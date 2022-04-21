Грозный, , 14:50 — REGNUM В Чечне в 2022 году планируется включить в программу бесплатной газификации свыше 3,5 тыс. домов. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Грозный».

Газификация Lenobl.ru

«В 2022 году планируется подключить по программе социальной догазификации 3512 абонентов», — заявили в компании.

К настоящему времени уже заключены договора на подключение с 2181 абонентом. На 187 объекте уже ведутся работы по проектированию и строительно-монтажные работы. Завершено подведение до границ земельных участков из общего плана по 1735 адресам, а пуск газа уже произведен в 1730 домов.

Ранее сообщалось, что в течение 2021–2022 годов в Чечне будет подведен газ к 4619 частным домам.

Читайте также: В Чечне подключат бесплатно к газопроводу более 1100 домов