Грозный, 21 апреля 2022, 15:12 — REGNUM Тендер на выполнение работ по реконструкции аэропорта «Северный» имени А. А. Кадырова в Грозном выиграла компания «Смарт Констракшн». Конкурс был объявлен ФКУ «Ространсмодернизация». Единственным его участником стало ООО «Смарт Констракшн». Стоимость контракта составляет свыше 15 млрд рублей.
Согласно документам новое здание аэровокзала в Грозном будет размещаться на площади 40 тыс. кв. м. Будут также построены привокзальная площадь, стоянка легкового транспорта, здания для службы наземного обслуживания воздушных судов, котельная, насосная станция и другие объекты инфраструктуры.
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