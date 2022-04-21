Берлин, , 15:16 — REGNUM Правительство Германии готовит поставки тяжёлого вооружения Украине. Как сообщает газета Der Tagesspiegel, они будут осуществляться по принципу так называемого кругового обмена.

Танк Т-72 в Калининградской области Штаб Балтфлота

Так, восточный партнёр по НАТО Словения планирует передать Украине большее количество своих боевых танков Т-72 и получить взамен из Германии боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs.

Отмечается, что танки Т-72 ещё советского периода уже используется украинской армией и не требует дополнительной подготовки. Согласно информации агентства DPA из правительственных кругов, Словения также запросила более современное оборудование у Германии в качестве компенсации, включая современные танки Leopard 2, бронетранспортёры Boxer и Puma.

Ранее по теме: Моравецкий надеется переубедить Шольца поставлять Киеву больше вооружения

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила, ФРГ будет обучать украинских солдат обращению с танковыми гаубицами типа 2000. Их намерены предоставить Киеву Нидерланды. Ламбрехт также подтвердила, что из собственных запасов Германия не может поставлять тяжёлое вооружение Украине, так как это может ослабить обороноспособность страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал «двойственную позицию» Германии по вопросам поставок на Украину тяжёлого вооружения. Он заявил, что постарается переубедить канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву больше оружия.