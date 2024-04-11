Любляна, 21 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Украина получит от Словении советские танки Т-72, сообщает 21 апреля агентство DPA.

Міністерство оборони України Танк Т-72 армии Украины

По информации агентства, Словения воспользуется предложенной Германией схемой обмена советского вооружения, которое будет поставлено Киеву для противостояния России, на немецкую бронетехнику.

Отмечается, что украинских танкистов не нужно обучать работе с Т-72. При этом Германия предоставит Словении танки Marder и бронетранспортеры Fuchs. СМИ, ссылаясь на источники, информирует, что словенская сторона просила более современные модели — танки Leopard 2 и Puma, а также БТР Boxer.