь, мэр Перми выступил за сохранение дружбы с Оксфордом, который является одним из первых городов-побратимов столицы Пермского края.
«Побратимство всегда было вне геополитики, оно основано на связях между людьми. Мы разделяем единые человеческие ценности, и я вместе с жителями Перми выражаю надежду, что наши конструктивные отношения, доказавшие свою прочность, помогут сохранить живой канал взаимодействия и в трудные времена», — сказал Алексей Дёмкин
Читайте также: Немецкий город выступил за сохранение побратимских связей с Пермью
Средства массовой информации, которые сообщают правду о происходящем на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение, подвергаются давлению со стороны европейских стран. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.
Ажиотажный спрос на сахар и крупы, такой же, как был в первую волну пандемии, зафиксировали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.
Отмечается, что повышенный спрос, кроме как желанием жителей закупить продукты «про запас на всякий случай», ничем не подкрепляется.
Подробности в материале: В Самарской области назвали причину повышенного спроса на крупы и сахар
Совет Европы из важнейшей международной площадки для равноправного диалога давно превратился в марионеточную структуру, используемую для продвижения оголтелой русофобии, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме рады отказу от участия в Совете Европы
В Саратовской области создан региональный ситуационный центрдля оказания помощи бизнесу.
УФНС начинает сбор информации от налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем. Это сделано для того, чтобы выработать меры поддержки для бизнеса.
Обратиться в центр можно по следующим темам: сокращение выручки, рост себестоимости продукции, рост цен на товары, используемые при производстве, проблемы с внешнеторговыми операциями и поставками на внутреннем рынке, финансовые проблемы и другие вопросы.
Обращения принимаются по телефону
«ВКонтакте запускает крупнейшую программу поддержки авторов в истории компании: блогеры получат 100% дохода от показов рекламы, говорится в сообщении компании.
В Российском сегменте Telegram уже искренне радуются новым санкциям Запада.
Читайте также: «Па-ра-па-пам!» — телеграм-каналы ожидают национализации McDonald’s
Японская компания Toyota не планирует уходить с российского авторынка, сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Читайте подробнее: Toyota объяснила приостановку производства в Санкт-Петербурге
Японская корпорация Toyota прекратила работу своего автомобильного завода в Санкт-Петербурге. Об этом 10 марта сообщили в штаб-квартире компании в Токио.
Читайте подробнее: Toyota прекратила производство автомобилей на заводе в Петербурге
Hugo Boss закрывает магазины в России, а также приостанавливает онлайн-торговлю на территории страны.
Не рассчитывать только на смартфон или другой гаджет в качестве единственного источника списания средств для оплаты проезда в общественном транспорте рекомендовали в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что при бесконтактной оплате проезда с применением «умных часов», смартфонов и других гаджетов с использованием сервисов SberPay, GooglePay, GarminPay, ApplePay, SamsungPay могут фиксироваться технологические сбои.
Читайте подробнее: В Самаре предупредили о сбоях при оплате проезда при помощи смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращениям граждан проверяет обоснованность повышения цен на товары в торговой сети «Технопарк-Центр», сообщили 10 марта в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: ФАС России проверит обоснованность повышения цен на технику
Hugo Boss объявила о закрытии магазинов и приостановке онлайн-торговли на территории России.
Посевные площади планируют увеличить в 2022 году в Хакасии. Об этом сообщили 10 марта в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Всего местные сельхозтоваропроизводители планируют засеять 222 тысячи га. Это на 7400 га больше, чем в 2021 году.
Читайте подробнее: В Хакасии планируют увеличить посевные площади
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».
Подробности в материале: Боррель призвал жителей ЕС мёрзнуть ради снижения зависимости от России
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного рейтинга РФ. Об этом 10 марта говорится в сообщении на сайте агентства.
Читайте также: Агентство Moody’s понизило рейтинги 39 российских финансовых организаций
Новые антикризисные меры поддержки предприятий добавят к существующим в Башкирии. Об этом 10 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
Он отметил, что в течение двух лет пандемии был накоплен хороший опыт по поддержке предпринимателей, которые хотят и умеют работать. За это время в Башкирии выросло число предпринимателей, компании продолжают расширять свои производства и создавать новые рабочие места. Так, в 2021 году в республике появилось 26,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.
Об этом: Глава Башкирии рассказал о новых мерах поддержки предприятий
Санкции со стороны международного сообщества ставят под угрозу устойчивое развитие российской сферы туризма и особенно ее международной составляющей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила профессор, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса финансового университета Татьяна Розанова.
Об этом: Эксперт объяснила, переживет ли туристическая отрасль РФ жесткие санкции
В Курской области для поддержки промышленных предприятий увеличат финансирование региональных фондов развития промышленности и микрофинансирования, а также регионального центра инжиниринга. Пакет региональных мер поддержки бизнеса будет утверждён на первом заседании штаба по повышению устойчивости экономики Курской области, которое состоится 11 марта.
Подробности в материале: В Курской области увеличат финансирование фондов развития промышленности
Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске крупнейшей программы поддержки авторов. Блогеры получат весь доход от показа рекламы, сообщает пресс-служба компании.
«Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации — таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов», — пояснили в пресс-службе.
Об этом: Соцсеть «ВКонтакте» передаст блогерам весь доход от показа рекламы
Американский президент Джо Байден своим запретом на импорт российских энергоносителей наказал простых жителей США. Такое мнение 10 марта высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Читайте также: В США осудили запрет Байдена на импорт российских энергоносителей
Мало кто из иностранных предпринимателей, работающих в России, уходит добровольно. Каждый пытается придумать форму как на словах уйти, а на деле остаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Читайте подробнее: Ушли в никуда: через год иностранные компании вряд ли вернутся в Россию
Около 180 самолётов переведено в российский реестр, в том числе самолёты «Аэрофлота», «Победы», «Ютэйр» — Росавиация.
Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок, заявили в Минздраве РФ.
Настало время, когда все обнажается и мы приходим к пониманию, что те, кого считали партнерами, далеко не партнеры и недружеские отношения питают к нам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, на это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.
Читайте также: Володин ответил США по бизнесу: «Вы нам другого выхода не оставили»
Изменение курса рубля приводит к заметному удорожанию продукции отечественного сельского хозяйства. Об этом 10 марта заявил глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы.
Читайте подробнее: Глава ФАС оценил зависимость российского сельского хозяйства от импорта
Нацбанк Украины обратился к иностранным банкам с призывом прекратить операции с российскими картами «Мир».
Подробности в материале: Украина просит Турцию и Вьетнам прекратить операции с картами «Мир»
Россия больше не будет участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий западных стран, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Читайте также: МИД РФ: Москва не будет участвовать в Совете Европы
Госдума на заседании 11 марта обсудит второй пакет мер поддержки граждан и бизнеса на фоне новых санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Читайте также: Володин: все фракции Госдумы поддержали Путина и военных
Экс-губернатор Новосибирской области, ныне сенатор Владимир Городецкий, попавший под санкции Евросоюза, назвал это событие незначительным. Он заявил, что не собирался выезжать и счетов за рубежом у него нет.
Подробности в материале: Новосибирский сенатор оценил наложенные на него санкции
Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолётов лизингодателям, сообщает Росавиация.
Американский производитель обуви Crocs приостанавливает розничную деятельность в России и импорт продукции в страну на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте компании.
Во Франции рост цен на топливо из-за ситуации на Украине вынуждает жителей смешивать бензин с этиловым спиртом, сообщает Le Monde.
Читайте также: Жители Франции для экономии начали смешивать бензин со спиртом
Ситуация с российскими самолётами не скажется на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации.
Законопроект о регулировании цен Госдума может обсудить в первом чтении на заседании 11 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Госдума 11 марта обсудит госрегулирование цен
Японская косметическая компания Shiseido Group заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 10 марта в соцсетях.
Подробности в материале: Shiseido Group приостановит поставки косметики в Россию
ФАС России проводит в регионах 217 проверок по фактам завышения розничных цен. Было выдано 22 предупреждения и предостережения, в том числе за публичные заявления, направленные на создание ажиотажного спроса, заявили в ведомстве.
Дефицита лекарств, а также изделий медицинского назначения в аптеках Самарской области нет. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Сообщается, что в аптечных сетях фиксируется повышенный спрос на лекарства. Многие жители намерены сделать запасы.
Читайте также: В Самарской области сообщили об отсутствии дефицита лекарств в аптеках
В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров первой необходимости. Указанный в сообщении запас продовольствия на складах — неснижаемый. Все поставщики выполняют свои обязательства в срок, обеспечивая необходимым ассортиментом.
Терминал D московского аэропорта «Шереметьево» на время прекратит работу в связи с ситуацией в отрасли. Об этом сообщил 10 марта источник в одной из российских авиакомпаний.
Читайте также: Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D
Нарушение логистических цепочек и сбои в поставках сырья и комплектующих вынудили ряд предприятий Ленинградской области приостановить работу, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе заместителя председателя правительства Ленобласти — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.
Читайте подробнее: Ряд предприятий Ленобласти приостановил работу из-за нарушений в логистике
С прилавков магазинов в Приморье исчез сахар-песок — за последние несколько дней спрос на сахар увеличился на 400%. Министерство промышленности и торговли просит приморцев не закупать товары впрок.
США предлагают европейцам умереть за американские интересы, но место ушедших компаний будет занято. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: Миронов: США предлагают европейцам умереть за американские интересы
Американский производитель обуви Crocs приостановит деятельность в России, сообщается 10 марта на сайте компании.
Подробности в материале: Crocs приостанавливает продажи в России
Проведение всех мероприятий, которые проходят в рамках перекрестного Года музеев России и Италии, открытого осенью минувшего года, приостанавливается. Об этом 10 марта сообщает итальянское министерство культуры.
Читайте подробнее: В Италии приостановили все мероприятия с участием российских музеев
Стоимость авиабилетов не изменится из-за ситуации с российскими самолётами, сообщили в Росавиации.
Читайте также: Росавиация: ситуация с самолётами не скажется на ценах авиабилетов
Строительство одного из крупнейших в мире комплексов по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге в Ленинградской области не останавливается, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.
Основные мировые производители инсулина намерены продолжить свою работу и поставки на российском рынке. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Подробности в материале: Иностранные компании продолжат поставлять инсулин в Россию — Минздрав РФ
Генеральная прокуратура России поручила прокурорам в регионах проверить обоснованность формирования цен на лекарства. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Читайте также: Генпрокуратура РФ проверит обоснованность формирования цен на лекарства
Минэкономики России опубликовало 9 марта информацию о текущей ценовой ситуации. По данным ведомства, за неделю c 26 февраля по 4 марта 2022 года инфляция составила 2,22% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Основной вклад в инфляцию внес рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) при удорожании легковых автомобилей, а также электро‑ и бытовых приборов. На продовольственные товары цены выросли на 0,83% за счет как удорожания плодоовощной продукции, так и других продуктов питания. В секторе туристических и регулируемых услуг темп роста цен составил 1,97%.
Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича.
Темпы роста цен на продовольственные товары составили 0,83% преимущественно за счет продуктов питания, за исключением овощей и фруктов (0,52%). На отчетной неделе сохранился рост цен на сахар, мясопродукты, масла и жиры, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, яйца. На плодоовощную продукцию цены выросли на 2,85%.
Основное влияние на инфляцию оказал рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) в связи с ослаблением курса рубля, а также повышенным спросом на ряд товаров. Так, на отчетной неделе рост цен на легковые автомобили составил 15,70%, на электро‑ и бытовые приборы — 11,66%, строительные материалы — 1,81%, медицинские товары — 4,71%. Сдерживающее влияние оказал сохраняющийся вторую неделю подряд околонулевой рост цен на автомобильный бензин.
В государственном реестре гражданских воздушных судов России с конца февраля нынешнего года зарегистрировано 180 самолетов. Об этом 10 марта рассказал в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
Читайте также: Почти 180 самолетов перевели в российский реестр — Росавиация
В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 1,97% при удорожании услуг зарубежного туризма на 28,67%. Сдерживающее влияние на прошедшей неделе c 26 февраля по 4 марта 2022 года оказало снижение цен на санаторно-оздоровительные услуги (-0,44%).
Российские пользователи пока не смогут пользоваться платёжной системой Google Play и покупать приложения компании. Об этом говорится в сообщении американской корпорации.
«В связи с нарушениями работы платёжных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни», — предупредили в компании.
Подробности в материале: Google приостановит работу своего магазина приложений в России
Ведущаяся в настоящее время против России экономическая война является беспрецедентной. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: против России идет беспрецедентная экономическая война
Выход России из Совета Европы означает её выход из всех механизмов, в том числе ЕСПЧ. Об этом сообщил 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков прокомментировал выход России из Совета Европы
В Кемеровской области прошло первое заседание штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения. Руководители торговых сетей, сельхозпроизводители и представители надзорных органов обсудили цены на базовые продукты.
Читайте подробнее: Продуктов питания на складах достаточно — власти Кузбасса
Ситуационный центр для оказания помощи бизнесу появился в Саратовской области. Как отметил вице-губернатор Роман Бусаргин, обратиться в региональный ситуационный центр можно будет в случае сокращения выручки, при росте себестоимости продукции, цен на используемые при производстве товары, проблемы с поставками на внутреннем рынке и внешнеторговыми операциями, финансовые трудности и не только.
Читайте также: В Саратовской области создан ситуационный центр для помощи бизнесу
Мировые рынки.
В феврале индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций) повысился на 3,9% м/м и на 20,7% г/г (+1,3% и +19,3% в январе). В наибольшей степени по сравнению с январем подорожали растительные масла (+8,5%) и молочная продукция (+6,4%). Единственным товаром, стоимость которого снизилась, стал сахар (-1,9%).
