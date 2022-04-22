22 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Михаил Кадыков, , 09:29 — REGNUM В России продолжают рассекречиваться архивные документы не только о малоизвестных событиях периода Великой Отечественной войны, но и зверских преступлениях украинских националистов в 1941–1945 годы и послевоенные годы. Министерство обороны России публикует массивы документально-исторических доказательств в рамках проекта «Архивы помнят всё!.. Преступления украинских националистов против своего народа не имеют срока давности».

Дело № 1424. Обложка. Из рассекреченных материалов УФСБ по Чувашии

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Рассекречивают архивы о военных преступлениях в годы Великой Отечественной войны и другие правоохранительные структуры. Так, в апреле 2022 года УФСБ по Чувашии рассекретило дело об изменнике Родины из Одесской области, следствие в отношении которого вели чувашские оперативники.

Особую значимость работы с архивами и создания научного центра подчёркивал ещё в декабре 2020 года на пресс-конференции президент России Владимир Путин, предупредив тех, кто пытается переписать историю в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, что это пойдёт во вред им самим.

«Что касается Великой Отечественной войны, то вы знаете, мы сейчас вскрываем архивы, мы публикуем архивные материалы, мы создаём определённые структуры, которые на постоянной основе будут этим заниматься. Я уже много раз говорил, что переписывание истории — оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам и в конечном итоге пойдёт во вред тем, кто это делает. В том числе это касается героизации нацизма», — предупредил Владимир Путин

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в 2020 году (сс) Администрация президента России

ИА REGNUM публикует материал правоохранителей об изменнике Родины и часть рассекреченных УФСБ по Чувашии документов в рамках дела № 1424.

В этом году Россия отмечает 77 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне — в войне, в которой наша страна сражалась против фашизма. Победа была одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, воинов Красной Армии, внёсших неоценимый вклад в разгром фашисткой Германии и её союзников. И это мирное светлое небо над головой потомков победно достигнуто вопреки всем зверствам, потерям, материнским слезам.

К сожалению, сегодня повторяются события, известные по временам Великой Отечественной войны. Сожжённые невинные люди в Доме профсоюзов в Одессе, найденные ополченцами ДНР и ЛНР останки убитых с отрубленными и размозжёнными конечностями, которых перед смертью пытали, — всё это и многое другое является свидетельством возрождения фашизма и русофобии.

Это во многом перекликается сегодня с историей предателей Родины и предательств, которые были и в годы Великой Отечественной войны. Их поступки не остались безнаказанными благодаря сотрудникам органов безопасности, одна из них — история старосты-карателя Г. Е. Фролова из Одесской области, военные преступления которого расследовали в Чувашии в 1950 году.

Дело № 1424. Староста-каратель. Реабилитации не подлежит

Фролов родился в Одесской области, трудился учителем начальной школы, потом стал её заведующим. Когда родное село оккупировали нацисты, добровольно в марте 1942 года по предложению начальника немецкой райуправы в населённом пункте Ново-Архангельского района поступил на службу в качестве старосты и служил до изгнания фашистских захватчиков в марте 1944 года. За два года его руками, доносами загублены сотни невинных судеб односельчан, мирных граждан.

Украинцы приветствуют немцев на Западной Украине. 1941 Сторонники Бандеры приветствуют генерал-губернатора Польши, рейхсляйтера Ганса Франка в 1941 году

До того, как немцы предложили должность старосты, Фролов обучал детей. В протоколе допроса от 3 октября 1950 года на вопрос следователя Следственной части Управления охраны МГБ по Казанской ЖД о причинах увольнения из школы, он пояснил:

«До 1-го января 1942 года во всех школах, в том числе в которой я работал, мы преподавали по старой программе, то есть по которой занимались до оккупации. К 1-му января 1942 года […] были присланы новые учебники, составленные украинскими националистами, под чьей редакцией, не помню. Как программа, так и учебники имели националистический характер… По этой причине уволился».

Следствие установило, что впоследствии став фашистским пособником, Фролов выполнял их распоряжения и приказы, фактически являясь надзирателем над теми, к кому раньше мог прийти домой, по-свойски и по-соседски поделиться заботами, с кем вместе выходили на колхозные работы. И тут в одночасье изменился привычный жизненный уклад.

В протоколе от 6 октября 1950 года арестованный сообщил, что «помимо всего прочего, в летний период уборки урожая объезжал все хозяйства и проверял ход уборки и требовал сдачи хлеба и других сельхозпродуктов для немецкой армии».

Бомбардировка Одессы фашистами Немецко-фашистские оккупанты в селе в Одесской области

В материалах дела также отмечается, что враждебно настроенный к советской власти Фролов проводил среди населения антисоветскую агитацию и восхвалял фашистскую Германию, возводил клевету на руководителей партии и советское правительство. Летом 1942 года на собрании населения при встрече немецким комиссаром он выступил с речью, призывая »…оказывать больше помощи немецкой армии, чтобы она могла быстрее разбить советскую армию».

«После чего будут созданы хорошие условия жизни. Колхозов не будет. Землю раздадут в единоличное пользование, и мы заживем счастливой жизнью» — говорил он, стараясь выслужиться перед немецким командованием.

В мае 1942 года в селе была расквартирована немецкая комендатура и воинская часть. Вскоре после их приезда пригнали около 250 военнопленных и поместили в бывшую колхозную конюшню. Затем пригнали гражданское население (400 или 500 человек) для строительства шоссейной дороги. Следователи установили, что в последующем Фролов занимался тем, что забирал у советских пленных одежду («суконные серые брюки», «мужские хромовые сапоги», «поношенное женское пальто»), которую они были вынуждены обменивать у него на еду.

Принуждая население работать на захватчиков, он избивал тех, кто не выполнял его распоряжения («ударом кнутом», «ударом палкой по ногам») и подвергал большим штрафам.

Отправка девушек с Украины на принудительную работу в Германию, май 1942 года (сс) Bundesarchiv, Bild 183-B19878. Knödler

Фролов, как показал ряд свидетелей, содействовал в арестах и расстрелах советских граждан. Он сам подтвердил во время допроса, что эти факты имели место. Как задокументировано следствием, фашисты, находившиеся в селе, «очень часто расстреливали гражданское население еврейской национальности, содержавшееся в лагере».

После того как в 1944 году село освободили от немцев советские войска, Фролов остался в родных местах.

Части Красной армии проходят по улицам освобождённой Одессы. 10 апреля 1944 Немецкие и румынские военнопленные на одной из улиц Одессы. Апрель 1944

В 1948 году он переехал в Чувашию, устроился на работу на завод в Канаше, где попал под наблюдение НКВД. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в измене Родине.

В декабре 1950 года Военным Трибуналом войск Министерства внутренних дел Приволжского округа Фролову был вынесен приговор с назначением наказания в виде 25 лет лишения свободы. В 1955 году срок снизили до 10 лет лишения свободы.