Москва, 21 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Министерство образования и науки отменило плановые и внеплановые проверки высших учебных заведений в 2022 году. Об этом 21 апреля заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

«У нас введён мораторий правительством РФ на проверки вузов, речь идёт о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут», — сказал министр на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фальков заявил, что система высшего образования и науки в России претерпит существенные изменения.

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