На неделе с 25 февраля по 4 марта на мировых рынках продовольствия наблюдался резкий подъем цен. Пшеница в США и Франции подорожала на 59,9% и 32,0%, кукуруза — на 14,7%, сахар — в среднем на 7,9%, масла и масличные — на 5,4−16,5% (неделей ранее изменение цен составило от — 1,8% до +8,8%, в феврале — от — 8,1% до 13,5%). Исключение составили говядина и свинина, котировки которых понизились на 4,3% и 3,1% соответственно (-3,3% и — 5,2% неделей ранее; +2,2% и +17,2% в феврале). В среднем продовольственные цены в мире в марте превысили свой прошлогодний уровень на 25,5%.
На мировом рынке удобрений на текущей неделе существенно повысилась стоимость азотных и калийных удобрений — на 14,4% и 6,0% (+31,5% и +1,5% неделей ранее; — 12,4% и — 3,0% в феврале). Стоимость смешанных удобрений, как и на прошлой неделе, не изменилась (+1,4% в феврале). В годовом выражении мировые цены на удобрения в марте увеличились на 17,0−110,0%.
На мировом рынке черных металлов на неделе с 25 февраля по 4 марта фьючерсные и спотовые цены на железную руду увеличились на 15,4% и 13,9% (-11,8% и +2,4% неделей ранее; +5,3% и +4,4% в феврале). Стоимость металлолома (Турция) и арматуры (Лондон) выросла на 21,6% и 13,3% (+1,6% и-0,5% неделей ранее; +7,3% и +5,6% в феврале). В годовом выражении железная руда на фьючерсном и спотовом рынках подешевела на 32,4% и 14,1%, лом черных металлов и арматура подорожали на 32,2% и 31,8%.
Уходящие из России компании должны заменят отечественные, это шанс для укрепления экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин рассказал, что будет на месте ушедшего из России бизнеса
В городах и районах Красноярского края по поручению губернатора Александра Усса будут созданы штабы по обеспечению устойчивости экономики. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Читайте также: Красноярский губернатор поручил «жёстко пресекать» необоснованный рост цен
Закрытие воздушного сообщения со странами Евросоюза и США лишь откроет широкие перспективы для развития внутреннего туризма в России. Такое мнение высказал глава Калмыкии Бату Хасиков.
Подробности в материале: Хасиков: «У Калмыкии большой туристический потенциал»
В Кемеровской области в настоящее время отмечается повышенный спрос на сахар, гречку и подсолнечное масло. По данным представителей торговых сетей, искусственный ажиотаж создали перекупщики, которые приобретали оптовые партии этого товара.
Об этом: В Кузбассе объяснили ограничение на продажу ряда товаров в одни руки
Министерство промышленности и торговли России предлагает ввести запрет на экспорт в государства из списка недружественных стран. Об этом 10 марта сообщает телеграм-канал министерства.
Читайте также: Минпромторг РФ предложил ограничить экспорт ряда товаров
Великобритания объявила о санкциях против семи олигархов и предпринимателей, включая Романа Абрамовича и Олега Дерипаску. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства 10 марта.
Подробности в материале: Британия ввела санкции против Абрамовича, Миллера и Костина
Продолжающийся поток санкций против России и демонстративный «временный» уход различных компаний с территории нашей страны уже стали предметом шуток в соцсетях. Не стали пользователи молчать и об уходе Coca-Cola.
Читайте также: «Унитазы нечем чистить будет!» — сибиряки прощаются с Coca-Cola
Одним из способов, как США могли бы подтолкнуть Китай к тому, чтобы он принял участие в санкционном давлении на Россию, а также чтобы убедить Германию не ввозить больше российские энергоносители, стало бы предложение со стороны Вашингтона о том, что они частично компенсируют издержки странам, которые понесли непропорционально большие экономические потери. Однако такой шаг не кажется политически возможным в США.
Читайте: Сработают ли санкции Запада против России без Китая? — Project Syndicate
В Кемеровской области все торговые сети приняли решение снизить размер наценки на социально значимые товары до 5−10%. Об этом было сказано на первом заседании штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения.
Подробности в материале: В Кузбассе торговые сети решили снизить размер наценки на социальные товары
Правительство России прорабатывает меры стабилизации экономики. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: «Турбулентная ситуация» — Песков об инфляции в России
Для стран, которые ведут против России экономическую войну, привлекательность в сфере инвестиций в нашей стране отходит на второстепенный план, однако она сохраняется для других стран, а рынок не терпит пустоты. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков прокомментировал уход из России иностранных компаний и инвесторов
Россия оказалась в беспрецедентной ситуации. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: «Такой экономической войны против нас ещё не было» — Песков
Бизнес стран, которые не ведут экономической войны против России, будет заинтересован расширять своё присутствие в России. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: «Рынок не терпит пустоты» — Песков об экономическом будущем России
В Архангельске в ответ на жёсткую санкционную политику западных стран были спущены флаги иностранных государств. Вместо них подняли российские триколоры и георгиевские флаги.
Читайте подробнее: В Архангельске иностранные флаги заменили на российский триколор
В Ульяновской области для поддержки предприятий планируется смягчить условия предоставления займов из фонда финансирования промышленности и реанимировать программы реструктуризации.
Читайте также: В Ульяновской области пересмотрят условия поддержки из фонда промышленности
Власти Великобритании включили в санкционные списки российских бизнесменов, а также глав крупных российских компаний и банков.
Читайте также: Британия заморозит активы Абрамовича, Сечина, Миллера и Дерипаски
Итальянская Eni приостанавливает закупку нефти и нефтепродуктов в России.
В рамках визита в Анталью С. В. Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Турции М. Чавушоглу и министром иностранных дел Украины Д. И.Кулебой.
МИД РФ.
Холодный мир лучше холодной войны — Лавров.
Европейский союз подошёл к границам возможных санкций в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Franceinfo.
Об этом: ЕС достиг предела возможных санкций против России, заявил Боррель
Республиканцы намерены закрыть для администрации США возможность закупать нефть в Иране и Венесуэле, соответствующий законопроект разработал сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Читайте также: В США хотят запретить Байдену импортировать нефть из Ирана и Венесуэлы
В Новокузнецке закрывающиеся рестораны иностранных торговых марок могут перепрофилировать. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов, отвечая на вопрос о судьбе потерявших работу горожан.
Подробности в материале: Мэр Новокузнецка предложил заменить фастфуд «котлетой по-русски»
Антимонопольщики зафиксировали ажиотажный спрос на гречку и сахар. В ФАС заявили, что в стране достаточно запасов этих продуктов.
Запчасти для самолетов отказался поставлять авиакомпаниям из России Китай. Об этом 10 марта рассказал в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
Читайте также: Китай отказался поставлять запчасти авиакомпаниям из России
Второй пакет мер поддержки граждан и бизнеса ожидается в Госдуме до 14:00, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«13 законов должны быть рассмотрены в этом пакете», — сказал он.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин не видит проблемы в уходе ряда западных компаний из России. Он считает, что это открывает дополнительные возможности для российских производителей.
Читайте подробнее: «Блины ничуть не хуже бургеров»: глава Новгородчины видит в санкциях плюсы
Жёстко пресекать каждый факт необоснованного повышения цен поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам совещания по вопросу мониторинга цен на товары первой необходимости 9 марта. Основной темой стала ситуация на потребительском и строительном рынках региона.
Читайте подробнее: Тульский губернатор поручил жёстко пресекать необоснованный рост цен
Центр финансовых исследований намерены создать в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы республики 10 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В распоряжении указано, что центр создается в форме автономной некоммерческой организации, его учредителем станет министерство финансов Башкирии.
Читайте также: В Башкирии создают центр финансовых исследований
Законопроект, направленный на ускорение ввода в обращение лекарств на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Законопроект о ввозе лекарств на фоне санкций внесен в Госдуму
Россия находится в условиях шокового воздействия на экономику извне, подобной экономической войны против страны ещё не было. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 10 марта журналистам.
«Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия — они будут минимизироваться», — добавил Песков.
Об этом: Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на экономику России
Россия сама позаботится о своей экономике, власти страны этим занимаются, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В России затруднен доступ к сайту платежной системы «Мир», передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Затруднен доступ к сайту платежной системы «Мир»
Автомобильный завод японской корпорации Nissan приостанавливает свою работу в Санкт-Петербурге на три недели. Официальной причиной называются проблемы с комплектующими.
Читайте также: Завод Nissan приостановит работу в Петербурге на три недели
Молдавия из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций может столкнуться с дефицитом продуктов питания, топлива и удобрений. Об этом 10 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Молдавии грозит дефицит продуктов питания, топлива и удобрений — Додон
Законопроект о работе специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Об этом: Законопроект о новых льготах для российских офшоров внесен в Госдуму
В Татарии производство хлебобулочных и молочных изделий идёт в прежнем режиме, объёмы не снижены. Параллельно проходит плановая модернизация производств, что позволит увеличить объём и ассортимент выпускаемой продукции.
В республике фиксируется повышенный спрос по сахару и муке. Глава региона Рустам Минниханов поручил обеспечить достаточный уровень данных продуктов на полках магазинов и создать соответствующий резервный фонд, где будут формироваться запасы.
Об этом: В Татарии появится резервный фонд продуктов питания
Россия справится с введенными западными странами санкциями, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом: Лавров — о введенных санкциях: «Мы справимся, обязательно справимся»
Россия больше не будет зависеть от западных компаний, заявил Лавров. Также глава МИД РФ заявил, что Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.
Законопроект о переносе сроков вступления в силу законодательных актов, содержащих наиболее обременительные обязательные требования, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду технологических ограничений, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Из-за санкций Госдума отложит вступление в силу обременительных требований
Деньги за отмененные экзамены IELTS и TOEFL возвращать не собираются.
Читайте также: Названа причина отмены Кембриджских экзаменов в России
Законопроект, которым предусматривается ряд упрощений в регулировании импорта товаров на территорию России, таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Законопроект об упрощении импорта товаров и алкоголя в РФ внесен в Госдуму
Законопроект, обусловленный необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан и российских юридических лиц, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума обсудит упрощение строительства и оплату долгов за ЖКХ
Зарубежным компаниям, объявившим об уходе с российского рынка, будет непросто вернуться. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения», — написал Медведев.
Читайте также: Медведев пригрозил ушедшим из России компаниям трудностями
Законопроект, направленный на нивелирование последствий санкций в валютной сфере, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума на фоне санкций уточнит валютное регулирование
Россия никогда не использовала поставки нефти и газа в качестве оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: России никогда не использовала нефть и газ в качестве оружия
В Ростовской области подготовлен «скоропомощной» проект антикризисных мер, которые позволят поддержать экономику в условиях санкций. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 марта.
Подробности в материале: В Ростовской области подготовили «скоропомощной» проект антикризисных мер
Россия сможет справиться с возникшими из-за ухода зарубежных компаний сложностями. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем», — сказал Медведев.
Читайте подробнее: Медведев передал привет «Макдоналдсу»
Санкции против России будут ускорять девальвацию евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор кафедры государственное и муниципальное управление финансового университета при правительстве РФ Никита Попадюк.
Об этом: Эксперт не исключил падения системы евро из-за антироссийских санкций
Решение западных компаний об уходе с российского рынка связано сугубо с политическими реалиями. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка. Хотя, казалось бы, они давно наладили здесь успешный бизнес, который приносил им немалый доход. Решение никак с бизнесом и не связано — чистая политика», — написал Медведев.
Читайте также: Медведев назвал «дебильными» санкции Запада
Законопроект, направленный на обеспечение финансовой стабильности России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума на фоне санкций введет спецрегулирование на финансовом рынке
Из-за введенных Европейским союзом санкций в сфере воздушного транспорта, письма, посылки и почтовые денежные переводы в Россию и Белоруссию из стран Прибалтики не отправляются. Об этом старший референт Отдела электронной связи и почты Министерства сообщения Латвии Инесе Пакуле сообщила местному порталу bb.lv.
Читайте подробнее: Почта Латвии: письма в Россию и Белоруссию пока не отправляются
Западным политикам требуется оказать жёсткое давление на акционеров компаний, которые уходят из России, однако они не учитывают потенциальные убытки бизнеса. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», — сказал Песков.
Подробности в материале: Медведев назвал истинную цель «политиканов» Запада
Россия предпримет все меры, чтобы достичь полной независимости от Запада. Об этом 10 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Россия сделает всё для полной независимости от Запада — Лавров
Западным политикам требуется оказать жёсткое давление на акционеров компаний, которые уходят из России, однако они не учитывают потенциальные убытки бизнеса. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», — написал Медведев.
Читайте подробнее: Медведев назвал истинную цель «политиканов» Запада
Законопроект, направленный на обеспечение устойчивого бесперебойного функционирования транспортного комплекса, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Законопроект, призванный защитить транспорт от санкций, внесен в Госдуму
Конфликт на Украине может обернуться для европейской экономики большим ущербом, чем пандемия коронавируса. Об этом генеральный директор немецкого концерна Volkswagen Герберт Дисс заявил в интервью газете Financial Times.
«Глава крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen предупредил, что затянувшийся конфликт на Украине может оказаться гораздо хуже для экономики региона, чем пандемия коронавируса», — говорится в публикации.
Читайте также: Глава Volkswagen: конфликт на Украине принесёт больше проблем, чем COVID
Россия должна симметрично ответить на уход зарубежных компаний с российского рынка. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Недавно я писал о том, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. И говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию. То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране», — написал Медведев.
Об этом: Медведев считает, что зарубежные компании бросили своих работников
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил национализацию имущества ушедших из страны западных компаний.
