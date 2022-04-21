Москва, , 15:11 — REGNUM Законопроект о введении в правовое поле понятия «соотечественник за рубежом» об особенностях получения ими вида на жительство (ВНЖ) в России внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить, что соотечественнику за рубежом предоставляется право на получение как за пределами России (в стране проживания), так и по прибытии в Российскую Федерацию вида на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание.

При этом соотечественник за рубежом вправе выбрать регион, в который он намерен переехать или переехал. Может быть выбран либо тот субъект РФ, в котором у соотечественника имеется жилое помещение на праве собственности или аренды, либо тот, который реализует Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В заявление о выдаче вида на жительство соотечественник за рубежом может вписать супруга (супругу), детей, не достигших 18 лет на момент подачи заявления, и недееспособных членов семьи, над которыми установлена опека.

Порядок подачи на территории России заявления на выдачу вида на жительство и срок его рассмотрения определяется МВД.

Порядок подачи за пределами России соотечественником за рубежом заявления на получение вида на жительство, перечень документов, прилагаемых к заявлению, срок его рассмотрения, взаимодействие МИД России с МВД России по данными вопросам определяет МИД России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Затулин обратил внимание на то, что взаимодействие МИД и МВД в вопросе выдачи видов на жительство соотечественникам за рубежом не является принципиальной новацией во взаимоотношениях ведомств, так уже имеется многолетний опыт по совместному решению вопросов предоставления за рубежом разрешений на временное проживание участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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