Тверь, , 15:08 — REGNUM До 1,5 тыс. кв. м выросла площадь пожара в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери 21 апреля.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Площадь пожара увеличилась до 1 500 кв. метров, принимаются все меры для недопущения распространения огня», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Огонь бушует на трёх этажах четырёхэтажного здания. При тушении пожара применяется вертолёт.

По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, пострадали 25 человек. Судьба ещё одного выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник около около 11:08 21 апреля. Пострадавшим помогают медики.

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