Читайте также: Медведев допустил национализацию имущества ушедших из России компаний
Законопроект о новых правилах предоставления субвенций регионам правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума поменяет правила предоставления субвенций регионам
Покупка российского газа обходится госбюджету Латвии в половину ее нынешнего военного бюджета, это положение надо менять. Об этом заявил руководитель ревизионной комиссии парламента Латвии Рейнис Знотиньш.
Читайте также: Парламент Латвии обсудил способы, как избавиться от нефти и газа из РФ
Филиппины пока не намерены отказывать от закупки вертолётов у России, сообщает 10 марта Филиппинское агентство новостей.
Об этом: Филиппины не откажутся от закупки у России вертолётов Ми-17
Законопроект, направленный на налоговую поддержку физлиц на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Об этом: Госдума освободит физлиц от НДФЛ на некоторые доходы
Законопроект о налоге на роскошные машины правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Законопроект о пороге под транспортный налог для роскошных авто внесен в ГД
Санкции, объявленные против России из-за спецоперации по денацификации Украины, несут труднопредсказуемые угрозы и для Армении. Об этом 19 марта сообщил журналистам новоизбранный президент Армении Ваагн Хачатрян.
Читайте подробнее: Президент Армении сообщил об угрозах стране из-за антироссийских санкций
Германская компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, говорится 10 марта в заявлении компании.
Об этом: Жителей Германии предупредили о повышении цен на газ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 11 марта в Москве переговоры. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба белорусского президента.
Читайте также: Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 11 марта
Законопроект, упрощающий регистрацию в специальных административных районах (САР)в том числе личных фондов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Об этом: Законопроект, упрощающий редомициляцию в САР, внесен в Госдуму
Пакет законопроектов о получении гражданства РФ и о предоставлении политического убежища внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Пакет законопроектов о гражданстве и убежище внесен в Госдуму
Власти Воронежской области не намерены сворачивать областную программу развития. Об этом написал в телеграм-канале 10 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«У Воронежской области к моменту, когда российская экономика начала перезагрузку, сложилась уникальная и позитивная ситуация. Мы — один из немногих регионов, у кого нет коммерческих кредитов в банках. Только бюджетные займы от Минфина и по линии Казначейства (они, кстати, краткосрочные). Тогда как у ряда других регионов ситуация ровно противоположная: их долговая нагрузка превышает доходы», — написал Гусев.
Подробности в материале: Воронежская область не намерена сворачивать программу развития — губернатор
Финансовый рынок России стал одной из главных мишеней новых антироссийских санкций, направленных на то, чтобы посеять панику у его участников и нарушить нормальную работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев («Единая Россия»). Так он прокомментировал решение ЦБ РФ ограничить выдачу средств с валютных вкладов.
Подробности в материале: Депутат Госдумы рассказал, как власти РФ поддержат население и бизнес
«Великий исход» иностранных компаний с рынка России прокомментировал 10 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Об этом: Медведев передал привет компании «Макдоналдс», решившей уйти из России
В Берлине с 1 мая газ дорожает для жителей на 26% — заявление компании GASAG.
Собянин заявил, что в течение полугода-года всю сеть McDonalds можно заместить отечественными предприятиями. Продукты в сети на 99% поступают от российских поставщиков.
Цитата канала «Говорит Москва».
Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.
Власти Великобритании заморозили все активы российского бизнесмена Романа Абрамовича, ему запрещены сделки с британскими физическими и юридическими лицами, введен запрет на поездки и введены транспортные санкции.
Об этом: Власти Британии запретили Абрамовичу сделки с юридическими лицами
В течение полугода-года сеть ресторанов McDonalds, приостановивших работу в России, можно заместить отечественными предприятиями. Об этом 10 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Читайте также: Собянин: сеть McDonalds можно полностью заместить в течение года
Национальный банк Украины обратился к руководству центральных банков Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Турции и Вьетнама с просьбой прекратить обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир».
Об этом: Нацбанк Украины просит Киргизию не обслуживать российские карты «Мир»
Закупку российской нефти приостановила итальянская компания Eni, являющаяся крупнейшей в Италии. Об этом 10 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы компании.
Подробности в материале: Итальянская компания Eni приостановила закупку российской нефти
Правительству Киргизии необходимо пригласить в республику представительства зарубежных компаний, решивших уйти из России из-за ситуации вокруг Украины — депутат Жусупбек Коргонбай уулу.
Подробности в материале: Депутаты предлагают позвать в Киргизию зарубежные фирмы, уходящие из России
В Германии компания Gasag предупредила потребителей о росте цен на газ. Информация об этом опубликована на сайте компании.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, которая заявила о приостановке работы своих заведений в России, можно заменить отечественными предприятиями. Об этом 10 марта на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Подробности в материале: Собянин уверен в возможности «спокойно» заменить McDonald’s в России
Несмотря на введённые странами Запада антироссийские санкции, все иностранные фармацевтические компании продолжают работать в России — министерство здравоохранения Нижегородской области.
Читайте подробнее: Нижегородский минздрав опроверг риски дефицита лекарств из-за санкций
Некоторые товары и оборудование, ранее ввезённые в Россию из-за границы, запрещается вывозить из страны до конца 2022 года. Их перечень определён, сообщает 10 марта пресс-служба правительства РФ.
В перечень вошли более 200 наименований товаров, в том числе технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства и электрическая аппаратура.
«Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке», — пояснили в правительстве.
Читайте подробнее: Правительство России определило перечень товаров, запрещённых к вывозу
Власти Москвы разработали план первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях западных санкций. Об этом 10 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
В своей публикации глава города отметил, что столичные власти находятся в постоянном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Этот диалог позволил установить главные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления.
Читайте подробнее: Собянин анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Москве
Правительство России утвердило список ранее ввезенного в страну оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства.
Читайте подробнее: Правительство РФ определило перечень временно запрещенных к вывозу товаров
В Чувашии в связи с санкциями создали оперативный штаб во главе с минфином, который будет отвечать за «результативность закупок».
Читайте также: Чувашия сформировала оперативный штаб по проведению закупок
Государственная корпорация «Роскомос» в настоящее время ведет диалог с частными космическими компаниями и стартапами. Об этом 10 марта сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Роскосмос ведет диалог с частными космическими компаниями — Рогозин
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» в этой стране объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады.
Об этом: Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности
Для поддержки экономики Москвы особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения. Об этом 10 марта написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
По его словам, власти столицы уже подготовили перечень мер поддержки экономики города. В рамках него определено несколько приоритетных направлений.
Подробности в материале: Собянин рассказал, как власти планируют помочь экономике Москвы
Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое мнение высказал 10 марта генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с депутатами Госдумы от ЛДПР, видеозапись которой распространила пресс-служба партии.
Подробности в материале: Рогозин: МКС развалится до 2030 года
Свою деятельность на территории России приостанавливает компания Uniqlo, которая является одним из наиболее крупных в Японии производителей и ретейлеров одежды. Об этом 10 марта сообщается на сайте японской компании Fast Retailing Co., управляющей сетью магазинов Uniqlo.
Читайте также: Компания Uniqlo временно приостанавливает свою деятельность в России
Турции крайне выгодны нынешние экономические отношения с Россией, а присоединение к антироссийским санкциям приведёт лишь к огромным потерям для Анкары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев.
Читайте также: Эксперт: Эрдоган не может себе позволить разорвать связи с Россией
Эстония пока не будет выдавать российским гражданам туристические визы. Такое решение связано с событиями на Украине, сообщила эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс 10 марта на пресс-конференции правительства.
«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации», — сказала Лийметс.
Читайте также: Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам России
После введения западных санкций против России обширный российский рынок освободился для турецких товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев.
Читайте подробнее: Политолог: Уход европейцев с российского рынка очень выгоден туркам
Сотрудничество в рамках БРИКС и тему российской специальной военной операции на Украине обсудили 10 марта в ходе телефонных переговоров президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза, сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: Глава ЮАР позвонил Путину по поводу Украины и сотрудничества в рамках БРИКС
Российские предприятия могут попытаться использовать Грузию, чтобы обойти санкции. Об этом 10 марта заявил журналистам генеральный секретарь оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе.
Читайте также: Российский бизнес попытается обойти санкции с помощью Грузии — Джапаридзе
Евросоюз, Исландия и Норвегия приостанавливают всю деятельность международной программы сотрудничества «Северное измерение» с участием России, а также имеющей статус наблюдателя Белоруссии. Об этом 8 марта сообщило представительство ЕС в Белоруссии.
Читайте подробнее: ЕС и партнёры заблокировали «Северное измерение» из-за России и Белоруссии
Сборку автомашин возобновляет АвтоВАЗ. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сообщается, что для недопущения значительного уменьшения уровня доходов сотрудников работа завода будет продолжаться, несмотря на кризис с поставками некоторых электронных компонентов.
К введению новых антироссийских санкций призывает польский президент Анджей Дуда 10 марта. Такое заявление польского лидера прозвучало после его встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис.
Об этом: Глава Польши призвал к новым санкциям против России
Юридическая контора адвоката Чедомира Стойковича из Белграда приняла решение «самостоятельно ввести санкции против Российской Федерации» из-за ее «нападения на суверенное государство — Украину». Об этом говорится в сообщении юридической канторы, распространенном 9 марта.
Читайте также: Юридическая контора из Сербии ввела «санкции против России»
Для бесперебойной работы предприятий на территории Москвы власти города планируют ввести ряд поблажек для исполнителей госудаственных контрактов. Об этом 10 марта написал в своем официальном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности планируется предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку до шести месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Также городские власти намерены установить мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда.
Об этом: Авансы по госзаказам в Москве планируют поднять до 70%
Известный петербургский бизнесмен, глава девелоперской компании Fort Group Максим Левченко предложил властям выходить на прямой диалог с иностранными компаниями для того, чтобы совместными усилиями помочь предприятиям с иностранным капиталом остаться в России и продолжить работу.
Об этом: Петербургский бизнесмен предложил начать диалог с иностранными компаниями
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила Россию в якобы ложных заявлениях о спонсируемых Штатами биоисследованиях на территории Украины, написав 10 марта гневный твит.
Читайте подробнее: Псаки назвала новость о химоружии на Украине уловкой России
Попытки спекулировать и наживаться на необоснованном завышении цен недопустимы, об этом 10 марта в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Глава Крыма о спекулянтах: «Крысиную возню надо пресекать»
Компания «Ашан» не планирует прекращать свою деятельность в России. Об этом 10 марта корреспонденту ИА REGNUM заявили в самой организации.
«Нет. Работаем в прежнем режиме», — ответил представитель компании на вопрос о том, не собираются ли «Ашан» уходить с российского рынка.
Защита внутреннего рынка и поддержание занятости — в числе приоритетов правительства на настоящий момент. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Об этом: «Занятость» — Мишустин назвал главные задачи антикризисной политики
Правительство будет тщательно мониторить поведение иностранных компаний на российском рынке. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Большинство западных фирм приостановили работу временно — Мишустин
В основу антикризисной политики будет положена максимальная свобода хозяйственной деятельности. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Об этом: «Максимальная свобода» — Мишустин о базовом принципе антикризисной политики
Призывы руководства стран, которые ввели санкции в отношении России, к своему населению с просьбой «затянуть пояса» выглядят странно. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент страны Владимир Путин.
«Что касается стран, которые предпринимают недружественные шаги, то они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, указывают на санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшений у них. Это странно выглядит — мы свои обязательства в области поставки энергоресурсов выполняем. Всё, в полном объёме, всё, что мы должны поставлять, мы поставляем потребителям и в Европе, и в других регионах мира. Полная загруженность даже в ГТС Украины», — сказал Путин.
Читайте также: Путин призвал другие страны не валить свои проблемы на Россию
Россия непричастна к повышению цен в США. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент страны Владимир Путин.
«Объявили, что закрывают импорт российской нефти. Цены там высокие, инфляция беспрецедентно высокая, результаты своих ошибок пытаются свалить на нас. Это очевидная вещь, потому что поставки российской нефти в США не превышают 3%. Мы тут ни при чём!» — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин обвинил США в обмане собственного населения
Вариант антикризисной программы рассматривается странами ЕС на фоне ситуации с антироссийскими санкциями и их последствиями для европейцев, сообщает 10 марта пресс-служба Европейской комиссии.
Читайте подробнее: Брюссель разослал в страны ЕС программу спасения экономики
В Татарии наблюдается ажиотажный спрос на медикаменты, при этом реального дефицита лекарств в аптеках нет.
«Мы наблюдаем ажиотажный спрос, за последние 10 дней объемы реализации в отдельных аптечных учреждениях превысили более чем в два раза ежедневный обычный спрос», — отметила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева, подчеркнув при этом, что на государственном аптечном складе имеется запас лекарств на сумму более 2 млрд рублей.
Об этом: В Татарии аптечная сеть обеспечена запасами лекарств
Программа возврата до 50% стоимости путёвок в детские лагеря будет перезапущена. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Об этом: Путин: в России перезапустят программу возврата стоимости путёвок для детей
О возможном ослаблении санкций против Венесуэлы на фоне потребностей США в нефти сообщает (со ссылкой на представителей американской администрации) 10 марта Bloomberg.
Читайте также: В США заговорили об ослаблении экономического давления на Венесуэлу
Одним из главных приоритетов российской экономики является стабилизация финансовой системы. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
«Первоочередной приоритет — стабилизировать финансовую систему и обеспечить её работу. Мы приняли ряд мер — в частности, по контролю за оттоком капитала из страны. Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях», — сказал Силуанов.
Об этом: Силуанов назвал приоритеты экономики России в условиях санкций
Выпуск продукции АПК в 2022 году даже превысит уровень выпуска предыдущего года. Об этом 10 марта глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Патрушев: Россия полностью обеспечила свою продовольственную безопасность
Депутат Государственной думы от «Партии Роста» Оксана Дмитриева: «Считаю, что для сдерживания роста цен в России нужно отказаться от налогового манёвра, который был нам предписан ВТО».
