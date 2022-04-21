Катайск, Курганская область, 21 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Жители курганского города Катайска жалуются на разбитые дороги при заезде в город и в центре. Об этом они написали в официальной группе горадминистрации в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Дорога

«Из четырёх заездов в город все дороги разбиты, особенно четвёртый заезд, который никак не могут исправить на протяжении 40 лет, а может и больше. Также обратили бы внимание к центру города. Дорога по улице Ленина около прокуратуры тоже ужасная. Обратили бы ещё внимание на дорогу начиная от кафе «Светлана» до деревень Верхнеключевское, Марай, Борисова, Зырянка. Там вообще её, можно сказать, местами нет», — пишет житель города.

В мэрии Катайска пояснили, что один из въездов в город — через Одинцово и Троицк — является бесхозным. Горадминистрация ведёт процедуру постановки данной дороги на кадастровый учёт, только потом за мэрией будет признано право собственности на дорогу.

«Эта процедура продлится год. Далее город зарегистрирует право собственности. После этого дорога появится в реестре дорог города Катайска. Только после этого могут быть выделены финансовые средства на её ремонт», — пояснили катайские чиновники.

Отмечается, что ремонт данного участка дороги будет проведён в 2023–2024 годах.

Что касается улицы Ленина города Катайска, то по заверению горадминистрации, летом 2022 года здесь будет проведён ямочный ремонт.

«В планах в этом году – замена водовода на улице Ленина (1890 метров), а на следующий год – ремонт дорожного покрытия данного участка», — обещают в горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2022 году планируется ремонт и строительство дорог и мостов протяженностью 350 км. В Кургане отремонтируют Чеховский и Некрасовский путепроводы, Кировский мост. В Шадринске отремонтируют два моста.