Пенза, 21 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Пензенской области с января по март зарегистрировали 921 преступление, совершенное в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это меньше, чем за аналогичный период 2021 года на 22,7% (1191), сообщает региональная прокуратура.

Киберпреступность

На особо тяжкие приходится 98 преступлений, 383 — тяжкие, 187 и 253 — средней и небольшой тяжести преступления соответственно.

Более половины нарушений закона составляют мошенничества (420) и кражи (202). В каждом десятом случае потерпевшими признавались пенсионеры. Значительная часть преступлений совершается с использованием интернета, средств мобильной связи и пластиковых карт.

За первый квартал 2022 года в суд направили уголовные дела о 231 преступлении (в 2021 году — 260). Среди совершивших злодеяния с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации выявлено 210 лиц. В прошлом году за это время поймали 271 преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1 млн рублей перевела мошенникам жительница города Пензы. Ее по телефону убедили в необходимости «обезопасить» накопления и перевести все деньги на другой счет.

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