Читайте также: Для сдерживания цен в России предлагают держать их ниже мировых
В России повторяется ситуация образца марта 2020 года, когда во всём мире началась пандемия коронавируса, и в магазинах периодически в небольших количествах отсутствовали какие-либо продукты. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Наша приоритетная задача — обеспечить поставки товара на прилавки. Здесь помогает опыт первой волны ковида. Совместный контроль сети позволяет балансировать спрос и предложение. Это подтверждают и сами магазины, и данные ФАС. Могут быть паузы с поставкой в магазины, но это связано с перестройкой поставок. В сетях сформированы достаточные запасы. По сути, мы повторяем опыт марта 2020 года, когда на стабилизацию ситуации ушли считанные дни», — сказал Мантуров.
Читайте подробнее: Мантуров сравнил ситуацию в магазинах с первой волной пандемии
Предпринимательская инициатива в России в условиях санкций должна быть максимально освобождена. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Нужно максимально освобождать предпринимательскую инициативу. Нужно снять ограничения по ярмаркам, рынкам, свободный доступ на них частных подворий», — сказал Мантуров.
Подробности в материале: Мантуров заявил о важности работы заводов на импортозамещение
Энергомашиностроительная компания Schneider Electric планирует остаться в России.
В дорожном строительстве 95% продукции составляет доля российского производства. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Читайте подробнее: РФ практически не зависит от импорта в дорожном строительстве — Хуснуллин
Предлагается организовать «зеленые коридоры» поставок лекарств в РФ по аналогии с теми, что уже действовали в условиях распространения первой волны COVID-19.
Читайте подробнее: Международные фармкампании готовы продолжить сотрудничество с Россией
Российское строительство останется драйвером экономики на фоне возникших трудностей. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Об этом: «Для нас это окно возможностей» — Хуснуллин о ситуации в строительстве
Россия готова работать со всеми партнёрами, которые сами того желают, и не собирается ни от кого закрываться. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин.
«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми партнёрами, которые этого сами хотят. Права тех, кто работает в России, должны быть надёжно защищены. Те, кто хочет закрывать производства, — нужно действовать решительно и не допускать ущерба для российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно переводить их во внешнее управление и передавать тем, кто работать хочет. Мы найдём легальное решение этих вопросов», — сказал Путин.
Об этом: Путин призвал действовать решительно в отношении уходящих компаний
Популярность работы на строительном рынке Санкт-Петербурга среди иностранных рабочих может снизиться из-за девальвации рубля. В скором времени стройки рискуют недосчитаться более 60% работников.
Читайте также: Стройки Петербурга могут потерять более 60% рабочих из-за девальвации рубля
Долг России состоял в поддержке жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от действий украинских вооружённых сил и националистов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин.
«Восемь лет эти люди вынуждены были жить в подвалах. Дети выросли, в школу пошли. Наш долг был — поддержать этих людей. Другого пути не было», — сказал Путин.
Читайте также: Путин поблагодарил жителей России за помощь беженцам из Донбасса
Санкции Запада рано или поздно всё равно были бы введены. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин.
«Мы обсуждаем вопросы преодоления последствий санкционной политики. Ещё раз подчеркну: не сомневаюсь, что санкции всё равно бы вводились. Более того, даже после развала СССР ещё многие санкции и ограничения и не прекращали действие. Они действовали и в отношении РФ бесконечно», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин заявил об отказе России от жизни в положении «согнутой спины»
В Саратовской области в настоящее время имеется запас в 1,5 млн тонн зерна, в том числе продовольственного. Годовая потребность региона в зерне для изготовления хлеба и мучных изделий не превышает 300 тыс. тонн. Также имеется 1,1 млн тонн подсолнечника, ежегодно производится 500 тыс. тонн растительного масла, потребность региона — 28 тыс. тонн в год. Сахара за год саратовцы потребляют 19 тыс. тонн, на заводах и складах сейчас имеется 11 тыс. тонн. До нового урожая запасов сахара более чем достаточно, успокоил жителей заместитель председателя регионального правительства Роман Ковальский.
Читайте подробнее: В Саратовской области готовы жёстко пресекать накрутку цен
Никаких иллюзий по поводу Запада у руководства России больше нет, а у народного большинства их никогда и не было, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 марта, комментируя высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Как сообщалось ранее, Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сделал ряд заявлений, сказав, в частности, что Россия вступила с Западом в бой за право быть на политической карте мира и что страна сделает всё для обретения полной независимости от Запада.
Читайте также: У России больше нет иллюзий по поводу Запада: о выступлении Лаврова
На предприятиях иностранных компаний, которые уходят из РФ, нужно вводить внешнее управление, чтобы люди не теряли рабочих мест, заявил 10 марта на совещании с членами правительства России президент страны Владимир Путин.
Читайте также: Путин заявил, что уходящим из России компаниям нужно внешнее управление
Американский банк Goldman Sachs прекращает все свои операции в России, став первым крупным банком с Уолл-стрит, покинувшим страну на фоне ситуации на Украине, сообщает Reuters.
Читайте также: Первый крупный банк с Уолл-стрит покидает Россию
Европейский центральный банк повысил свой прогноз по инфляции в странах еврозоны на ближайшие три года, сообщила глава регулятора Кристин Лагард.
Читайте также: ЕЦБ резко повысил прогноз по инфляции в еврозоне
В Госдуме предложенную президентом РФ новую выплату для семей с детьми от восьми до шестнадцати лет назвали актуальной и соответствующей потребностям миллионов семей в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Депутат Госдумы: благополучие семей с детьми — в центре внимания президента
Швейцарская компания «Nestle» продолжает выпускать продукцию на территории Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Подробности в материале: Компания Nestle продолжает работу в РФ
Турецкий производитель стеклотары «Русджам» продолжит работу на территории Вологодчины, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Читайте также: Турецкий производитель стеклотары остается на российском рынке
Западные санкции создают определённые проблемы для российской экономики, но они будут решены, заявил 10 марта на совещании с членами правительства России президент страны Владимир Путин.
Читайте также: Путин заявил, что Россия решит все проблемы внутреннего спроса
Информация, согласно которой Германия отчаянно противодействует отключению ПАО «Сбербанк» от системы SWIFT, несмотря на соответствующие призывы со стороны МИД Украины, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Экономики связаны» — ФРГ противится отключению Сбербанка от SWIFT
Решение правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрить второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, позволяющий вводить внешнее управление по суду в организациях, более чем 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Давно пора!» — народ России жаждет национализации
Администрация Белого дома готова выделить еще $50 млн для поддержки украинских беженцев через Всемирную продовольственную программу, сообщила вице-президент США Камала Харрис на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
Читайте также: США выделят Польше $50 млн на помощь украинским беженцам
Ведущий мировой страховой брокер и риск-консультант Marsh & McLennan объявил о прекращении работы в России.
Читайте также: Крупнейший страховой брокер Marsh & McLennan уходит из России
Для переговоров по ситуации на Украине прибыл в Россию с визитом бывший германский канцлер Герхард Шрёдер, пишет 10 марта Politico.
Читайте также: Герхард Шрёдер прибыл в Москву на встречу с Путиным
Radisson пока не обсуждает уход из России.
Читайте подробнее: Сеть отелей Radisson остается в России
Сеть гипермаркетов Metro продолжает работать в России, информации о планах приостановить деятельность внутри страны нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель компании.
«Все торговые центры Metro остаются на территории России и работают в штатном режиме», — сказал собеседник ИА REGNUM.
Подробности в материале: Metro продолжает работу в России
Международная организация-ретейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства и ремонта «Леруа Мерлен» не планирует закрывать свои магазины в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили по телефону горячей линии компании.
«Мы все работаем в стандартном режиме. Информация о том, что мы закрываемся, не соответствует действительности», — сказал собеседник ИА REGNUM.
Подробности в материале: «Леруа Мерлен» не планирует закрывать магазины в России
Технологический гигант LG Electronics не планирует уходить из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта сообщили в российском отделении компании.
Сам вопрос о возможности ухода южнокорейского производителя электроники и бытовой техники вызвал у сотрудников его российского филиала некоторое удивление, после чего они сообщили, что компания не планирует покидать российский рынок.
Подробности в материале: В компании LG ответили, останутся ли в России
Киргизские мигранты уже заняли в России нишу, уход с российского рынка некоторых зарубежных компаний, таких как McDonald`s или KFC, на них не скажутся, — министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев.
Читайте также: В Киргизии надеются, что массового возвращения мигрантов из России не будет
Повышение цен в США, инфляция связаны с действиями России на Украине, заявил 10 марта американский президент Джо Байден в своём письменном обращении к согражданам.
Подробности в материале: Байден обвинил Путина в инфляции в США
Ведущий австралийский эксперт по энергетике, генеральный директор энергетической консалтинговой компании EnergyQuest Грэм Бетьюн считает, что в настоящее время в Австралии высока вероятность того, что цены на бензин в стране поднимутся до 2,50 доллара за литр, поскольку рынок нефти испытывает давление из-за множества факторов, в частности из-за начала Россией специальной военной операции на территории Украины. Об этом 10 марта сообщил телеканал Nine News.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в борьбе со спекуляцией на потребительском рынке предлагает применять в отношении бизнеса «налоговые ножницы», выстригающие под корень финансовый смысл для необоснованных ценовых скачков. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Глава Зауралья предложил налоговые инструменты борьбы со спекулянтами
В Челябинской области будут изготавливать строительное стекло. Об этом сообщает региональный минпром.
Об этом: В Челябинской области будут выпускать строительное стекло
Все заводы и подразделения пивоваренного концерна Heineken продолжат работать как в Нижегородской области, так и на остальной территории России.
Читайте подробнее: McDonald’s и Heineken продолжают работать в Нижегородской области
В Курганской области строительство и ремонт социальных объектов продолжаются, несмотря на санкции. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности 10 марта.
Областным ведомствам поручено внести изменения в проектно-сметную документацию — импортные составляющие заменят на продукцию отечественных производителей.
Читайте подробнее: В гозаказах Курганской области импорт меняют на отечественные составляющие
Правительство Румынии объявило о проведении масштабных проверок автозаправочных станций по всей стране на предмет завышения цен на реализуемое топливо. Об этом 10 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
О приостановке поддержки в России сети ресторанов сообщили 10 марта в компании Burger King. Решение принято из-за ситуации на Украине.
Читайте подробнее: Burger King приостановил поддержку сети ресторанов в России
Госдума 11 марта рассмотрит ряд законопроектов, которые позволят поддержать граждан и экономику в условиях вводимых против России санкций, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин рассказал о втором пакете мер поддержки экономики России
В Марий Эл планируется в еженедельном режиме контролировать цены на продукты питания, строительные материалы и топливо. Эту тему обозначил глава республики Александр Евстифеев в ходе совещания, которое было посвящено вопросам оперативного реагирования на вызовы санкционного давления и минимизации его последствий.
«Необходимо мониторить не только цены на продукты, но и наполняемость полок в магазинах. Тогда не будет ажиотажного спроса на какой-либо вид товара, как, например, возник повышенный спрос на сахар», — констатировал глава региона.
Читайте подробнее: В Марий Эл будут еженедельно контролировать цены на продукты питания
Курсы доллара и евро по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 9 марта, снизились по отношению к рублю, ранее обновив исторические максимумы.
Читайте подробнее: Рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже
О приостановке экспорта из России сахара и зерна в страны ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) сообщает 10 марта Минэкономразвития. Запрет введён до 31 августа 2022 года. Под него подпадают пшеница, рожь, ячмень, кукуруза.
Читайте подробнее: Россия приостанавливает экспорт зерна и сахара
Заявление Еврокомиссии, согласно которому Европейский союз принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей, а также против 146 членов Совета Федерации РФ, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразил свою точку зрения 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Поднимают патриотизм в России» — сети о новых антироссийских санкциях ЕС
Начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. Предполагается, что Белый дом был вовлечен в данные исследования, однако администрация президента США Джо Байдена отрицает подобную информацию. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
Об этом: Соцсети США: Украина давно стала центром производства биооружия
Евросоюз должен быть последовательным и отказаться от закупок нефти и газа в России, заявил в четверг, 10 марта, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.
В противном случае получается, что «Россия использует деньги (полученные от Евросоюза — прим. ИА REGNUM) на оружие», добавил он.
Об этом: Либералы Италии требуют отказаться от нефти и газа из России
Продажа билетов гражданам России ограничена с 10 марта авиакомпанией Turkish Airlines, сообщает АТОР. Российские граждане не смогут купить билеты на рейсы из Турции в третьи страны.
Подробности в материале: Turkish Airlines ввела ограничения на продажу билетов для граждан России
Надо запомнить день голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, осудившей действия России на Украине, так как эта дата символически обозначает конец существования Организации Объединенных Наций. Такое мнение высказал ИА REGNUM македонский публицист и телеведущий Миленко Неделковски.
Читайте также: Македонский журналист: Россия принесет нам более справедливый мир
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил главу Белого дома Джо Байдена в потакании радикальным климатическим экстремистам, взявшим управление над Штатами на фоне исторического роста цен на газ и ситуации на Украине.
Читайте подробнее: Трамп обвиняет Байдена в рекордном росте цен на нефть в США
Конгресс США принял законопроект о запрете на импорт нефти, угля и газа из России. Кроме запрета на поставки энергоносителей и на прямые инвестиции в российский энергетический сектор, также предусматривается заморозка участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию в социальных сетях.
Подробности в материале: Соцсети: «В США компании взвинтили цены на нефть, прикрываясь Россией»
Минздрав Коми призвал жителей республики не скупать впрок лекарства, чтобы не создать искусственный дефицит.
