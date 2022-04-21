Нарьян-Мар, 21 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Трое жителей Ненецкого автономного округа признаны виновными в крупном вымогательстве по сговору, сообщает региональный СУ СКР.

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«Весной 2020 года подозреваемые в ходе телефонных звонков и при личных встречах с представителями коммерческой организации под угрозой распространения сведений, порочащих деловую репутацию, требовали передать им денежные средства в размере около 40 миллионов рублей. В ходе переговоров запрашиваемая сумма была снижена до 25 миллионов рублей. Руководство организации, опасаясь подрыва деловой репутации, обратилось в органы безопасности», — сообщили в ведомстве.

При передаче первой части вымогаемых денежных средств в сумме 10 миллионов рублей, преступников задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Нарьян-Марского суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 4 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафы на суммы от 800 до 900 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, под Волгоградом полиция задержала вымогателей с оружием.