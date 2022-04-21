Варшава, 21 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Власти Польши поставили киевскому режиму вооружения на миллиарды злотых. Об этом 21 апреля рассказал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

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«Я могу сказать, что речь идет о миллиардах злотых», — сказал он, при этом текущий курс польского злотого составляет около 4,26 польской валюты за один доллар США.

Кроме того, Мюллер добавил, что в данный момент польское правительство решает вопрос о предоставлении рапорта о стоимости оружия, которое было поставлено Киеву с момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

«Потому что некоторые, к сожалению, даже внутри страны пытаются создать впечатление, что Польша не помогает так, как могло бы показаться», — пояснил пресс-секретарь правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сдержанная позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросам поставок на Украину тяжёлого вооружения вызвала критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.