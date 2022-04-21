Челябинск, 21 апреля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Челябинской области аграрии засеют в 2022 году на 50 тыс. га больше, чем было в 2021-м. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

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Он отметил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу уменьшить зависимость от импорта продовольственных товаров. И в ответ аграрии собираются увеличить посевные площади.

В частности, хозяйства наращивают площади под выращивание овощей. Это актуально, так как «борщевой набор» стал за последние несколько лет одним из лидеров по росту цен. «С ростом его производства у нас в регионе будем решать задачу по сдерживанию цен», — добавил чиновник.