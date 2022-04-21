Село Пыщуг, Костромская область, , 16:06 — REGNUM В Костромской области появится ещё два муниципальных округа — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Решение об объединении сельских поселений Поназыревского и Пыщугского районов 21 мая утвердили депутаты Костромской областной думы.

Карта Костромской области

В них будет ликвидирована двухуровневая система власти (поселение и район). В результате муниципальной реформы жители лишатся возможности избирать глав. Люди будут выбирать депутатов муниципального округа, которые, в свою очередь, утвердят кандидатуры на пост глав из списка, предложенного конкурсной комиссией. Завершить преобразования планируется до 1 января 2023 года.

На данный момент в Костромской области создано четыре муниципальных округа — Кологривский, Нейский, Межевской и Парфеньевский. В них также отменены прямые выборы глав. В трёх из них на своих местах остались прежние главы, в Парфеньевском округе на смену Андрею Федотову пришла его зам — Надежда Соколова.

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