Читайте также: Жителей Коми призвали не создавать искусственный дефицит лекарств
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 10 марта в эфире Makfaks заявил, что Северная Македония на 100% зависит от российского газа.
Об этом: Глава МИД Северной Македонии: мы на 100% зависим от российского газа
В России работают 447 итальянских компаний, заявил в четверг, 10 марта, глава итальянской ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи.
Общий оборот этих компаний — 7,4 млрд евро, общий объем накопленных инвестиций — 11 млрд евро.
Сейчас ввиду санкций со стороны ЕС и вероятного ответа властей России все эти компании, о которых никто из итальянских политиков не говорит ни слова, «брошены на произвол судьбы», добавил Бономи.
Подробности в материале: Бизнес Италии напомнил властям о миллиардах, брошенных в России
Администрация Белого дома заявила, что якобы российский лидер Владимир Путин виновен в рекордно высоких ценах на бензин в США, и пообещала, что президент Штатов Джо Байден сделает все возможное, чтобы американцы не испытывали «боль на заправках».
Читайте подробнее: «Не Путин ставит цены на нефть» — агитация Белого дома разбилась о соцсети
России якобы угрожает дефолт из-за новых санкций, которые были введены против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 10 марта в эфире телеканала CNBC.
Читайте также: Глава МВФ предупредила об угрозе дефолта в России из-за санкций
Норвежская нефтегазовая компания Equinor (прежнее название Statoil) временно прекратит закупать нефть, добытую в России. Об этом 10 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу организации Андерса Опедаля.
Санкционная политика Запада направлена на «удушение народа» России, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин в интервью «Известиям».
Об этом: МИД России обвинил Запад в попытках «удушить народ» санкциями
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 13 по 27 марта не будет осуществлять рейсы в Россию и из нее. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Об этом: Авиакомпания Pegasus на две недели прекратит полеты в Россию
На Камчатке для всех членов краевого правительства отменили отпуска из-за санкций и работы в штабном режиме.
Подробности в материале: Из-за санкций без отпусков остались члены правительства Камчатки
Для контроля за ценами в магазинах и наблюдения за ситуацией на предприятиях Приморья губернатор Олег Кожемяко поручил создать специальные антикризисные штабы в муниципалитетах.
Читайте подробнее: В Приморье создают специальные антикризисные штабы
Новый цех «Южно-Курильского рыбокомбината» уже отгрузил более 500 тонн высококачественной рыбной муки и рыбьего жира отечественным производителям корма для домашних и сельскохозяйственных животных. В условиях санкций завод готов увеличить объёмы производства.
Читайте также: Рыбокомбинат на Курилах поможет сельхозпроизводителям в условиях санкций
В Белогорске Амурской области расставляют приоритеты и оптимизируют бюджетные расходы. Финансироваться будет только то, без чего нельзя обойтись, написал в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.
Об этом: Новая реальность обязывает оперативно реагировать — мэр города в Приамурье
Евросоюз намерен усилить давление на Россию и Белоруссию, в том числе и за счет экономических санкций за проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран ЕС по итогам неформального саммита в Версале.
Об этом: ЕС заявил о намерениях усилить давление на Россию и Белоруссию
Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana приостанавливает полёты в Россию и над ее территорией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Читайте подробнее: Казахстанский перевозчик приостанавливает авиарейсы в Россию
Россия готова противостоять санкциям, несмотря на тяжесть таких действий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
По его словам, Москва заняла взвешенную позицию в отношении санкционного давления.
«То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», — сказал замглавы МИД в интервью «Известиям».
Об этом: В МИД РФ заявили о готовности России противостоять санкциям Запада
Министерство науки, инноваций и университетов Испании объявило о ряде мер по приостановке научного, академического и межведомственного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что это решение принято в связи с ситуацией на Украине и в знак солидарности с украинским народом.
Читайте подробнее: Испания прекращает научное и образовательное сотрудничество с Россией
Индия сохранит свои связи с Россией, так как придерживается нейтральной позиции по российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава индийского правительства Нарендра Моди в ходе выступления в штаб-квартире правящей партии «Бхаратия джаната парти».
Об этом: Индия отказалась разрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине
В Пермском крае подготовлен первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы в условиях санкций, введенных в отношении России, стабилизировать экономическую ситуацию в секторе, где занято 30% жителей Прикамья трудоспособного возраста. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что документ находится в высокой степени подготовки. Сейчас необходимо оперативно доработать проект и внести на рассмотрение в Законодательное собрание. В документе предлагается на 2022 год по налоговым льготам существенно снизить процентные ставки бизнесу из пострадавших отраслей и применяющих упрощенную систему налогообложения.
Об этом: В Прикамье разработан пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Президент США Джо Байден намерен 11 марта призвать к прекращению так называемых «нормальных торговых отношений» с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает агентство Reuters.
Подробности в материале: Байден 11 марта призовёт к торговому «разводу» с Россией
В Новосибирской области министерство цифрового развития и связи проводит модернизацию компьютерного парка в медицинских организациях. В настоящее время на российскую операционную систему уже переведено более 30% компьютеров, сообщили в областной администрации.
Читайте также: В новосибирских больницах компьютеры переводят на отечественный софт
О введении новых антироссийских санкций объявит в пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Белого дома.
Читайте также: Байден 11 марта объявит о новых антироссийских мерах — Белый дом
Губернатор Курганской области Вадим Шумков создал свой телеграм-канал «силаVправде (V. Шумков)». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Первый пост канала Шумков посвятил исходу из России самопровозглашённой «элиты», покинувшей страну, «едва жареным даже запахнуть не успело». И сравнил качество элиты Российской империи столетней давности с «элиткой» нынешней.
Читайте подробнее: Первый пост в своём телеграм-канале глава Зауралья посвятил исходу «элит»
На Сахалине для повышения продовольственной безопасности региона увеличат объём поддержки предпринимателей до 3 млрд рублей.
Читайте также: Власти Сахалина приняли меры для повышения продовольственной безопасности
Американская компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Meta разрешила призывы к насилию в отношении российских военных
Центр импортозамещения и импортоснабжения решили создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики Башкирии.
Подробности в материале: В Башкирии намерены создать центр импортозамещения и импортоснабжения
Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Россию и из России. Компания распространила сообщение, согласно которому также прекращаются все полёты над территорией Российской Федерации.
Читайте также: В Air Astana объяснили приостановку полётов над Россией
Заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского о том, что власти России в условиях санкционного давления на страну предпринимают существенные усилия для поддержания экономики, включая сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Доллар, пока-пока!» — сети о сокращении использования доллара в России
Решение компании Yum! Brands сообщить о том, что фирма приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 11 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Национализировать!» — сети вступились за работников KFC, лишающихся работы
Заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о якобы возможном «дефолте России» является демагогией и отдает экономической шизофренией. Такое мнение 11 марта высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в своем телеграм-канале.
Об этом: Заявление МВФ о «дефолте России» отдает экономической шизофренией — мнение
Санкции против России, которые вводит Запад, будут иметь негативное влияние на все страны. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Об этом: В Китае предупредили об ущербе для всех стран от антироссийских санкций
В Новосибирской области с начала 2022 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах надоено 122 тысячи тонн молока. Это почти на 7 тысяч тонн больше, чем годом ранее, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Об этом: Новосибирская область наращивает объёмы производства молока
Регулярно проводить фермерские ярмарки в крупных городах Башкирии поручил глава региона Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Данный вопрос был рассмотрен на совещании в республиканском правительстве в формате «инвестиционный час».
Об этом: В Башкирии намерены регулярно проводить фермерские ярмарки
Российские прокуроры жёстко проконтролируют, чтобы компании, объявившие о приостановке деятельности в РФ, соблюдали действующее законодательство. Такое поручение отдал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщает 11 марта пресс-служба Генпрокуратуры.
Будет проверяться соблюдение трудового законодательства, соблюдение прав работников, в том числе из социально незащищенных групп. Также будут отслеживаться злоупотребления, связанные с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента.
Подробности в материале: Генпрокуратура проследит за компаниями, заявившими об уходе с рынка России
В Ульяновской области в целях оптимизации бюджетных расходов приостанавливается ряд закупок для государственных нужд.
Читайте подробнее: Ульяновская область отменяет ряд государственных закупок
Центр мониторинга социально-экономической ситуации в Республике Алтай создан в Горно-Алтайске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, здесь будут изучать предложения и вырабатывать меры поддержки бизнеса и граждан в новых экономических условиях.
Подробности в материале: На Алтае создан центр мониторинга социально-экономической ситуации
Решение властей Молдавии запретить экспортировать кукурузу не даст положительного результата, но нанесёт вред местным аграриям. Об этом заявил на телеканале NTV Moldova депутат Партии социалистов Молдавии Раду Мудряк.
Подробности в материале: В Молдавии призвали отменить запрет на экспорт кукурузы
Губернатор Магаданской области Сергей Носов акцентировал, что тема лекарственной обеспеченности — одна из основных. Помимо ранее налаженной прозрачности поставок медикаментов в лечебную сеть по линии предприятия «Магаданфармация», он обратил внимание на необходимость организации устойчивого режима работы аптечной сети Колымы.
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines и казахстанская Air Astana приостанавливают полеты в Россию и из нее.
В Амурской области сформировали дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях введения санкций в отношении России. Основой для формирования антикризисного пакета стали предложения ведущих деловых объединений региона.
Читайте подробнее: Бизнесу Приамурья смягчат условия кредитования и упростят процедуру закупок
Meta может быть запрещена в России как экстремистская организация, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
Об этом: Meta (Facebook и Instagram) может быть признана экстремистской организацией
Члены Национальной ассоциации кулинаров России сообщили о готовности разработать меню для сетевых заведений общепита.
Читайте также: Ассоциация кулинаров готова разработать меню для замены McDonald’s
В целях импортозамещения правительство Москвы распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства.
«Мэр Москвы Сергей Собянин объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд. Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика — создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На Среднем Урале определили состав оперштаба по регулированию цен в регионе. Ранее такое поручение дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он возглавил оперштаб. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Читайте также: На Среднем Урале сформирован оперштаб по регулированию цен в регионе
Власти Приморья рекомендуют жителям воздержаться от поездок за границу.
Читайте подробнее: Приморцев призвали отказаться от заграничных путешествий
«Совместная работа приведет Россию к налаживанию альтернативной логистики, а Казахстан с Киргизией смогут на этом хорошо заработать. Это хорошо для всех».
Читайте также: У Казахстана и Киргизии «открываются огромные возможности» — эксперт
Уходя — уходи. То есть действуй решительнее. Но решительности уйти окончательно и бесповоротно у иностранных компаний мы не наблюдаем. С другой стороны, да, это бизнес. В бизнесе — много компромиссов, как и в политике. Разница между политикой и бизнесом в том, что в политике учитывают национальные интересы, интересы своей страны и народа, а в бизнесе — свои интересы, свои выгоды.
Читайте также: Когнитивный диссонанс иностранного бизнеса: а будут ли убытки?
В социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и ее резидентов.
Читайте также: «Отдаст с процентами!» — Зеленский хочет изъять собственность РФ на Украине
У России появился шанс. Главное — не упустить его.
Читайте также: Россия очищается от плесени «элит»?
Вступление в Европейский союз — долгий и сложный процесс. Рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС может занять месяцы или годы. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита ЕС во французском Версале, сообщает телеканал Tagesschau.
Читайте также: В Нидерландах исключили скорое вступление Украины в ЕС
Атаки на российскую экономику продолжаются.
Читайте также: Запад готов угробить свою экономику? — Telegram о последствиях санкций
В Якутии начнут экономить в новых условиях, заявил государственный советник республики, экс-глава региона Вячеслав Штыров. Он уверен, что потрясения экономике республики не грозят.
Подробности в материале: Якутия устоит в условиях санкций — мнение
Дополнительные меры поддержки IT-компаний намерены выработать в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Вопросы жизнедеятельности и развития этой отрасли в нынешних экономических условиях, а также дополнительные меры по ее поддержке были рассмотрены на встрече главы региона Дмитрий Азарова с IT-сообществом Самарской области.
Читайте также: В Самарской области обсудили меры поддержки IT-компаний
Третий пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан, правительство РФ может внести в Госдуму на следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: В Госдуме ждут третьего пакета мер по поддержке экономики России
Власти Франции готовятся к сценарию, при котором будут прекращены поставки из России удобрений и природного газа. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей сельскохозяйственной сферы.
Об этом: Франция готовится к прекращению поставок из России газа и удобрений
Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски назвал текущий европейский и мировой кризис крупнейшим со времен Второй мировой войны. Цены на масло, муку и бензин растут по всем Западным Балканам, наиболее серьезная ситуация в Албании. Рост цен во многом объясняется ролью России в поставках этих товаров. При этом с конца 2021 года Европа переживает газовый и энергетический кризис, а с 2020 года — пандемию.
Об этом: В Северной Македонии временно запретили экспорт растительного масла
Резкое повышение цены на сахар выявили специалисты УФАС в одном из воронежских гипермаркетов, компании-владельцу выдано предупреждение. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве по итогам выездного рейда 10 марта.
Об этом: Воронежский гипермаркет получил предупреждение УФАС из-за цены на сахар
Законопроект о двойном гражданстве внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: В Госдуме хотят запретить двойное гражданство недружественных стран
Введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов, очень своевременно. Об этом заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Подробности в материале: Нулевой НДС «станет дополнительным стимулом» для новосибирских гостиниц
Рост цен на топливо жители США воспринимают болезненно, власти намерены нарастить добычу нефти. Об этом американский президент Джо Байден заявил во время выступления перед членами Национального комитета Демократической партии.
«Сегодня цены — это болезненный вопрос», — признал американский лидер.
