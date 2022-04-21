21 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили тот факт, что Киев препятствует выходу неонацистов с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Артур Савин, , 16:11 — REGNUM Заявление начальника российского Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что киевские власти не позволили находящимся на мариупольском заводе «Азовсталь» людям воспользоваться гуманитарным коридором, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хватит уже предлагать им жизнь. Мочить их надо смело. Террористы, которые там остались, не нужны нам живыми. Кормить ещё их придётся», — подметил Василий А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия сделала всё возможное, чтобы украинские неонацисты, которые засели на заводе «Азовсталь», могли получить право на жизнь, но Киев отказал своим подопечным в милосердии.

«М-да уж. Украинские нацики в очередной раз доказали свою беспринципность. Решили сорвать гуманитарный коридор, чтобы потом говорить, что Россия с ними бесчеловечно поступает. Ничего нового, только все прекрасно понимают, что это больше не прокатит», — указывает Любовь М.

Некоторые комментаторы отмечают, что более не имеет смысла ждать и надеяться, что нацики выйдут с территории комбината самостоятельно.

«Долго с ними сюсюкаться будем? Ясно же, что нацики врут, что там мирные жители. Просто тянут время, ждут помощи, которая не придёт. Себе же хуже делают», — написала Елена Д.

Дьяволиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей предлагает различные способы, как можно выкурить бандеровцев из подвалов «Азовстали».

«Если бандера не хочет из нор своих вылезать, значит, пора им перекрыть кислород, либо же затопить все подвалы. Выплывут сами как-нибудь. И помощь химзащиты даже не поможет им», — считает Станислав В.

Ряд пользователей указывает на то, что подвергать опасности жизни российских военных в данном случае нельзя, потому что нацисты, по сути, блокированы и в любом случае им придётся сдаться Вооружённым силам РФ.

«Да всё очень просто. Наши понимают, что штурмовать эти катакомбы нереально. Трёхтонные авиабомбы — это тоже не выход. Царь-бомба — минус Мариуполь. Поэтому и предлагают им сдаваться. Рано или поздно у них всё равно провизия закончится, а биться в этих лабиринтах не имеет никакого смысла. Лишние человеческие потери», — поделился своим мнением Василий Т.

Нашлись и те, кто уверен, что Киев давно уже приговорил своих нациков к смерти, заставляя их до последнего удерживать территорию «Азовстали».

«Киев не перестанет устраивать любые провокации для того, чтобы нас спровоцировать на более жесткие действия. У них еще ни разу не получилось довести дело до этого. Но и мы должны держаться уверенно. На нас смотрит весь мир, и любую нашу оплошность они используют против нас же», — написал Абрам А.

«Киеву выгодно, чтобы всех там вместе с нациками положили. И на трон президента никто из бандеровцев претендовать не будет, да и Россия будет информационно атакована. Два зайца одним выстрелом», — отмечает Анатолий С.

Напомним, 20 апреля начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил на брифинге о том, что киевские власти не позволили находящимся на мариупольском заводе «Азовсталь» людям воспользоваться гуманитарным коридором.