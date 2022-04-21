Москва, 21 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Инвестиционная активность Турции на газовом направлении вполне понятна и объяснима, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«С одной стороны, текущая экономическая и геополитическая ситуация показывают, что наличие в экономике собственных энергоресурсов, позволяет обеспечивать эффективное ее функционирование вне зависимости от геополитических векторов на мировом пространстве.

С другой стороны, газовые источники энергии показывают весьма привлекательное формирование ценовой инфраструктуры.

Это в случае наличия экспортных возможностей у страны (иначе говоря – излишков ресурса) позволит дать существенный импульс позитивному сальдо торгового баланса страны.

И, наконец, перспективность планируемой к осуществлению Турции инвестиции в объеме до $10 млрд (145 млрд турецких лир) определяется и с учетом глобальной мировой ESG повестки, поскольку Еврокомиссия определила природный газ как переходный зелёный источник энергии.

Более того, инвестиции в эту сферу разрешены этим европейским институтом вплоть до 2030 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены вложит почти $10 млрд в добычу газа в Чёрном море.

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