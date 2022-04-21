Волгоград, 21 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки после COVID-19 выписаны 288 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в региональном оперативном штабе. В стационарах и под амбулаторным наблюдением находятся 2 863 жителя.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 214 488 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 204 812 человек. Скончались от осложнений 6813 жителей, в том числе четыре летальных исхода подтверждены за истекшие сутки.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали поступили 65 новых пациентов.