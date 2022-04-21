Мазари-Шариф, Афганистан, , 15:10 — REGNUM Надёжные источники в Мазари-Шарифе, столице афганской провинции Балх, подтверждают, что более 30 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети «Се Дукон».

Взрыв Michael Deal

Эти источники сообщили газете «8 Собх» что в результате взрыва к настоящему времени в провинциальную больницу Мазари-Шарифа доставлено более 80 человек. По их словам, это предварительная цифра, число погибших и раненых увеличивается.

По данным очевидцев, взрыв произошёл в мечети около 12:40 по местному времени 21 апреля. Согласно некоторым источникам, взрыв произвёл смертник на втором этаже мечети, когда люди собирались на полуденную молитву.

Кроме того, 21 апреля в Кабуле произошло два взрыва, в результате которых пострадали два ребенка. Также сегодня четверо погибли и восемь человек получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Кундузе. Четверо боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате подрыва их автомобиля в уезде Хугиани провинции Нангархар.

Стоит отметить, что в последние дни в стране участились теракты смертников и взрывы. Два дня назад десятки человек были убиты и ранены в результате серии взрывов в школах в шиитском районе западной части Кабула.