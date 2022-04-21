Москва, , 14:50 — REGNUM Столкновения у мечети Аль-Акса Иерусалиме не должны перерасти в конфронтацию. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе разговора с главой палестинской партии ХАМАС Исмаилом Хания.

Мечеть Эль-Акса, Иерусалим Andrew Shiva

Министр иностранных дел РФ призвал лидера ХАМАС обратить внимание, чтобы столкновения у мечети Аль-Акса не привели к масштабной конфронтации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в ходе столкновений с израильскими силами безопасности на территории мечети Аль-Акса пострадали свыше 110 палестинцев.

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