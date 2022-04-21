Тверь, 21 апреля 2022, 15:08 — REGNUM До 1,5 тыс. кв. м выросла площадь пожара в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери 21 апреля.
Огонь бушует на трёх этажах четырёхэтажного здания. При тушении пожара применяется вертолёт.
По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, пострадали 25 человек. Судьба ещё одного выясняется.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник около около 11:08 21 апреля. Пострадавшим помогают медики.
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