Тверь, 21 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Военная прокуратура начала проверку после пожара в оборонном НИИ в Твери, сообщает 21 апреля пресс-служба Главной военной прокуратуры.

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«Военной прокуратурой Тверского гарнизона Западного военного округа организована проверка в связи с крупным пожаром в Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе будут установлены причины возгорания, дана оценка соблюдения норм законодательства о пожарной безопасности, а также приняты меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара погибли два человека, ещё один пропал без вести. Пострадали около тридцати человек.