Подробности в материале: Байден признал болезненность повышения цен на топливо для США
Санкции уже напрямую коснулись приморских спортсменов — кто-то уходит по собственному желанию, с кем-то разрывают контракты. Так, баскетболист из США Майкл Эдвардс покинул клуб «Динамо — Владивосток» из-за морального давления, второй игрок, Тайрон Харрис — остался.
Читайте также: В Приморье разрывают контракты со спортсменами из-за санкций
Санкции Евросоюза в отношении России не затронут нефтяной и газовый секторы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Читайте подробнее: Орбан: санкции ЕС против России не затронут нефтяной и газовый секторы
Нужно открывать отделы «Ишимбайского трикотажа», «Ивановского текстиля», «Туймазинского фарфора», салаватской и туймазинской мебели, башкирских украшений в торговых центрах республики. Подобные комментарии оставили жители Башкирии к сообщениям о приостановке или прекращении работы некоторых западных компаний в России.
Об этом: «Напугали! Пусть катятся» — сети об уходе иностранных фирм из России
Антироссийские санкции, затрагивающие нефтяной и газовый секторы, не станет вводить Европейский союз. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu.
Об этом: Евросоюз не станет вводить санкции против нефтегазового сектора РФ — Орбан
Налоговые льготы вряд ли предоставят компаниям Якутии, торгующим алкоголем. Об этом заявила министр экономики региона Майя Данилова.
Темой работы создаваемой парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине должно стать расследование появления коронавируса COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко.
Читайте подробнее: Парламентская комиссия может расследовать роль Украины в создании COVID-19
Правительство РФ вводит мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок и ограничения на внеплановые для поддержки российского бизнеса в 2022 году. Соответствующее постановление правительства принято 10 марта.
Необходима чистка чиновников, в эти трудные времена на фоне санкций любое создание препон надо рассматривать как потакание враждебным мерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).
Читайте также: В Госдуме призвали к чистке чиновников
Ведущееся властями России обсуждение возможности национализации активов компаний Запада, находящихся на российской территории, прокомментировала 10 марта на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: В США назвали «незаконной» национализацию активов западных компаний в РФ
Снижение цен на топливо наблюдается в российских регионах из-за падения биржевых оптовых цен. Об этом сообщает 11 марта РБК.
Снижение розничных цен зафиксировано в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.
Подробности в материале: Бензин в России стал дешеветь на фоне снижения оптовых цен
Цены на бензин в Соединённых Штатах продолжат расти. Об этом 11 марта в эфире телеканала Fox News заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
Читайте также: Трамп предрёк дальнейший рост цен на бензин в США
Руками основателя Facebook Марка Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру России была «одна сплошная бандеровская Украина», а жители этих стран готовились уничтожать русских. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Об этом: Пискарёв: руками Цукерберга выстраивается бандеровская Украина возле границ
В Саратовской области производителям поручено увеличить поставки сахара и соли для реализации на сельскохозяйственных ярмарках минимум в 2 раза, а также увеличить число торговых точек. Кроме этого, возрастут поставки сахара и соли в сетевые магазины. Региональный оперативный штаб поддержал предложение торговых сетей по ограничению продажи сахара в одни руки до 2 кг, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Подробности в материале: В саратовские магазины увеличат поставки сахара
Временно разрешат призывы к насилию в отношении российских военнослужащих социальные сети Facebook и Instagram, владельцем которых является американская компания Meta. Об этом 11 марта заявил представитель указанной компании Энди Стоун, его слова приводит телеканал CNN.
Читайте также: Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении военных РФ
Поставки природного газа в Европу через территорию Украины проходят штатно, сообщили 11 марта в компании Газпром.
Об этом: Газпром продолжает штатную поставку газа в Европу через Украину
В Минкультуры РФ не намерены ограничивать подведомственные учреждения в вопросе взаимодействия с коллегами из других государств в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минкультуры России не распространяет среди подведомственных организаций рекомендаций по ограничению сотрудничества с зарубежными странами», — говорится в сообщении пресс-службы.
Читайте подробнее: Минкультуры не планирует ограничивать сотрудничество с другими странами
Американская NortonLifeLock Inc., разработчик антивируса Norton, приостановила продажи своей продукции в РФ.
В Татарии организован приём обращений граждан по вопросам изменения цен на услуги, товары и их наличия. В республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы отмечают, что полученная информация будет использована при подготовке еженедельного отчета. Это позволит выявить и пресечь спекулятивный рост цен.
Читайте также: В Татарии заработала горячая линия по поводу роста цен
Сервис YouTube является одним из самых злостных нарушителей законодательства РФ, и он продолжает создавать среду для распространения фейковой информации о России. Об этом в своём телеграм-канале заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«Несмотря на все громкие публичные заявления, YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия. YouTube — один из самых злостных нарушителей российского законодательства», — написала Мизулина.
Подробности в материале: В Лиге безопасного интернета призвали заблокировать YouTube
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
Информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, отмечают в Росавиации.
До 03:45 (мск) 20 марта 2022 года продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России, сообщает Росавиация. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Вологодские предприятия, работающие на экспорт, начали поиск альтернативных рынков сбыта. Об этом в ходе заседания антикризисного штаба сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Вологодские предприятия начали поиск альтернативных рынков сбыта
Государственный Эрмитаж постепенно возвращает отправленные на выставки в разные страны мира экспонаты, сообщили 11 марта в пресс-службе учреждения культуры.
Читайте подробнее: Эрмитаж возвращает экспонаты с выставок из-за рубежа
Развитию торговли России и Турции в национальных валютах может способствовать отключение ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом 11 марта заявили в Союзе экспортеров Турции (TIM).
Об этом: В Турции заявили, что отключение РФ от SWIFT поможет торговле в нацвалютах
Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил жителей республики на сельскохозяйственные ярмарки. Об этом он написал 11 марта на своей странице в социальных сетях.
«В субботу и воскресенье, завтра и послезавтра, приглашаю всех хозяюшек на сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить мясо, мед, крупы, сахар, молочные и другие продукты от наших местных производителей. Чуть позже, когда потеплеет, организуем продажу овощей и фруктов», — сообщил глава региона.
Читайте подробнее: Глава Башкирии пригласил местных жителей на сельскохозяйственные ярмарки
Малому и среднему бизнесу Вологодчины снизят плату за аренду областного имущества, сообщил замгубернатора Виталий Тушинов.
Подробности в материале: Вологодским предпринимателям снизят размер арендной платы
Соединенные Штаты пытаются всеми силами убедить европейские страны отказаться от российских энергоресурсов, однако ставки для них в такой ситуации весьма разные, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».
Читайте подробнее: В КНР рассказали о разыгранном США «драматическом спектакле» из-за России
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») рассказал, как сохранить рабочие места людям, работащим в компаниях, которые закрываются в рамках санкций против России.
Читайте подробнее: В Госдуме рассказали подробности о национализации компаний
Фонд Эрмитажа в Великобритании (HFUK) приостанавливает всю свою деятельность из-за специальной операции России на территории Украины. Об этом 11 марта сообщается на сайте британской благотворительной организации.
Читайте подробнее: Фонд Эрмитажа в Великобритании приостанавливает всю свою деятельность
На Западе начали признавать ошибки, допущенные в отношениях с Россией. Как передаёт RT, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель одной из них назвал обещание Украине членства в НАТО.
В Амурской области зафиксировали рост цен на ряд строительных материалов, которые поставлялись из-за границы. Больше платить приходится за рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.
Читайте также: В Приамурье подорожали стройматериалы
Компания из Норвегии Yara, являющаяся одним из наиболее крупных в мире поставщиков минеральных удобрений, сообщила о том, что она прекращает закупки у нескольких компаний из России из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 11 марта говорится в сообщении биржи Осло.
Читайте также: Поставщик удобрений из Норвегии Yara прекратит закупки у компаний из РФ
В 2021 году промышленные предприятия Саратовской области заместили собственной продукцией девять видов импортных товаров. При этом годовой целевой ориентир был установлен на уровне семи видов.
По словам губернатора области Валерия Радаева, на в регионе с 2017 по 2021 год замещено 68 видов товаров.
Читайте также: Саратовские компании заместили собственной продукцией ряд импортных товаров
Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией. Об этом заявил 11 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1.
Об этом: Боррель заявил об ошибках Запада в отношениях с Россией
Подрыв стабильности на Севере Европы может произойти из-за отказа от работы с РФ в Совете Баренцева-Евроарктического региона (СБЕР). Об этом 11 марта говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Читайте также: Без России Совет Евроарктического региона теряет смысл — МИД РФ
Россия будет внимательно следить за ситуацией вокруг «Северного измерения» и Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), участники которых отказались от сотрудничества с Москвой, и даст происходящему правовую оценку. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 11 марта на сайте ведомства.
Она добавила, что существование таких структур теряет смысл — они превращаются в «закрытый клуб», обслуживающий интересы ЕС.
Об этом: Россия даст правовую оценку отказам от сотрудничества по Арктике
Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин удалил страницу в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Дмитрий Рогозин удалил личную страницу в Facebook
Европейский союз настроен полностью избавиться от поставок топлива из России. Об этом в эфире France Info заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Подробности в материале: В ЕС заявили о намерении полностью избавиться от поставок топлива из России
Работа ресторанов сети McDonald`s будет приостановлена с 14 марта 2022 года, сообщает РИА Новости.
Об этом: McDonald`s приостановит работу сети ресторанов в России с 14 марта
Многоформатный продуктовый ретейлер «Лента» обновил состав совета директоров, после того как в начале марта компанию покинули иностранные топ-менеджеры.
Об этом: «Лента» обновила состав директоров после введения санкций ЕС
Глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании у зампреда правительства РФ Андрея Белоусова предложил включить в перечень федеральных системообразующих организаций торговые сети «Абсолют» и «Титан».
"По формальным требованиям они под это не подходят, но по нашей настоятельной просьбе сделают исключение. Это позволит получать торговым сетям кредиты по льготной ставке 10%. Тем самым сдержать рост цен на товары», — отметил он.
Читайте также: В список системообразующих предприятий включат две торговые сети Бурятии
За последний месяц на территории страны не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, сообщает Росздравнадзор 11 марта.
Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, направленный на поддержку строительной сферы, нормы также регулируют ряд положений в ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Читайте подробнее: Госдума приняла закон о стройке и нюансах в расчете долгов за ЖКХ
Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, устанавливающий на 2022 год специальное регулирование отношений в сфере финансового рынка и корпоративных отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Об этом: Госдума ввела специальное регулирование на финансовом рынке
В Новосибирске создан оперативный штаб по противодействию санкциям. Мэрия города прорабатывает меры по поддержке ключевых отраслей экономики, сообщил глава муниципалитета Анатолий Локоть.
Доля зарубежных поставок в структуре продовольственных товаров в Чувашии составляет 1%, непродовольственных товаров — 60%.
Читайте подробнее: Из-за рубежа в Чувашию импортируется 1% продовольственных товаров
Крым впервые может стать транзитным регионом для перевозки грузов после восстановления железнодорожных перевозок через Украину. Об этом заявил 11 марта председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Читайте также: Крым может стать транзитным регионом для перевозки грузов — Константинов
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало перечень продукции, поставки которой в Россию будут запрещены.
Читайте также: Япония опубликовала список продукции, запрещённой для ввоза в Россию
Североатлантический альянс ждет от всех своих союзников введения санкций против России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN Turk.
Подробности в материале: Столтенберг призвал всех союзников по НАТО ввести санкции против России
Кинокомпании Голливуда продолжат поставлять продукцию в Казахстан, несмотря на их участие в антироссийских санкциях. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта республики.
Читайте подробнее: Голливуд продолжит поставлять продукцию в Казахстан — минкульт
Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, направленный на обеспечение устойчивого бесперебойного функционирования транспортного комплекса на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Читайте также: Госдума приняла закон, защищающий транспортную систему
Американские нефтяники пользуются моментом для удвоения цен на бензин, переводя ответственность за свои действия на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал решение американских властей запретить импорт российских энергоносителей в США.
Читайте также: США хотят добиться эскалации ситуации на мировом рынке нефти — эксперт
Евросоюз примет все меры к тому, чтобы в экономике России произошёл коллапс. Об этом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил 11 марта в интервью телекомпании Television Espanola.
Он добавил, что ещё «остаётся место» для мер против российских олигархов. Это, например, энергетическая сфера.
Читайте также: Евросоюз сделает всё для «экономического коллапса» России — МИД Испании
Все заведения быстрого питания компании McDonald`s в России будут закрыты с 14 марта. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Читайте подробнее: McDonald`s закроет все рестораны в России с 14 марта
Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал макроэкономический опрос Центробанка, который прогнозирует спад внутреннего валового продукта на 8% и инфляцию 20%.
«Ну, а зачем нам, собственно, ещё и санкции с таким-то «прогнозёром»…Можно уже снимать заунывный сериал про эту лавку под условным названием «Рождённые проигрывать». Осталось только дождаться, когда она перестанет публиковать регулярные некрологи, а также исполнять отпевания и панихиды отечественной экономике и начнёт работать на её развитие. Для этого нужен не «независимый ЦБ» как явный признак нашей финансово-денежной несуверенности, а полноценный Госбанк с обеспечением выдачи кредитов максимум под 2−3% годовых под все инвестпроекты в реальном секторе, где создаются рабочие места, а также единые для него, Минфина, Минэка и регионов ежегодные показатели эффективности: количество вновь созданных рабочих мест; рост валового внутреннего продукта и индекс промышленного производства; рост среднедушевого дохода. Тогда и договоримся», — высказал своё мнение Шумков.
Подробности в материале: Курганский губернатор раскритиковал макроэкономический опрос Центробанка
В Берлине неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы, пострадавших нет. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает КП.
Обнулить НДС по всем отраслям не получится, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов в Госдуме, при этом министерство готово рассматривать конкретные предложения парламентариев.
