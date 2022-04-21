Тольятти, Самарская область, , 15:02 — REGNUM Бывшего оперуполномоченного отдела полиции осудили за покушение на мошенничество в Тольятти. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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В суде установлено, что в августе 2021 года фигурант уголовного дела сообщил мужчине, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные приобретение и хранение наркотиков, заведомо недостоверную информацию о проведении в отношении него проверки по аналогичному факту.

В материалах дела указано, что обвиняемый предложил мужчине оказать содействие в принятии решения о не привлечении его к уголовной ответственности за 300 тысяч рублей. На это предложение мужчина согласился.

«Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области после получения указанных денежных средств», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.