Ковров, Владимирская область, , 14:50 — REGNUM В Коврове возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога, совершенном при строительстве фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

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По версии следствия, 30 декабря 2020 года комиссия в составе представителей от ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» составила акт приемки ФАПа в селе Смолино Ковровского района, согласно которому его строительство выполнено в полном объеме в соответствии с проектной документацией. В этот же день администрация района на основании представленного документа выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Однако на момент составления акта не были выполнены работы по установке тактильной плитки, навеса на площадке твердых бытовых отходов, системы защиты стальной полосы заземления, проходящей открыто в холле здания, монтажу поручней отбойников, работы по благоустройству прилегающей территории.

Должностные лица ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» подозреваются в служебном подлоге.