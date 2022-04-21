Самара, , 15:15 — REGNUM Уголовное дело по факту осквернения горельефа «Скорбящей Матери-Родине» возбудили в Самаре. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

М.И. Тоидзе. Родина-мать зовёт! 1941. Фрагмент

По версии следствия, вечером 7 апреля 2022 года подозреваемый 29-летний мужчина на площади Славы в городе Самаре осквернил Вечный огонь горельефа «Скорбящей Матери-Родине», оскорбив этим память защитников Отечества.

«Свои действия обвиняемый записывал на камеру смартфона, находившегося в его распоряжении. В последующем, запись с указанными противоправными действиями он распространил среди неограниченного круга лиц посредством одного из мессенджеров», — сообщает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам реабилитации нацизма, совершенного с использованием сети интернет.

Сообщается, что подозреваемы задержан. Расследование дела продолжается.