Президент Российской Федерации занял крайне взвешенную и продуманную позицию по вопросу внешнего управления на иностранных предприятиях, которые останавливают работу в России, считает секретарь Федсовета «Партии дела», кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.
Читайте подробнее: В «Партии дела» оценили идею внешнего управления иностранными компаниями
Возможностей для дефолта в России не существует, заявил 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков заявил об отсутствии в России условий для дефолта
Ошибочным решением стало бы упрощение общей процедуры по вступлению Украины в Европейский союз. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом второго дня европейского неформального саммита во Франции.
Читайте подробнее: Премьер-министр Бельгии: исключения для вступления Украины в ЕС не нужны
На сегодняшний день в России не существует условий для дефолта. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У российских властей пока нет понимания, какие именно санкции против Москвы введут страны Группы семи (G7). Ответ на них будет «по мере поступления», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта журналистам.
«Подождем — увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Будем реагировать по мере поступления», — сказал Песков.
Об этом: Россия будет реагировать на новые санкции «по мере поступления» — Песков
Информация о том, что корпорация Meta разрешила призывать к насилию против граждан России в Facebook и Instagram, должна быть тщательно проверена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков допустил пресечение работы Meta из-за русофобии
Условий для дефолта в России на сегодняшний день не существует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности наличия необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков усомнился в возможности дефолта в России
Введение антироссийских санкций сейчас не входит в планы турецких властей, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Он отметил, что Анкара хочет оставить открытым «канал доверия». Также власти Турции не хотят ущерба для экономики страны.
Подробности в материале: Турция не планирует вводить санкции против России
Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, ограничивающий доступ к информации о компаниях из России и запрещающий перестраховку у иностранцев из недружественных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Подробности в материале: Госдума ограничила доступ иностранцев к данным о компаниях из России
Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на реализацию первоочередных антикризисных мер поддержки в условиях санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла закон о поддержке бизнеса на фоне санкций
Госдума в первом чтении приняла проект закона, направленный на налоговую поддержку физлиц на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Читайте подробнее: Госдума отменила НДФЛ на некоторые доходы физлиц
Госдума в первом чтении приняла законопроект о налоге на роскошные машины, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Второе чтение законопроекта планируется на следующей неделе.
Подробности в материале: Госдуме определила новый ценовой порог для налога на роскошные авто
«Горячую» линию для региональных промышленных и обрабатывающих предприятий запустили в Краснодарском крае в целях оперативной помощи в решении возникающих вопросов. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе администрации края. Поручение дано губернатором Вениамином Кондратьевым.
Подробности в материале: На Кубани открыли «горячую» линию для промышленных предприятий
На данный момент можно без проблем приобрести билеты на рейсы авиакомпании Turkish Airlines с вылетом из России. Каких-либо ограничений нет. Об этом сообщил 11 марта источник в турецкой авиаотрасли.
Подробности в материале: Turkish Airlines опровергла проблемы при покупке билетов гражданами России
Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в мире сказывается на Южной Осетии. Об этом 11 марта заявил на совещании с членами правительства, главами столичной и районных администраций президент республики Анатолий Бибилов.
Об этом: Президент Южной Осетии распорядился принять меры в связи с ростом цен
Рекламу местных производителей намерен публиковать на своих страницах в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев — таким образом он хочет поддержать отечественный бизнес.
Подробности в материале: Губернатор Севастополя поддержит местных производителей рекламой в соцсетях
Для оперативного мониторинга социально-экономической ситуации, а также поддержки бизнеса и граждан, при Управлении ФНС России по Алтайскому краю создан Региональный ситуационный центр. Его возглавил руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.
Подробности в материале: При Управлении ФНС по Алтайскому краю открылся ситуационный центр
США и их союзники создали в мировой экономике беспрецедентную ситуацию. Об этом 11 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Читайте подробнее: Запад отправил правила международной торговли «в утиль» — Мишустин
11 марта в Челябинске работники ЮУЖД подключились к Всероссийской акции железнодорожников «Своих не бросаем!». В мероприятии на площадке Музея железнодорожной техники ЮУЖД приняли участие представители трудовых коллективов Южно-Уральской магистрали, а также ветераны отрасли.
Железнодорожники выразили поддержку решениям президента и правительства Российской Федерации. В ситуации санкционного давления, оказываемого на Россию, продемонстрировали единство и сплоченность коллектива.
Большинство иностранных владельцев останавливают работу предприятий в России при сохранении рабочих мест. Об этом 11 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Подробности в материале: Мишустин нашёл «позитивный сигнал» в приостановках работы иностранных фирм
Госдума в первом чтении приняла проект закона о налогообложении компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область), передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Подробности в материале: Госдума упрощает регистрацию и вводит новые льготы для резидентов САР
Правительство России разработало план антисанкционной работы. Об этом 11 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Читайте также: Мишустин: правительство подготовит третий пакет антисанкционных инициатив
Гостиницы на курортах Северного Кавказа теперь смогут бронировать места самостоятельно. В условиях ухода с российского рынка систем интернет-бронирования жилья Booking.com и Airbnb.com свои услуги отельерам по бронированию мест на горнолыжных курортах будут предоставлять уже известные курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне, сообщили в пресс-службе компании Кавказ. РФ, которая находится в управлении Минэкономразвития РФ.
Об этом: Курорты Северного Кавказа перешли на бронирование отелей без посредников
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов, которые проголосовали за независимость ДНР и ЛНР, сообщает RT.
Введение эмбарго на поставки российского газа могло бы стать серьёзным вызовом для энергоснабжения Германии. Об этом говорится заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.
Читайте также: В Германии заявили об угрозе от эмбарго на энергоресурсы из России
Удалить свой аккаунт в Instagram намерен глава Республики Крым Сергей Аксёнов в случае, если информация о том, что американская компания Meta «временно разрешила» призывы к насилию в отношении российских военных, получит подтверждение. Об этом глава Крыма написал в своём телеграм-канале.
Читайте также: Аксёнов обещал удалить свой аккаунт в Instagram
По экономике России наносится массированный удар, заявил 11 марта президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин заявил о массированном ударе по экономике России
Санкции против 386 депутатов Государственной думы России, поддержавших признание независимости республик Донбасса, ввело министерство иностранных дел Великобритании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 марта на сайте ведомства.
«Новые санкции запретят перечисленным лицам ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в Великобритании, и вести здесь бизнес», — говорится в заявлении.
Читайте также: Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы России
Вводимые странами Запада санкции дают возможности для укрепления технологического суверенитета, заявил 11 марта президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: санкции дают возможность укрепить технологический суверенитет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Подробности в материале: Лукашенко предложил Путину вместе ответить на санкции
Компания Meta Platforms может быть признана в России экстремистской организацией.
Об этом: Генпрокуратура РФ просит признать Meta экстремистской организацией
Санкции в отношении России продемонстрировали, что из-за тесных экономических связей с государством-соперником финансовое оружие становится менее действенным, ответные меры — более разрушительными, а военные действия — более убедительным вариантом выхода из кризиса, пишет Кристофер Вассалло в статье, вышедшей 10 марта в The National Interest.
Читайте также: Санкции против КНР аукнутся США больнее антироссийских — National Interest
Генеральная прокуратура России направила обращение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием ограничить доступ к социальной сети Instagram.
Читайте подробнее: Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к Instagram
Власти Канады вводят новые антироссийские санкции. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Читайте также: Канада ввела санкции против Абрамовича, Усманова и Памфиловой
Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предусматривается ряд упрощений в регулировании импорта товаров на территорию России, таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Читайте также: Госдума вводит новые правила импорта товаров и алкоголя в Россию
Завод компании Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская область) продолжит работать на полную мощность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявили в пресс-службе компании Nokian Tyres.
«В настоящее время концерн Nokian Tyres работает в обычном режиме, — сообщила пресс-служба. — Концерн продолжает обеспечивать продукцией клиентов и потребителей и в 2022 году планирует дальнейшее укрепление своих позиций на российском рынке. Публикации в некоторых СМИ о том, что завод Nokian Tyres в России якобы останавливает свою деятельность или рассматривается вопрос об уходе компании из России, абсолютно не соответствуют действительности».
Об этом: Компания Nokian Tyres заявила, что продолжит работать в России
Если Россия выстоит под давлением Запада, положение в мире кардинально изменится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 марта, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, президент, комментируя вопрос о введенных против России санкциях и ответе на них, заявил, что «СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха».
Подробности в материале: Снятие санкций стало предвестником смерти СССР — на что указал Путин
Необходимое для прокладки новых веток метро в Нижнем Новгороде оборудование подрядчик намерен заменить на российские аналоги. Нижегородское правительство совместно с подрядчиком, который занимается строительством метрополитена в Нижнем Новгороде, уже сформировали список строительной техники и материалов, которые могут быть заменены на аналоги производства России или стран-партнеров.
Подробности в материале: От импортного оборудования откажутся при строительстве нижегородского метро
Россия и Белоруссия успешно выдержат западные санкции. Об этом 11 марта в Москве во время переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко.
Об этом: «Мы привыкли к свинству Запада»: Лукашенко и Путин обсудили санкции
Нападки на представителей российской культуры совершенно недопустимы. Об этом 11 марта в ходе церемонии открытия дипломатического форума в Анталье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте подробнее: Эрдоган назвал «фашистскими действиями» нападки на российскую культуру
Советский Союз всегда жил в условиях санкций и при этом развивался и добивался колоссальных успехов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле.
Читайте также: Советский Союз всегда жил в условиях санкций и добивался успехов — Путин
Госдума в первом чтении приняла проект закона, направленный на ускорение ввода в обращение лекарств на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Подробности в материале: Госдума определила особенности импорта лекарств и нюансы в медпомощи
Вопрос безработицы решится, когда решится вопрос собственности.
Подробности в материале: Как сохранить занятость в России в условиях экономической войны?
Санкции, наложенные странами Запада на Россию, начинают оказывать негативное влияние на Латвию. Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv
Подробности в материале: СМИ: санкции ЕС против России ударили по Латвии
Не все иностранные компании уходят из России. Читайте в трансляции ИА REGNUM, кто готов работать в РФ.
Подробности в материале: Danone не намерен уходить из России
В ближайшее время в России будут заблокированы все сервисы компании Meta. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме предупредили о блокировке Facebook, Instagram и WhatsApp
Госдума в первом чтении приняла законопроект о переносе сроков вступления в силу законодательных актов, содержащих наиболее обременительные обязательные требования, которые не могут быть соблюдены, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Об этом: Госдума переносит вступление в силу обременительных требований
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен на сахар. Об этом он сообщил 11 марта в телеграм-канале.
Читайте подробнее: Губернатор Кубани обратился в ФАС из-за роста цен на сахар
Министерство обороны России внесено в перечень структур, против которых вводятся санкционные ограничения, сообщает 11 марта официальный сайт правительства Канады.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях в отношении пяти физических лиц и 32 военных организаций России, в том числе авиастроительных и судостроительных корпораций.
Читайте также: Канада объявила о санкциях, направленных против Минобороны России
Сеть отелей InterContinental Hotels Group (IHG) продолжает работу в России.
Подробности в материале: «У нас нет никакой информации» — IHG об уходе из России
«У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать», — заявил 11 марта Александр Лукашенко во время обсуждения с Владимиром Путиным путей преодоления западных санкций.
Читайте подробнее: «Ситуация не та, чтобы париться и переживать»: Лукашенко о санкциях
Канада в числе прочих антироссийских санкций вводит запрет на импорт нефтепродуктов из России, сообщает 11 марта официальный сайт канадского кабмина.
Уточняется, что в рамках этих мероприятий «любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать, покупать или приобретать нефтепродукты из России или от любых лиц в России».
Читайте также: Канада ввела запрет на импорт российских нефтепродуктов
В Калужской области ряд предприятий объявили о расширении производственных мощностей и дополнительном наборе персонала, сообщает 11 марта заместитель губернатора Владимир Попов. Министерство экономического развития и промышленности области тщательно следит за тем, как развивается социально-экономическая ситуация в регионе, какие инструменты внедряются на федеральном уровне, какая помощь и в каких отраслях необходима бизнесу.
Читайте подробнее: В Калужской области предприятия и компании создают новые рабочие места
Идея остановить сотрудничество с российскими госучреждениями предложена немецкими властями вузам Германии, чтобы показать России реакцию на ситуацию на Украине.
Читайте подробнее: Берлин решил продемонстрировать Путину своё недовольство при помощи вузов
За последние сутки в Архангельской области выявили 375 носителей коронавируса, с инфекцией госпитализировали 56 человек, сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Архангельской области за сутки госпитализировали 56 ковид-пациентов
Сахарные заводы Башкирии в первую очередь направят свою продукцию для обеспечения внутреннего спроса. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.
Сообщается, что из-за повышенного спроса на сахар производители намерены переориентировать поставки на внутренний рынок.
Об этом: Сахарные заводы в Башкирии переориентируют поставки на внутренний рынок
В связи с ожидаемой блокировкой работы социальной сети Instagram по требованию Генпрокуратуры России депутаты и чиновники Петербурга мигрируют в мессенджер Telegram или в соцсеть «ВКонтакте» в качестве новой площадки для обнародования своей информации.
Об этом: Петербургские чиновники и депутаты покидают Instagram
Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл высмеял позицию Белого дома, обвинившего президента России Владимира Путина в росте цен на нефть в США, сообщает Fox News.
Читайте подробнее: Американский сенатор высмеял теорию Белого дома о влиянии Путина на цены
Руководство Сербии уже определилось по поводу присоединения к антироссийским санкциям, и это решение было представлено общественности. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич 11 марта в городе Лесковац.
Читайте также: Вучич: Сербия уже определилась по поводу санкций против России
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял решение остановить ведение своей страницы в Instagram. Об этом руководитель региона сообщил в социальных сетях.
