Москва, , 14:50 — REGNUM В субботу, 23 апреля, будет доставлен в столицу России из Иерусалима благодатный огонь. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Благодатный огонь Benoit Soubeyran

«23 апреля 2022 года по сложившейся традиции в Москву из Иерусалима Фондом Андрея Первозванного будет доставлен Благодатный огонь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что ориентировочное время прибытия делегации с Благодатным огнем из Иерусалима в Москву — 23:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что во время празднования православной Пасхи президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в одном из храмов.