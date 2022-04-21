Калуга, , 16:50 — REGNUM В 2022 году покупка продуктов, необходимых для приготовления кулича и творожной пасхи, обойдется жителям Калужской области значительно дороже чем год назад. Об этом 21 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Пасхальные куличи Александр Погожев © ИА REGNUM

Цены на сахар-песок в 2022 году по сравнению с мартом 2021 года повысились на 72,4%, масло сливочное – на 30,6%, сухофрукты – на 26,6%, сметану, молоко, муку – на 22,6 — 24,6%, творог – на 19%, яйца куриные – на 13,8%. В среднем продовольственные товары стали дороже на 7,5%, чем год назад.

В итоге дороже всего жителям области обойдется сливочное масло — порядка 830 рублей за один килограмм. Вино — 565,24 рубля за один литр. Наиболее бюджетными продуктами для кулича и пасхи стали мука (51,58 рублей за килограмм), сахарный песок (77,58 рублей за килограмм). Яйца куриные обойдутся в 86,75 рубля за десяток.

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