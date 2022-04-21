Астана, 21 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Правящая партия Казахстана «Аманат» (бывшее название – «Нур Отан») проведет 26 апреля внеочередной съезд. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Планируется, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии «Адал» к партии «Аманат»», — написал Оралов.

Он добавил, что съезд будет проходить в режиме онлайн. Уже начались подготовительные работы для организации мероприятия.

Стоит отметить, что партия «Адал» была зарегистрирована в апреле 2013 года. На парламентских выборах в январе 2021 года эта полит сила набрала 3,57% голосов и не получила мест в парламенте. 16 марта в партии сообщили, что приняли решение присоединиться к «Аманат».