Грозный, , 15:12 — REGNUM Тендер на выполнение работ по реконструкции аэропорта «Северный» имени А. А. Кадырова в Грозном выиграла компания «Смарт Констракшн». Конкурс был объявлен ФКУ «Ространсмодернизация». Единственным его участником стало ООО «Смарт Констракшн». Стоимость контракта составляет свыше 15 млрд рублей.

Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект Smbuil.ru

«Компании предстоит выполнить работы по реконструкции и строительству объектов аэропорта в срок до 1 декабря 2024 года», — пишет «Интерфакс».

Согласно документам новое здание аэровокзала в Грозном будет размещаться на площади 40 тыс. кв. м. Будут также построены привокзальная площадь, стоянка легкового транспорта, здания для службы наземного обслуживания воздушных судов, котельная, насосная станция и другие объекты инфраструктуры.

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