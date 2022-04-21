Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут направить жалобы на парковку электросамокатов в неположенных местах и нарушающее порядок пользование этими транспортными средствами с помощью сервиса, который возобновил свою работу. Об этом 21 апреля сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Катание на самокате

Жители и гости города смогут пожаловаться на нарушения регламента использования средств индивидуальной мобильности. Это можно будет сделать с помощью специальной телефонной линии, по номеру +7 (812) 240-75-85.

Обращение будет зарегистрировано, если инициатор назовёт адрес, время и опишет возникшую проблему. Ею может быть брошенный самокат, опасное вождение, отмечают в пресс-службе комитета. После фиксирования нарушения обслуживающий оператор получит информацию и будет обязан её проверить.

«В случае подтверждения проблемы, за оператором сервиса аренды электросамокатов остается право оштрафовать того, кто управлял средством индивидуальной мобильности в указанный период», — подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, в марте из-за ухудшения погодных условий в Петербурге отложили прокат самокатов.