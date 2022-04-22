Михаил Кадыков, 22 апреля 2022, 09:29 — REGNUM В России продолжают рассекречиваться архивные документы не только о малоизвестных событиях периода Великой Отечественной войны, но и зверских преступлениях украинских националистов в 1941–1945 годы и послевоенные годы. Министерство обороны России публикует массивы документально-исторических доказательств в рамках проекта «Архивы помнят всё!.. Преступления украинских националистов против своего народа не имеют срока давности».
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В проекте Минобороны приводятся свидетельства того, как украинские националисты, убивая людей, приписывали свои зверства советским воинам, стараясь очернить Красную Армию, запугать местное население и настроить его против советской власти.
Рассекречивают архивы о военных преступлениях в годы Великой Отечественной войны и другие правоохранительные структуры. Так, в апреле 2022 года УФСБ по Чувашии рассекретило дело об изменнике Родины из Одесской области, следствие в отношении которого вели чувашские оперативники.
Особую значимость работы с архивами и создания научного центра подчёркивал ещё в декабре 2020 года на пресс-конференции президент России Владимир Путин, предупредив тех, кто пытается переписать историю в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, что это пойдёт во вред им самим.
ИА REGNUM публикует материал правоохранителей об изменнике Родины и часть рассекреченных УФСБ по Чувашии документов в рамках дела № 1424.
В этом году Россия отмечает 77 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне — в войне, в которой наша страна сражалась против фашизма. Победа была одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, воинов Красной Армии, внёсших неоценимый вклад в разгром фашисткой Германии и её союзников. И это мирное светлое небо над головой потомков победно достигнуто вопреки всем зверствам, потерям, материнским слезам.
К сожалению, сегодня повторяются события, известные по временам Великой Отечественной войны. Сожжённые невинные люди в Доме профсоюзов в Одессе, найденные ополченцами ДНР и ЛНР останки убитых с отрубленными и размозжёнными конечностями, которых перед смертью пытали, — всё это и многое другое является свидетельством возрождения фашизма и русофобии.
Это во многом перекликается сегодня с историей предателей Родины и предательств, которые были и в годы Великой Отечественной войны. Их поступки не остались безнаказанными благодаря сотрудникам органов безопасности, одна из них — история старосты-карателя Г. Е. Фролова из Одесской области, военные преступления которого расследовали в Чувашии в 1950 году.
Дело № 1424. Староста-каратель. Реабилитации не подлежит
Фролов родился в Одесской области, трудился учителем начальной школы, потом стал её заведующим. Когда родное село оккупировали нацисты, добровольно в марте 1942 года по предложению начальника немецкой райуправы в населённом пункте Ново-Архангельского района поступил на службу в качестве старосты и служил до изгнания фашистских захватчиков в марте 1944 года. За два года его руками, доносами загублены сотни невинных судеб односельчан, мирных граждан.
До того, как немцы предложили должность старосты, Фролов обучал детей. В протоколе допроса от 3 октября 1950 года на вопрос следователя Следственной части Управления охраны МГБ по Казанской ЖД о причинах увольнения из школы, он пояснил:
«До 1-го января 1942 года во всех школах, в том числе в которой я работал, мы преподавали по старой программе, то есть по которой занимались до оккупации. К 1-му января 1942 года […] были присланы новые учебники, составленные украинскими националистами, под чьей редакцией, не помню. Как программа, так и учебники имели националистический характер… По этой причине уволился».
Следствие установило, что впоследствии став фашистским пособником, Фролов выполнял их распоряжения и приказы, фактически являясь надзирателем над теми, к кому раньше мог прийти домой, по-свойски и по-соседски поделиться заботами, с кем вместе выходили на колхозные работы. И тут в одночасье изменился привычный жизненный уклад.
В протоколе от 6 октября 1950 года арестованный сообщил, что «помимо всего прочего, в летний период уборки урожая объезжал все хозяйства и проверял ход уборки и требовал сдачи хлеба и других сельхозпродуктов для немецкой армии».
В материалах дела также отмечается, что враждебно настроенный к советской власти Фролов проводил среди населения антисоветскую агитацию и восхвалял фашистскую Германию, возводил клевету на руководителей партии и советское правительство. Летом 1942 года на собрании населения при встрече немецким комиссаром он выступил с речью, призывая »…оказывать больше помощи немецкой армии, чтобы она могла быстрее разбить советскую армию».
«После чего будут созданы хорошие условия жизни. Колхозов не будет. Землю раздадут в единоличное пользование, и мы заживем счастливой жизнью» — говорил он, стараясь выслужиться перед немецким командованием.
В мае 1942 года в селе была расквартирована немецкая комендатура и воинская часть. Вскоре после их приезда пригнали около 250 военнопленных и поместили в бывшую колхозную конюшню. Затем пригнали гражданское население (400 или 500 человек) для строительства шоссейной дороги. Следователи установили, что в последующем Фролов занимался тем, что забирал у советских пленных одежду («суконные серые брюки», «мужские хромовые сапоги», «поношенное женское пальто»), которую они были вынуждены обменивать у него на еду.
Принуждая население работать на захватчиков, он избивал тех, кто не выполнял его распоряжения («ударом кнутом», «ударом палкой по ногам») и подвергал большим штрафам.
Из материалов уголовного дела следует, что с 1942 года по 1943 год им были отобраны советские граждане и насильно отправлены на каторжные работы в Германию: девушки и юноши 1926 года рождения (20 — 25 человек). Возвратился кто-либо обратно на Родину, неизвестно.
Фролов, как показал ряд свидетелей, содействовал в арестах и расстрелах советских граждан. Он сам подтвердил во время допроса, что эти факты имели место. Как задокументировано следствием, фашисты, находившиеся в селе, «очень часто расстреливали гражданское население еврейской национальности, содержавшееся в лагере».
После того как в 1944 году село освободили от немцев советские войска, Фролов остался в родных местах.
В 1948 году он переехал в Чувашию, устроился на работу на завод в Канаше, где попал под наблюдение НКВД. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в измене Родине.
В декабре 1950 года Военным Трибуналом войск Министерства внутренних дел Приволжского округа Фролову был вынесен приговор с назначением наказания в виде 25 лет лишения свободы. В 1955 году срок снизили до 10 лет лишения свободы.