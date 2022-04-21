Калуга, 21 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В 2022 году покупка продуктов, необходимых для приготовления кулича и творожной пасхи, обойдется жителям Калужской области значительно дороже чем год назад. Об этом 21 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Цены на сахар-песок в 2022 году по сравнению с мартом 2021 года повысились на 72,4%, масло сливочное – на 30,6%, сухофрукты – на 26,6%, сметану, молоко, муку – на 22,6 — 24,6%, творог – на 19%, яйца куриные – на 13,8%. В среднем продовольственные товары стали дороже на 7,5%, чем год назад.

В итоге дороже всего жителям области обойдется сливочное масло — порядка 830 рублей за один килограмм. Вино — 565,24 рубля за один литр. Наиболее бюджетными продуктами для кулича и пасхи стали мука (51,58 рублей за килограмм), сахарный песок (77,58 рублей за килограмм). Яйца куриные обойдутся в 86,75 рубля за десяток.