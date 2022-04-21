Молдавия, , 15:15 — REGNUM Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Дмитрий Робу будет добиваться отмены иммунитета у депутата парламента республики от Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка. Об этом глава надзорного ведомства заявил 21 апреля журналистам.

Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия) Gzt.md

«Мы собираемся выяснить, не имеет ли это связи с уголовным делом, которое квалифицируется как банковское мошенничество», — сказал Робу.

Он сообщил, что депутата подозревают в сговоре с лицами, которые проходят по уголовным делам в период с 2011 по 2015 год. Общая сумма, указанная в них — около 7 млрд леев (около $380 млн).

«Глупости, что тут сказать. Я понятия не имею, о чём они говорят. Я думаю, это ошибка. Подозреваю, что это так», — заявил по этому поводу Мудряк журналистам.

Стоит отметить, в апреле в Молдавии провели соцопрос об отношении к судебной системе. 68% респондентов заявили, что судебную систему контролирует правящая партия «Действие и солидарность». 41,6% участников опроса назвали суды в стране независимыми

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