Джакарта, , 14:58 — REGNUM В Индонезии ответили на вопросы о присутствии президента России Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали, сообщает Kompas.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

Представитель от Индонезии в G20 Диан Трианшах Джани заявил, что обсуждение присутствия России на саммите продолжается.

«Сейчас не время отвечать на этот вопрос», — заявил Диан Трианшах Джани во время брифинга, проводимом в министерстве иностранных дел.

По его словам, на различных встречах серии G20 в этом году Индонезия пыталась собрать все страны-члены. На данный момент Индонезия в качестве председателя «Большой двадцатки» сосредоточена на совещаниях по линиям шерп и финансам. В Индонезии надеются, что Россия примет участие в этих встречах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в Индонезии.