Читайте также: Калужский губернатор расстался c Instagram
В Новгородской области не хотели бы остаться без иностранных компаний на территории региона. Такими мыслями по анализу состояния экономики региона поделился 11 марта губернатор области Андрей Никитин в эфире телеканала «Россия 24».
Об этом: Новгородская область надеется не потерять иностранные компании
Цены на акции компаний в США сильно взлетели, в то время как акции малого и среднего бизнеса в Японии обещают быть самыми дешевыми, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков из Jefferies.
Подробности в материале: Американские акции обещают быть самыми дорогими, а японские — дешевыми
Удалить свою страницу в «Instagram» решил глава администрации башкирского города Стерлитамак Рустем Газизов. Об этом 11 марта он написал на своей странице в социальной сети.
«Америка, используя свои «ручные» социальные сети «Facebook» и «Instagram», фабрикует фейковые новости, пользуется доверием обычных людей, среди которых популярны эти соцсети, и вводит их в заблуждение. Лживая информация дискредитирует российский народ, наше государство», — пояснил он свое решение.
Подробности в материале: Мэр города в Башкирии решил удалить свою страницу из американской соцсети
В Курской области на первом заседании штаба по повышению устойчивости экономики утверждён план первоочередных мер по развитию региона в условиях санкций. План включает мероприятия по десяти направлениям, которые касаются как поддержки бизнеса, так и помощи жителям области.
Об этом: В Курской области утвердили план повышения устойчивости экономики
Глава Самарской области Дмитрий Азаров решил публиковать новости на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом 11 марта он сообщил на своей странице в социальной сети.
«На фоне последних событий, когда компания Meta разрешила в Instagram разжигать ненависть в отношении нашей страны и российских военных, принял следующее решение. Теперь буду публиковать новости на своей странице «ВКонтакте», — сообщил он, отметив, что для него важно оставаться с жителями на связи.
Об этом: Глава Самарской области сообщил об уходе из американской соцсети
Новые санкции могут быть приняты и введены ЕС в отношении России, сообщил 11 марта журналистам французский президент Эммануэль Макрон. Лидер Франции прокомментировал итоги саммита ЕС в Версале.
Читайте также: Макрон заявил, что ЕС готов принять новые санкции против России
Глава Башкирии Радий Хабиров уходит из социальной сети Instagram. Об этом 11 марта он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Уважаемые подписчики моей страницы в «Инстаграм»! Я несколько лет был с вами и здесь рассказывал о своей работе. Но в связи с тем, что на этой площадке, по сути, призывают убивать наших военнослужащих, считаю, что здесь делать нечего», — сообщил глава региона.
Подробности в материале: Глава Башкирии сообщил об уходе из Instagram
В Новгородской области поддержат малый и средний местный бизнес. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Андрей Никитин в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте подробнее: Новгородская область окажет поддержку местному бизнесу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейших дипломатических усилий для урегулирования украинского кризиса, сообщает Reuters.
Об этом: Генсек НАТО призвал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что рекордный за 40 лет рост цен в Америке связан с введением санкций против России и является последствием «путинского роста цен», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Опять Путин?» — Байден назвал виновного в росте цен в США
Запрет на ввоз из России алкогольной продукции вводят США, заявил 11 марта в своём обращении американский президент Джо Байден.
Читайте подробнее: Байден анонсировал запрет на импорт алкоголя из России
Российские предприятия могут справиться с западными санкциями. Но нельзя допускать, чтобы им в спину «стреляли» собственные чиновники, заявил ИА REGNUM первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков (КПРФ).
Подробности в материале: Бизнес в России боится не санкций, а собственных чиновников — мнение
Большинство граждан Сербии не поддержало позицию, которую официальный Белград занял в Генеральной Ассамблее ООН при голосовании по резолюции по Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 11 марта во время совместной с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции в Белграде.
Подробности в материале: Вучич: Большинство сербов были против осуждения России в ООН
Правительство Санкт-Петербурга запретило своим сотрудникам, а также сотрудникам бюджетных организаций использовать WhatsApp и Viber по работе.
Об этом: Иностранные социальные сети попали под запрет в Смольном
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США, а также страны G7 и ЕС решили лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, заявил 11 марта в своём обращении американский президент Джо Байден.
Об этом: США, ЕС и G7 лишают РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле
Правительство Санкт-Петербурга 11 марта обнародовало подробный план первоочередных мер для поддержки городской экономики в условиях масштабных антироссийских санкций, введённых Западом после начала специальной военной операции.
Читайте также: В Петербурге объявили о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций
О «сокрушительном» воздействии антироссийских санкций США объявил 11 марта в своём обращении американский президент Джо Байден.
Об этом: Байден объявил, что России не справиться с санкциями
Россию предлагают лишить возможности финансирования через МВФ, говорится в опубликованном 11 марта заявлении Белого дома.
Читайте также: G7 призвала лишить РФ возможности финансирования через МВФ
Новый, четвёртый пакет антироссийских санкций готов принять ЕС, сообщила 11 марта журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Подробности в материале: ЕС анонсировал четвёртый пакет санкций против РФ
Какие меры поддержки своих регионов в условиях масштабных экономических санкций со стороны западных государств предлагают губернаторы новой волны?
Читайте также: Как управлять регионом в период экономической турбулентности
Интересно, как власти стран, так активно и беспощадно вводивших санкции против России, теперь будут смотреть в глаза инвесторов-держателей российских ценных бумаг? Ведь не Россия ступила на путь экономической войны против себя самой. Пора бы Западу оценить и вероятность своего дефолта.
Читайте также: Рубль рулит: тонкий «намек» на толстые обстоятельства
Продажа в Россию долларовых банкнот запрещена указом, который 11 марта подписал американский президент Джо Байден.
Американская поисковая система DuckDuckGo, отличившаяся на рынке за счет приверженности обеспечить конфиденциальность пользователей и отказа от персонализированных результатов поиска, понизила в ранге поиска сайты, якобы ассоциирующиеся с российской дезинформацией.
Читайте подробнее: Американцы в поисках «неполитического браузера» на фоне цензуры в США
Colgate-Palmolive планирует и дальше развивать свой бизнес в России.
Читайте также: Colgate-Palmolive не планирует уходить из России
Kempinski Hotels продолжает работать в России в штатном режиме.
Подробности в материале: Kempinski Hotels пока продолжает работу в России
В Lotte Hotels & Resorts о планах прекращать деятельность в России пока ничего не известно.
Читайте также: Сеть отелей Lotte продолжает работать в России
Hyatt Hotels Corporation пока не заявляла о планах покинуть Россию.
Читайте подробнее: «Пока работаем»: в сети отелей Hyatt не знают о планах уйти из России
Видеоролики о российской спецоперации по демилитаризации Украины будут удалены с YouTube. Об этом видеохостинг объявил 11 марта.
Об этом: YouTube объявил, что удаляет контент о спецоперации России на Украине
О немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ по всему миру заявил 11 марта YouTube. Также видеохостинг объявляет, что приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.
Читайте также: YouTube начал блокировку каналов российских государственных СМИ
Около двух тысяч товарных позиций нуждается в импортозамещении в Нижегородской области. Данные «собираются со всех промышленных предприятий области.
Об этом: В Нижегородской области импортозамещение нужно по 2000 товарам
Десятки крупных строительных компаний Болгарии были вынуждены приостановить свою деятельность, а еще столько же относительно мелких предприятий были вынуждены объявить о своем банкротстве по причине роста цен на стройматериалы. Об этом 11 марта со ссылкой на доклад специальной экспертной комиссии министерства экономики и промышленности Болгарии сообщает БНР.
Об этом: В Болгарии массово закрываются строительные компании
Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 марта посетила Косово, где поблагодарила косовские власти за присоединение к санкциям против России.
Читайте также: Глава МИД Германии: ЕС протягивает руку Балканам
Санкции ЕС против России «могли бы быть еще более серьезными», заявил в пятницу, 11 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.
Читайте также: Премьер Италии: из-за санкций против России ЕС угрожают протекционизмы
Вологодские лесопромышленники прогнозируют снижение объема лесозаготовок до 30% из-за введения санкций, заявил заместитель губернатора региона Михаил Глазков.
Читайте подробнее: На Вологодчине прогнозируют снижение объемов лесозаготовки
На фоне исторического роста инфляции и цен на топливо в США администрация Белого дома не нашла ничего лучше, чем обвинить в этом президента России Владимира Путина. В начале марта 2022 года американцы столкнулись с самыми высокими ценами на бензин со времен финансового кризиса 2008 года и средняя цена превысила $4 за 3,7 литра. В тот момент, когда американские граждане начали все громче выражать недовольство, Белый дом обвинил Путина в росте цен на 75%, запустив хештег #PutinPriceHike (#СкачекПутинскихЦен). Одновременно на странице Белого дома в Twitter появилось красивое видео с пресс-секретарем Джен Псаки, которая всего за полторы минуты сумела обрисовать причины кризиса на глобальном рынке нефти.
Об этом: Как Белый дом убеждает американцев, что Путин якобы поднял цены на бензин?
Паника на российском рынке стимулировала потребительский спрос. Кратно вырос оборот, складские запасы находят прекрасный сбыт и сейчас, на мой взгляд, самое время извлекать выгоды из ослабления рубля и новых возможностей не только для экспортёров.
Читайте также: Экономика России: тревога пошла на пользу
В Народном банке Северной Македонии 11 марта заявили, что российский и украинский капитал не преобладает в местных банках, а потому кризис в России и на Украине не может дестабилизировать македонскую банковскую систему.
Читайте подробнее: ЦБ Северной Македонии: финансовый кризис России на нас не повлияет
О запрете на вывоз из России иностранной валюты в размере более $10 тыс. напоминает Челябинская таможня. Ведомство напомнило, что он действует со 2 марта.
Читайте также: Челябинская таможня напомнила о запрете на вывоз валюты из страны
Американская компанияMeta, чуть блеегода назад заблокировшая в Facebook аккаунт экс-президента США Дональда Трампа за якобы призывы к насилию, сегодня позволила пользователям Facebook и Instagramпризывать к насилию и расправам над военнослужащими России.
Подробности в материале: «Facebook сошел с ума?» — американцы шокированы новой политикой соцсети
Переговоры глав МИД России, Украины и Турции, которые прошли 10 марта в турецком городе Анталья, стали темой телефонного разговора американского госсекретаряЭнтони Блинкенаи украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
Читайте далее: Блинкен и Кулеба обсудили переговоры России и Украины в Турции
Крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank объявил о том, что прекращает весь оставшийся в России бизнес. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе банка.
Подробности в материале: Deutsche Bank полностью прекратит работу в России
Персональные санкционные меры были введены Соединёнными Штатами в отношении спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ и депутата Госдумы Геннадия Зюганова, и ещё десяти депутатов, а также в отношении членов правления банка ВТБ.
Читайте также: США ввели санкции против Володин, Зюганова и ещё десяти депутатов Госдумы
Канал видеоагентства Ruptly является самым популярным среди всех каналов международных видеоагентств. Он был заблокирован в связи со спецоперацией России на Украине.
Подробности в материале: Видеохостинг YouTube заблокировал канал видеоагентства Ruptly
Соединенные Штаты за счет антироссийских санкций пытаются ослабить экономику Евросоюза, а также привязать к себе ЕС укреплением экономической зависимости. Об этом китайской газете Global Times заявила группа экономистов из КНР.
Подробности в материале: В Китае назвали истинные цели санкций США против России
В Новосибирской области лекарственных препаратов в аптеках достаточно. Это следует из сообщения телеграм-канала «Объясняем. Новосибирская область».
Читайте также: В Новосибирской области следят за поставками лекарств в аптеки
Власти Соединенных Штатов ввели персональные санкции против супруги главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова и двух его детей. Об этом сообщает пресс-служба американского минфина.
Читайте подробнее: США ввели санкции против супруги Пескова и его детей
Кадыров назвал компанию Meta орудием пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма и призвал граждан России поддержать решение о блокировке социальных платформ этой компании и перейти в отечественные соцсети.
Читайте подробнее: Кадыров призвал всех граждан России переходить в отечественные соцсети
Японская компания Као решила ограничить поставки косметики в Россию в связи с проведением российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает газета Nikkei.
Американская компания Colgate-Palmolive в связи с событиями на Украине приостанавливает поставки в Россию всех товаров, за исключением «средств повседневного использования для здоровья и гигиены». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании.
Читайте также: Colgate-Palmolive ограничивает поставки товаров в Россию
Санкции, которые США вводят против России, могут пойти Москве на пользу. Об этом заявил американский политолог Клинт Эрлих 11 марта в эфире телеканала Fox News.
Подробности в материале: Американский политолог раскрыл пользу от санкций США для России
Госдеп США дополнительно внёс в санкционные списки председателя и четырёх членов правления Новикомбанка, а также против нескольких топ-менеджеров компании ABR Managment.
Читайте также: Госсекретарь США сообщил о санкциях против руководства Новикомбанка
Тюменское УФАС вынесло предостережение генеральному директору АО «Золотые луга» Евгении Чемеренко за намерение повысить цены на молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее руководство АО «Золотые луга» заявило о намерении поднять цены на молочную продукцию на 15−20% в связи с резким ростом курса валюты, запасных частей, расходных материалов, а также высоким уровнем неопределенности по поставке импортных компонентов.
Читайте также: ФАС не позволит производителю молочной продукции из Тюмени повысить цены
В российском сегменте Instagram блогеров с аудиторией более миллиона подписчиков насчитывается около 1100, всего же людей, выложивших хотя бы один пост в социальной сети около 38 млн.
Подробности в материале: Ограничение доступа к Instagram коснётся более тысячи блогеров-миллионщиков