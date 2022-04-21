Сеул, 21 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Представители переходного комитета избранного президента Южной Кореи высказались против возможной отмены масочного режима. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя комисси Син Ён Хёна.

ИА REGNUM Маски

По его словам, правительству не стоит торопиться с данным решением, поскольку масочный режим является базовым средством профилактики всех инфекционных болезней и последним рубежом борьбы с ними.

Он представил результаты исследования, согласно которым, 86% населения положительно оценивают обязательное ношение масок. А также подчеркнул, что маски являются самым эффективным способом сдерживания вируса и минимизации социального ущерба.

Напомним, что 18 апреля в Южной Корее отменили все антиковидные ограничения, кроме обязанности носить маски. Также ранее власти Южной Кореи сообщали о том, что решение об обязательном ношении масок на открытом воздухе будет принято в начале мая.