Красногорск, , 14:51 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 7 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 21 апреля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 14 989 человек.

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