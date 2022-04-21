Минск, , 14:56 — REGNUM Ущерб от строительства Польшей забора на границе на территории Беловежской пущи составляет порядка $18,7 млн. Об этом 21 апреля заявил начальник управления контроля за работой природоохранного комплекса, лесохозяйственной отрасли и проблем Чернобыля комитета госконтроля Белоруссии Василий Руденик.

По его словам, для того чтобы определить размер ущерба, причиненного Беловежской пуще, необходимо было провести контрольные мероприятия с выездом на место.

«В соответствии с белорусским законодательством совместно с учеными, представителями министерства природных ресурсов и окружающей среды была определена сумма, которая составила 51,8 миллиона белорусских рублей (около $18,7 млн)», — цитирует его Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что задержек в строительстве забора на польско-белорусской границе нет. По его словам, срок завершения строительства — первая половина текущего года.

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