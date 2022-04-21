Амман, 21 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Аммане завершилось чрезвычайное заседание министров иностранных дел государств-членов Лиги арабских государств (ЛАГ), посвящённое ситуации в Иерусалиме. Об этом 21 апреля сообщает Al-Hadath.

DrRandomFactor Карта-флаг ЛАГ

По данным журналистов, по итогам саммита государства ЛАГ приняли совместное заявление, призывающее стороны конфликта к переговорам, а власти Израиля – к деэскалации обстановки в Иерусалиме.

«Саммит ЛАГ призван проинформировать международное сообщество об арабском протесте против того, что происходит в оккупированном Иерусалиме. Комитет министров принял итоговое заявление из 16 пунктов, в котором рассматривается арабская и исламская позиция не только вопросу Иерусалима и мечети Аль-Акса, но и общий подход к палестинскому вопросу», — заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.