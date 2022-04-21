Новосибирск, , 20:33 — REGNUM Новосибирская область по итогам 2021 года вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда». Как сообщает официальный сайт правительства региона, при целевом показателе 41, количество предприятий, вовлеченных в данный национальный проект, составило 51. В 2022 году их число продолжает увеличиваться. Это особенно актуально в связи с перестройкой российской экономики и необходимостью интенсифицировать импортозамещение.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в нацпроект вовлечено уже 56 предприятий. Коллективы 21 компаний осваивают бережливые технологии при адресной поддержке ФЦК. Благодаря реализации мероприятий в рамках нацпроекта, в среднем на предприятиях-участниках на 40% снижается время протекания процесса, на 60% увеличивается выработка и на 61% снижается незавершенное производство.

О том, что в Новосибирске есть компании-участники национального проекта «Производительность труда», чей опыт служит хорошим примером реализации программы импортозамещения, говорилось в ходе состоявшегося на днях форума Общественной палаты РФ «Сообщество». По словам руководителя проекта ФЦК Александра Бычкова, примером может послужить такое предприятие, как «ФайберТрейд»: оно разрабатывает и производит в России волоконно-оптические трансиверы, которые используются в составе оборудования для передачи данных, и ранее компаниями закупались преимущественно за рубежом.

«Новосибирский электровозоремонтный завод» — заменил детали концерна Siemens AG на комплектующие российских аналогов. «Вармекс» считается единственным производителем в России энергоэффективной терморамки для стеклопакетов. «Рыбный хит», производитель рыбных консервов и морепродуктов, полностью перешёл на российское сырье. «Новосибирский завод резки металла» имеет собственное производство рам, кузовов, корпусов для грузовой, складской и агротехники. «Лиссиб» работает по импортозамещению в направлении вентиляционного оборудования.

Несмотря на текущие сложности, среди руководителей предприятий нет растерянности или пессимистических настроений. Напротив, представители бизнеса четко понимают, какие рыночные ниши освободились, в каком направлении стоит развиваться», — пояснил Александр Бычков.

В ходе дискуссии с экспертом ФЦК была подтверждена востребованность национального проекта «Производительность труда» и предоставляемых государством форм поддержки.

Напомним, согласно рейтингу, который впервые составило Минэкономразвития, в 12 регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране. Там активнее используют программы поддержки нацпроекта. В эту группу вошли Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.

«Цель рейтинга — выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга. Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру», — отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Александр Молодцов.

Промежуточные рейтинги производительности труда будут формировать на протяжении года: 30 апреля, 31 августа и 31 декабря. Итоговый рейтинг публикуется не позднее 15 декабря следующего года. Это связано с методикой подсчета производительности труда.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-й ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.