Тверь, 21 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Проверку в связи с пожаром в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери Военной прокуратурой Тверского гарнизона Западного военного округа организована проверка, сообщили 21 апреля в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Пресс-служба правительства Тверской области На месте аварии

«Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место происшествия выехал военный прокурор гарнизона», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в в оборонном НИИ в Твери произошёл в первой половине дня 21 апреля, известно о гибели двух человек, пострадали, по предварительным данным, 25 человек. Тушение пожара продолжается.